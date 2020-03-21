Не так давно в Android 11 появились свидетельства того, что Google, наконец, добавит быстрый доступ к кошельку при длительном нажатии на кнопку включения (выключения) смартфона. Но похоже, что компания имеет гораздо более серьезные планы на всплывающее меню, которое появляется каждый раз, когда вы хотите выключить свой телефон. В коде новой версии Android было обнаружено, что данное меню можно превратить в центр управления другими устройствами, что позволит получить быстрый доступ к интеллектуальным гаджетам умного дома.

Новые функции Android 11

В настоящее время интерфейс управления «умным домом» находится в стадии разработки, сообщают разработчики из XDA. При длительном нажатии на кнопку выключения обычные разделы меню питания (выключение, перезагрузка, снимок экрана, аварийный режим) помещаются наверх. Поверх них можно увидеть едва читаемую надпись «Домой» — видимо, она пока просто находится не на своем месте, все же Android 11 пока находится в состоянии беты.

Остальная часть меню остается полностью пустой, оставляя много места для потенциальных элементов управления, связанных с умным домом.

Управление умным домом в Android 11

Первоначально это было лишь предположение бета-тестеров, однако буквально через несколько часов на новость отреагировали в Google (видимо, удаленная работа не помешала сотрудникам компании следить за утечками). Правда, отреагировали в своем стиле — Google опубликовала некоторую документацию, необходимую разработчикам приложений для быстрого управления с помощью меню выключения в Android 11. Вскоре после этого сотрудники XDA познакомились с принципами работы Quick Control и опубликовали демонстрационное видео.

На видео мы видим, что в меню Quick Control (быстрое управление), по крайней мере, можно включать и выключать устройства умного дома, а также регулировать яркость света с помощью ползунка. Выглядит так, как будто в списке вы увидите только свои «любимые» устройства для умного дома, что может быть важно для тех, у кого полно таких гаджетов.

Отмена Google I/O

Тем не менее подробности новой функции до сих пор неизвестны, и непонятно, когда мы получим официальный комментарий, поскольку Google окончательно отменила конференцию I/O в 2020 году, даже в онлайн-формате. Главный вопрос — как будут сосуществовать меню для управления устройствами умного дома и раздел кошелек — с банковскими картами и билетами. Что бы вы хотели больше видеть в меню выключения своего телефона? Поделитесь в нашем Телеграм-чате.

В то же время Apple, например, не стала отменять проведение конференции WWDC 2020, вопреки слухам о соответствующих планах. Руководство компании приняло решение о том, чтобы провести WWDC 2020 в июне 2020 года, но исключительно в онлайн-формате. Помимо анонса свежих версий операционных систем Apple в рамках WWDC 2020 будут проходить специализированные мини-презентации новых функций ОС. А для этого нужна не только наглядность, но и, вероятно, интерактивный формат подачи материала. Поэтому, допускаю, что в Купертино разработают специальную платформу для проведения вебинаров, на которую откроют доступ только разработчикам, имеющим пропуск. Почему по такому же пути не пошли в Google, мне решительно непонятно.

Когда выйдет Android 11

Дата официальной презентации остается неизвестна. Но, скорее всего, в сентябре-октябре Android 11 уже будет доступна для «пиксельных» смартфонов компании. Чуть позже, по традиции, гаджеты других производителей тоже начнут получать заветное обновление. Тут откровения вряд ли случатся. OnePlus 7T и 7T Pro были первыми смартфонами не от Google, которые получили Android 10 «из коробки». Так что учитывая этот факт, а также и то, что Google и OnePlus находятся в довольно теплых отношениях, подобного развития событий можно ожидать и через год.

Мой коллега Иван Кузнецов уже готов обновляться на Android 11, но пока не дают.

В Android 11 появится улучшенная темная тема, упрощенная передача файлов и функция Scoped Storage. Это новый способ организации того, какую информацию и файлы могут читать и использовать приложения. Проще говоря, самые важные файлы будут помещаться в самые «легкодоступные» области памяти смартфона.