Когда я только начинал тестировать Nothing Phone, скептически относился к идее «ещё одной оболочки Android» — казалось, что после One UI или ColorOS придумать что-то принципиально новое уже невозможно. Но Nothing OS оказалась той самой прошивкой, которая ломает шаблон. Это не просто ещё один скин поверх Android — это полноценная философия с уникальными аппаратными и программными решениями, которых нет ни у Samsung, ни у Xiaomi, ни у Google. Особенно заметно это стало после моего обзора Nothing Phone 3a — каждая мелочь в системе работает на единый визуальный язык. Расскажу про фишки смартфонов Nothing, ради которых стоит присмотреться к самым необычным устройствам на рынке.

Боковая кнопка на Nothing Phone — что это и как работает

Кнопка Essential Key на Nothing Phone — это, пожалуй, самое смелое решение последних лет в мире Android-смартфонов. Производители годами убирали физические клавиши, а Nothing пошли против тренда и добавили отдельную кнопку специально под ИИ-функции. Короткое нажатие отправляет скриншот экрана в Essential Space (специальное пространство в смартфоне), долгое — запускает голосовую заметку с автоматической транскрибацией. Внутри Essential Space искусственный интеллект сам анализирует контент:

Распознаёт текст на скриншотах.

Транскрибирует аудио в текст.

Суммирует важные данные.

Отмечает тегами заметки и связывает их между собой.

Я несколько раз ловил себя на мысли, что больше не пользуюсь сторонними приложениями для заметок — всё нужное собирается в одном месте. Essential Key Nothing — это попытка переосмыслить, как мы вообще сохраняем информацию со смартфона.

Наушники Nothing подключаются как в экосистеме Apple — и это ощущается

В большинстве Android-смартфонов работа с беспроводными наушниками сводится к запуску отдельного приложения от производителя — неудобно и не всегда стабильно. Nothing пошли дальше: наушники Nothing подключаются к смартфону на уровне самой системы. Когда я подключаю Nothing Ear или CMF Buds Pro к Phone 3a, в шторке уведомлений появляется специальный блок с уровнем заряда каждого наушника и кейса. Все настройки уже вшиты в систему, поэтому при необходимости открывается Nothing X.

Никаких сторонних приложений открывать не нужно — управление встроено в фирменную утилиту. То же касается и других аксессуаров бренда вроде часов CMF Watch 3 Pro. Приложение Nothing X при этом остаётся доступным для глубоких настроек: кастомизации жестов, обновления прошивки наушников и персонализации профилей звука. Это ощущается как экосистема, а не набор разрозненных гаджетов.

Glyph Interface на Nothing Phone — как настроить и для чего нужен

Glyph Interface на Nothing Phone — главная визитная карточка бренда и функция, которую невозможно встретить ни у одного другого производителя. Это не декоративная подсветка задней панели, как светодиодное кольцо у какого-нибудь POCO X8 Pro Max, а полноценный второй экран. Я могу назначить уникальные паттерны мигания для важных контактов и понимать, кто звонит. Ну а на режим ожидания просто поставить прикольную анимашку из системы или кастомную — от юзеров экосистемы. При этом второй экран на Nothing Phone обладает массой функций.

Glyph Timer показывает обратный отсчёт прямо на корпусе — удобно, когда телефон лежит экраном вниз во время готовки или тренировки.

показывает обратный отсчёт прямо на корпусе — удобно, когда телефон лежит экраном вниз во время готовки или тренировки. Glyph Progress показывает заряд батареи, если телефоном покачать из стороны в сторону во время зарядки.

показывает заряд батареи, если телефоном покачать из стороны в сторону во время зарядки. Через Glyph Composer можно создавать собственные мелодии, синхронизированные со светодиодами.

можно создавать собственные мелодии, синхронизированные со светодиодами. А функция Glyph Mirror превращает подсветку в заполняющий свет для селфи на основную камеру — снимки получаются заметно лучше, чем с обычной фронталкой.

Прямо из коробки разработчики предсмотрели режим сна для глифов на Nothing Phone, отключение экрана, пока пользуешься смартфоном, генератор анимаций и прочие приятные мелочи. Вот вам еще повод купить Nothing Phone и не вспоминать про другие Андроиды.

Nothing OS без рекламы и предустановленных приложений — почему это важно

Это та фишка, ради которой я лично готов терпеть многие компромиссы. Nothing OS без рекламы — редкое явление на современном рынке Android. После Hyper OS или Color OS, где реклама вылезает буквально из каждого системного приложения — от файлового менеджера до календаря — переход на Nothing с Айфона ощущается как глоток свежего воздуха. Никаких баннеров в погоде, никаких промо-уведомлений в галерее, никаких рекомендаций приложений в настройках.

Предустановленного софта тоже минимум: только базовые инструменты и фирменные приложения Nothing, которые действительно нужны. Никаких AliExpress, TikTok, мобильных игр или сервисов от партнёров производителя, которые потом нельзя удалить. Прошивка Nothing OS по чистоте интерфейса ближе к Pixel-смартфонам Google, но при этом предлагает гораздо более глубокую кастомизацию.

Как сделать обои на Nothing Phone через ИИ-генератор

Генератор обоев на Nothing Phone — фишка, которая поначалу кажется забавной игрушкой, но быстро становится частью ежедневного использования. Прямо в настройках обоев есть отдельный раздел с ИИ-генератором: я ввожу текстовый запрос на любом языке, выбираю стиль — от абстракций до точечной графики в духе фирменной эстетики Nothing — и через несколько секунд получаю уникальные обои, которых нет больше ни у кого.

Можно генерировать варианты пачками и сохранять в коллекцию без ограничений. Особенно круто, что система автоматически адаптирует цветовую палитру интерфейса под выбранные обои, как это работает в Material You, но с акцентом на монохромную графику. ИИ-обои Nothing OS — это та функция, которая делает каждое устройство по-настоящему персональным без лишнего софта.

Камера Nothing Phone — как пользоваться пресетами

Камера Nothing Phone — отдельная история, которая выделяет смартфоны бренда среди конкурентов в среднем сегменте. В приложении камеры есть фирменные цветовые пресеты, имитирующие классические плёночные стили: тёплые тона в духе аналоговой плёнки, холодный кинематографичный профиль, контрастный монохром и несколько вариантов современной цветокоррекции.

Это не просто фильтры для камеры поверх готового снимка — пресеты применяются на этапе обработки RAW-данных, поэтому изображение получается цельным, без эффекта «наложенного фильтра». Я часто снимаю в плёночном пресете и не трогаю фото в редакторах — снимки сразу готовы к публикации в соцсетях.

Свой пресет можно сохранить и поделиться на форуме Nothing (или скачать себе чужой). Для блогеров и тех, кто ведёт визуальный контент, это огромная экономия времени. Цветовые пресеты Nothing — лучшее, что случилось с мобильной фотографией в среднем ценовом сегменте. А сами смартфоны — реально единственное яркое пятно на сером мобильном рынке, не считая этих смартфонов до 20 000 рублей.