Google хочет сделать «Nexus» для бедных. Ну, почти

Несмотря на все свои преимущества, смартфоны Google Pixel нельзя назвать идеальными. Высокая цена, явный перебор функциональных возможностей, которые банально неприменимы в повседневной жизни, и, конечно, ограниченная доступность делают их далеко не лучшим выбором. Я уже объяснял, что Google следует изменить в своём подходе, чтобы исправить ситуацию, нарастив спрос на фирменные аппараты. Но, скорее всего, в компании считают такой способ слишком простым, а потому приняли решение возродить идею, лежавшую в основе смартфонов Nexus. Частично.

У Android и iOS есть заметный «конкурент»

Если вы подумали, что Google собралась возобновить производство линейки Nexus, то вы ошибаетесь. Компания решила возродить просто саму идею, которая состоит в том, чтобы наладить выпуск смартфонов в сотрудничестве с каким-то производителем, у которого уже есть узнаваемый образ и достаточно широкая аудитория. Таким образом Google смогла бы закрепиться на рынке с минимальными затратами на продвижение, которые на себя взял бы её партнёр, не говоря уже о том, что это позволило бы ей обеспечить серьёзные продажи на самом старте.

Дешёвый смартфон от Google

Правда, в этот раз Google решила объединиться в рамках пилотного проекта не с HTC или Huawei, а с оператором из Индии Jio. Индийский рынок имеет для поискового гиганта большое значение, однако фирменные смартфоны бренда не пользуются там особенной популярностью из-за высокой цены. Apple поняла это раньше и наладила в Индии производство сначала iPhone 6, а потом и iPhone 6s, назначив на них приемлемую цену. Поэтому логично, что Google, разглядев успех конкурента, решила воспользоваться беспроигрышным вариантом.

Лучшие кнопочные телефоны в 2020 году

Неизвестно, будут ли смартфоны, которые Google и Jio будут производить в рамках совместного проекта, пользоваться теми же преимуществами, что и аппараты Google Pixel. Ведь основная цель компаний — просто заманить индийскую аудиторию, что будет не так-то просто, учитывая негативный опыт Android Go. Невзирая на усилия вендоров из Поднебесной, старавшихся подмять этот рынок под себя, смартфоны имеют только 25% индийцев. Все остальные же пользуются кнопочными телефонами, большинство из которых работают на базе операционной системы KaiOS.

Кнопочные телефоны на Android

Логично, что те, кто никогда не владел смартфонами, в первую очередь обратят внимание не на бренд и не на поддержку, а на цену. Поэтому, считают исследователи Counterpoint Research, в розницу аппараты Google-Jio должны поступить в районе 100-120 долларов. В противном случае, будет непросто подтолкнуть привыкших к аппаратам на KaiOS пользователей к покупке чего-то нового. В конце концов, сейчас у них нет резона что-то менять, потому что KaiOS поддерживает и YouTube, и WhatsApp, и много чего ещё.

Историю не обманешь: у HarmonyOS от Huawei есть шанс победить Android

В этой связи я бы не исключил, что Google может наладить выпуск кнопочных телефонов на Android. По крайней мере, такой проект у компании уже был. Около года назад в Сети начали появляться шпионские фотографии и видеоролики с обзорами телефонов Nokia с адаптированной версией Android. Она позволяла взаимодействовать со всеми приложениями и сервисами поискового гиганта, но при этом не поддерживала сенсорное управление. Правда, в таком случае у поклонников KaiOS совсем не будет смысла в пересадке. Поэтому логичнее было бы дать им полноценные смартфоны, которые затем – глядишь – и распространились бы на весь остальной мир.