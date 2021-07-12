Год с Galaxy A51: плюсы, минусы и стоит ли покупать этот смартфон

Galaxy A51 – один из самых популярных смартфонов, доступных сегодня в продаже. Samsung удалось сделать такой аппарат, который превзошёл по технической части многие китайские устройства, до этого считавшиеся безоговорочными лидерами рынка. Качественный AMOLED-экран, отличная камера, привлекательный дизайн и обилие технических примочек вроде экранного сканера отпечатков пальцев вкупе с невысокой ценой сделали своё дело, и теперь считается, что у Galaxy A51 просто нет конкурентов. Возможно, это действительно так. Но называть этот смартфон идеальным всё-таки нельзя.

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Давайте определимся на берегу: Galaxy A51 – это основной смартфон моей жены. Так что хоть я лично и не пользовался им, он постоянно присутствует у меня на виду, я знаю обо всех его особенностях, недостатках и преимуществах, которые и изложу ниже. А уж покупать его или нет, решайте сами, отталкиваясь от своих личных предпочтений и готовности мириться с компромиссами этого аппарата.

Не работает сканер отпечатков пальцев

Пожалуй, основной недостаток Galaxy A51, о котором знают все, кто им пользовался, — это сканер отпечатков пальцев. Несмотря на то что смартфон вроде бы оснащается модулем нового поколения, который лучше того, которым комплектовался оригинальный Galaxy A50, им всё равно невозможно пользоваться.

Этот сканер никогда не срабатывает с первого раза. Более того, он даже со второго чаще всего не срабатывает, вынуждая менять расположение пальца по 3-4 раза. В результате разблокировка занимает довольно много времени, и чаще всего бывает легче просто ввести пароль.

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Было дело, я пытался кое-как ускорить его, и у меня даже вроде бы получилось, потому что сканирование стало проходить быстрее. Вот только необходимость менять расположение пальца (а как правильно, никто не знает) по 3-4 раза осталась.

Поэтому моя жена даже отказалась от сканирования отпечатка в пользу распознавания лиц. Не сказать, что эта технология работает совсем уж отменно, но явно лучше, чем подэкранный сканер отпечатков, который, судя по всему, вообще для этого не предназначен.

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Второй недостаток Galaxy A51 – это лаги интерфейса. Я разместил его на втором месте не потому, что он лагает как-то ненавязчиво, а потому, что обнаружить это вы сможете только после того, как снимете со смартфона блокировку.

Поначалу я связывал лаги с недоработками в приложениях, которыми пользуется моя жена. Но, во-первых, на моём Honor View 20 ничего такого никогда не происходило, а, во-вторых, ни чистка кэша, ни переустановка приложений не помогли.

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Сложно сказать, с чем именно связаны лаги, потому что я пробовал делать всё: чистить смартфон, стирал файлы кэша, освобождал большую половину памяти и даже удалял обновления приложений и сервисов Google. В результате что-то из этого действительно помогло. Кажется, после того, как я стёр апдейты Google Play, аппарат стал быстрее, но ненадолго.

После того как он подгрузил все обновления заново, а память Galaxy A51 снова забилась больше чем на (плюс-минус 60 гигабайт) он опять начал лагать. Я сделал вывод, что всё дело в том, что он не тянет обработку такого объёма данных. Но, камон, что делать с этой памятью, если её даже наполовину забить нельзя?

Galaxy A51 выгружает приложения

Ну и третий недостаток Galaxy A51 – это приложения, которые вообще не держатся в оперативке. Допускаю, что это проблема вообще всех самсунгов, но из примерно двух десятков запущенных программ через час в фоне остаются работать в лучшем случае 3-4. Всё остальные One UI выбивает из памяти, заставляя запускать их на холодную.

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Не сказать, что это как-то особенно сильно раздражает. Но, во-первых, из-за этого иногда наблюдаются проблемы с уведомлениями, что довольно неудобно, а, во-вторых, повторный запуск приложений проходит дольше. То есть, если бы они работали в фоне, смартфон подтягивал их оттуда намного быстрее, чем сейчас.

Экран Galaxy A51

Впрочем, есть за что и похвалить этот смартфон. Я не буду останавливаться на субъективных факторах вроде дизайна, оформления камер и объёма памяти, поскольку у каждого свои критерии крутизны. Озвучу лишь те аспекты, которые объективно круты.

Прежде всего это экран. К экранам Samsung у меня и раньше претензий не было, но у Galaxy A51 матрица просто потрясающая. Это проявляется даже в режиме простоя, не говоря уже о моментах использования.

Во-первых, кажется, что экран – это супер-качественно пропечатанная глянцевая картинка, по которой ты водишь пальцем.

Во-вторых, AMOLED-экран имеет очень низкую минимальную яркость, и со смартфоном удобно работать в тёмное время суток.

В-третьих, AMOLED поддерживает режим Always-On Display, который позволяет выводить на выключенный экран часы, уведомления и другую инфу, не включая его целиком.

Камера Galaxy A51

Второе преимущество – это камера Galaxy A51. Причём именно классический ширик с разрешением 64 Мп. Он фотографирует реально очень круто в любых условиях, выдавая какую-то очень яркую и тёплую картинку, которую, как говорил Стив Джобс, реально хочется лизнуть.

Возможно, сказывается влияние AMOLED-экрана, на котором фотки выглядят такими сочными, не знаю. В конце концов, скидывать на компьютер или на телевизор и сравнивать их мне не доводилось – лень, да и смысла в этом нет никакого. Главное, что ясно – Galaxy A51 фотографирует реально очень круто.

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Но тут нужно сделать важное уточнение, что фотографирует он круто в автоматическом режиме по сценарию «достал – включил – сфоткал». То есть базовые настройки выдают очень крутые фотки. А вот с ночной съёмкой или с портретами Galaxy A51 справляется хуже. Моему Honor View 20 эти сценарии даются объективно лучше.

Стоит ли покупать Galaxy A51

Наверное, теперь нужно сделать какие-то выводы. Но, пожалуй, лучшим выводом будет мнение моей жены о том, что Galaxy A51 — это отличный смартфон. Лагает? Ну да. Плохо распознаёт отпечаток пальца? Действительно. Но зато он красивый, удобный и камера у него классная, говорит она. А уж за те деньги, за которые его можно купить сейчас — это смартфон точно не хуже других.