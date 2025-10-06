Глупые мифы о смартфонах и планшетах на Андроиде, в которые многие верят даже в 2025

В это трудно поверить, но с момента выхода первого Андроид-смартфона прошло уже более 15 лет! За это время и система, и устройства сильно изменились в лучшую сторону. И вот, в 2025 году, это уже не те глючные плохие смартфоны «на один год», сильно уступающие iPhone. Однако, многие продолжают верить в ошибочные стереотипы об Android, которые вообще не соответствуют действительности. Собрали все устаревшие слухи, в которые не стоит верить. Обновляйте свои знания и передавайте другим.

Стоит ли покупать дешевые Самсунги

Долгое время считалось, что недорогие смартфоны Samsung — это синоним низкого качества. Серия Galaxy J оставила после себя не самую лучшую репутацию среди пользователей ровно как Galaxy A51 (2019 года) не радовал ни производительностью, ни временем работы от аккумулятора.

Однако сегодня ситуация кардинально изменилась. Современные бюджетные Самсунги действительно вышли на новый уровень качества. Возможно, они не всегда имеют топовое железо, но в целом предлагают топ за свои деньги. Более того, эти устройства часто превосходят конкурентов в плане срока обновления ПО. Galaxy A-серии сейчас вообще лучшие в своем классе, что подтверждает статистика продаж.

У каких смартфонов лучшая камера

Принято считать, что iPhone и Google Pixel имеют лучшие камеры в своем сегменте. Кто-то записывает туда еще и смартфоны Samsung. Но это серьезное заблуждение, так как китайцы из vivo, Oppo и OnePlus уже давно заправляют рынком камерофонов.

Те же Xiaomi с модулями Leica чертовски хороши из года в год. По крайней мере, китайские бренды явно не хуже iPhone и Pixel, а в чем-то даже заслуженно лучше. При этом они доказывают качество не количеством мегапикселей, а качеством изображений и функциональностью камер.

Так ли плохи планшеты на Андроиде

Еще один миф об Android связан с тем, что якобы планшеты на этой ОС не выделяются ни долговечностью, ни производительностью. А интерфейс и вовсе оставляет желать лучшего: никакой оптимизации для работы на больших экранах. Первые планшеты с Андроид действительно уступали по скорости работы и функциональности iPad, но сейчас они стали значительно круче.

В первую очередь, благодаря Android 12L — версии ОС для больших экранов. Сами производители регулярно докидывают туда полезных фишек, за счет чего даже дешевые планшеты подходят для работы, учебы и даже игр. В общем, брать iPad смысла нет, когда есть доступная и более функциональная альтернатива.

Правда ли, что Андроид начинает тормозить через год

Старые смартфоны и планшеты на Андроиде действительно становились медленнее и работали с каждым месяцем, а еще — мало обновлялись. Теперь такой проблемы нет благодаря нескольким причинам. Во-первых, переход на длительный срок поддержки ПО. Кто-то считает это уловкой, но зачем бы тогда производителям обновлять телефоны, если железо уже не тянет?

Во-вторых, хорошее железо: даже дешевые устройства выделяются продвинутыми процессорами и сменой дешевой памяти eMMC на UFS. Pixel вообще доказывает, что производительность — не главное. Ну и в-третьих — фишки ПО для ускорения и оптимизации, встроенные в систему по умолчанию. Например, игровой режим или расширение ОЗУ.

Какая оболочка Android лучше

Ну и напоследок — многие опрометчиво считают, что «чистый» Android — худшая оболочка на рынке. Фатальная ошибка! Оригинальная ПО серьезно улучшилась за последние годы, где есть практически всё, что и у китайцев. И это действительно то, что вам пригодится, тогда как на кастомных оболочках функций даже в излишке. Некоторыми никогда не будете пользоваться, а ведь память они занимают.

Вместе с этим — ненужные неудаляемые приложения, реклама и неточный перевод меню. Исключение — Nothing OS, которая близка к стоковой версии ПО. В любом случае, смартфон на чистом Андроиде больше не кажется плохим выбором, пусть таких и не очень много. Наоборот, такая прошивка ограждает вас от мусорного ПО и лютой «китайщины», а также обновляется напрямую Google.