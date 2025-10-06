Глупые мифы о смартфонах и планшетах на Андроиде, в которые многие верят даже в 2025

  2. Темы
  3. Смартфоны
Иван Герасимов

В это трудно поверить, но с момента выхода первого Андроид-смартфона прошло уже более 15 лет! За это время и система, и устройства сильно изменились в лучшую сторону. И вот, в 2025 году, это уже не те глючные плохие смартфоны «на один год», сильно уступающие iPhone. Однако, многие продолжают верить в ошибочные стереотипы об Android, которые вообще не соответствуют действительности. Собрали все устаревшие слухи, в которые не стоит верить. Обновляйте свои знания и передавайте другим.

Глупые мифы о смартфонах и планшетах на Андроиде, в которые многие верят даже в 2025. Так ли плохи Android-смартфоны в 2025 году? Фото: android central. Фото.

Так ли плохи Android-смартфоны в 2025 году? Фото: android central

ПОДПИШИСЬ НА НАШ ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ: ТУДА ПОПАДАЮТ САМЫЕ ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ И КРУТЫЕ ЛАЙФХАКИ

Стоит ли покупать дешевые Самсунги

Долгое время считалось, что недорогие смартфоны Samsung — это синоним низкого качества. Серия Galaxy J оставила после себя не самую лучшую репутацию среди пользователей ровно как Galaxy A51 (2019 года) не радовал ни производительностью, ни временем работы от аккумулятора.

Стоит ли покупать дешевые Самсунги. Дешевые смартфоны Samsung больше не так плохи, как раньше. Изображение: TelecomDaily. Фото.

Дешевые смартфоны Samsung больше не так плохи, как раньше. Изображение: TelecomDaily

Однако сегодня ситуация кардинально изменилась. Современные бюджетные Самсунги действительно вышли на новый уровень качества. Возможно, они не всегда имеют топовое железо, но в целом предлагают топ за свои деньги. Более того, эти устройства часто превосходят конкурентов в плане срока обновления ПО. Galaxy A-серии сейчас вообще лучшие в своем классе, что подтверждает статистика продаж.

Вот самое плохое, что есть в телефонах Samsung

У каких смартфонов лучшая камера

Принято считать, что iPhone и Google Pixel имеют лучшие камеры в своем сегменте. Кто-то записывает туда еще и смартфоны Samsung. Но это серьезное заблуждение, так как китайцы из vivo, Oppo и OnePlus уже давно заправляют рынком камерофонов.

У каких смартфонов лучшая камера. Камера у Pixel хороша, но далеко не лучшая на рынке. Изображение: techradar.com. Фото.

Камера у Pixel хороша, но далеко не лучшая на рынке. Изображение: techradar.com

Те же Xiaomi с модулями Leica чертовски хороши из года в год. По крайней мере, китайские бренды явно не хуже iPhone и Pixel, а в чем-то даже заслуженно лучше. При этом они доказывают качество не количеством мегапикселей, а качеством изображений и функциональностью камер.

Так ли плохи планшеты на Андроиде

Еще один миф об Android связан с тем, что якобы планшеты на этой ОС не выделяются ни долговечностью, ни производительностью. А интерфейс и вовсе оставляет желать лучшего: никакой оптимизации для работы на больших экранах. Первые планшеты с Андроид действительно уступали по скорости работы и функциональности iPad, но сейчас они стали значительно круче.

Так ли плохи планшеты на Андроиде. Планшеты на Android теперь работают годами, даже если стоят недорого. Фото.

Планшеты на Android теперь работают годами, даже если стоят недорого

В первую очередь, благодаря Android 12L — версии ОС для больших экранов. Сами производители регулярно докидывают туда полезных фишек, за счет чего даже дешевые планшеты подходят для работы, учебы и даже игр. В общем, брать iPad смысла нет, когда есть доступная и более функциональная альтернатива.

Сравнил Xiaomi 15T Pro и Poco F6 Pro, поэтому теперь знаю, стоит ли переплачивать вдвое

Правда ли, что Андроид начинает тормозить через год

Старые смартфоны и планшеты на Андроиде действительно становились медленнее и работали с каждым месяцем, а еще — мало обновлялись. Теперь такой проблемы нет благодаря нескольким причинам. Во-первых, переход на длительный срок поддержки ПО. Кто-то считает это уловкой, но зачем бы тогда производителям обновлять телефоны, если железо уже не тянет?

Правда ли, что Андроид начинает тормозить через год. Современные Андроид-смартфоны обновляются подолгу, а не 1-2 года как раньше. Фото.

Современные Андроид-смартфоны обновляются подолгу, а не 1-2 года как раньше

Во-вторых, хорошее железо: даже дешевые устройства выделяются продвинутыми процессорами и сменой дешевой памяти eMMC на UFS. Pixel вообще доказывает, что производительность — не главное. Ну и в-третьих — фишки ПО для ускорения и оптимизации, встроенные в систему по умолчанию. Например, игровой режим или расширение ОЗУ.

Какая оболочка Android лучше

Ну и напоследок — многие опрометчиво считают, что «чистый» Android — худшая оболочка на рынке. Фатальная ошибка! Оригинальная ПО серьезно улучшилась за последние годы, где есть практически всё, что и у китайцев. И это действительно то, что вам пригодится, тогда как на кастомных оболочках функций даже в излишке. Некоторыми никогда не будете пользоваться, а ведь память они занимают.

Какая оболочка Android лучше. Чистый Android — не такой отсталый, как раньше о нем думали. Фото: androidpolice.com. Фото.

Чистый Android — не такой отсталый, как раньше о нем думали. Фото: androidpolice.com

Вместе с этим — ненужные неудаляемые приложения, реклама и неточный перевод меню. Исключение — Nothing OS, которая близка к стоковой версии ПО. В любом случае, смартфон на чистом Андроиде больше не кажется плохим выбором, пусть таких и не очень много. Наоборот, такая прошивка ограждает вас от мусорного ПО и лютой «китайщины», а также обновляется напрямую Google.

Теги
Новости по теме
У Сбера есть определитель номера для Android. Он блокирует мошенников и спам даже в WhatsApp и Telegram
Каким будет Xiaomi 17T: раскрыты главные тайны недорогого флагмана Xiaomi
Зачем Xiaomi 17 нужен второй экран сзади
Лонгриды для вас
Когда и почему на смартфонах Xiaomi появилась встроенная реклама

Пожалуй, главным недостатком смартфонов Xiaomi является встроенная реклама. Xiaomi — единственный среди топ-производителей, кто не чурается показывать баннеры почти во всех встроенных приложениях и даже на экране блокировки. Сейчас каждый смартфон бренда — это калейдоскоп треш-новостей и скама. Но когда компания начала использовать такой подход, и почему реклама на Xiaomi стала нормой?

Читать далее
Как безопасно пользоваться мессенджером MAX на Android и не слить данные

Несмотря на то, что опасность MAX во многом преувеличена, за национальным мессенджером уже закрепился статус приложения-шпиона. Многие люди опасаются слива данных третьим лицам, но при этом вынуждены устанавливать навязанный «сверху» софт по работе и другим причинам. Вы их числе оказались и вы? Специально для такого случая мы подготовили инструкцию о том, как безопасно пользоваться MAX, не переживая за сохранность личных данных.

Читать далее
Лучшие смартфоны Samsung Galaxy на любой кошелек, которым нет равных в 2025 году

Несмотря на критику, смартфоны Samsung в 2025 году по-прежнему остаются одними из самых популярных в мире. Корейскому бренду доверяют миллионы пользователей со всего мира не только из-за надежности гаджетов, но и широкого ассортимента устройств. Каким бы ни был ваш бюджет, вы всегда найдете подходящий телефон, который вас устроит и не загонит в долги. Но вот незадача: у компании так много линеек, что определиться с гаджетом несколько сложновато. Если не знаете, какой смартфон Samsung купить, в этом вам поможет наш материал. В нем мы отобрали 5 лучших моделей на 2025 год, каждая из которых по-своему хороша. Объясним, почему так.

Читать далее
Новости партнеров
Почему дешевый Android обгоняет дорогие iPhone по автономности?
Почему дешевый Android обгоняет дорогие iPhone по автономности?
Кто придумал теорию о том, что Земля плоская
Кто придумал теорию о том, что Земля плоская
Скоро на рынке появятся десятки новых криптовалютных ETF. Почему это важно для блокчейн-индустрии?
Скоро на рынке появятся десятки новых криптовалютных ETF. Почему это важно для блокчейн-индустрии?