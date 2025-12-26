Глобальная версия Xiaomi 17 Ultra выйдет с меньшей батареей, чем смартфон для Китая

Юрий Кудлович

Китайский производитель электроники не ищет простых путей и своим фанатам желает того же. Иначе как рассудить то, что Xiaomi собирается выпустить один и тот же флагман с совершенно разными характеристиками, чтобы продавать его в разных странах? Речь идет о готовящемся к выходу Xiaomi 17 Ultra на мировой рынок.

Глобальная версия Xiaomi 17 Ultra выйдет с меньшей батареей, чем смартфон для Китая. Чем глобальная версия флагмана хуже китайской? Фото.

Чем глобальная версия флагмана хуже китайской?

Компания готовит к выходу на глобальный рынок свой новый флагман 17 Ultra. Это продолжение самой продвинутой линейки смартфонов с топовыми камерами и мощной начинкой. Вот только не все в нем так хорошо, как ожидают будущие владельцы. Есть в этой модели одна неприятная “изюминка”.

Чем глобальная версия Xiaomi 17 Ultra отличается от китайской

В исходном коде прошивки нашли информацию о том, что глобальная модель Xiaomi 17 Ultra будет оснащена аккумулятором на 6000 мА*ч, тогда как китайская версия получила увеличенную батарею, емкость которой составляет 6800 мА*ч. Это более 10% разницы, что вполне существенно для реальной автономности флагмана.

Чем глобальная версия Xiaomi 17 Ultra отличается от китайской. Вот тот самый код, который раскрывает все карты компании. Изображение: xiaomitime.com. Фото.

Вот тот самый код, который раскрывает все карты компании. Изображение: xiaomitime.com

Но такое снижение называют не попыткой сэкономить, а следствием региональных особенностей сертификации и компоновки смартфона. Оказывается, это не прихоть производителя, а всего лишь требования тех или иных регуляторов. При этом, к счастью, остальная начинка останется без изменений.

Так, несмотря на урезанную батарею, глобальная версия флагмана не потеряет основные достоинства: зарядка останется быстрой мощностью 90 Вт, а производительность будет на высоте благодаря топовому чипу Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Не изменятся и возможности съемки: здесь будет тройная камера, где основная получила крупный сенсор на 50 МП, а телеобъектив снимает на 200 МП.

А в версии Leica Edition будет кольцо для плавной регулировки зума или фокуса: этот элемент уже прозвали «Camera Control здорового человека». И правда, это реально удобнее, чем мелкая кнопка на айфонах, которая годится разве что для быстрого запуска камеры.

Выход глобальной версии ожидается в начале 2026 года, почти сразу после запуска китайского варианта в продажу. А последний, кстати, должен появиться в магазинах 27 декабря.

