Google официально показала Pixel 6 и Pixel 6 Pro с собственным процессором

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Иван Кузнецов 0

Google, как и Apple, терпеть не может однообразия. Поэтому старается проводить презентации своих смартфонов в разное время. Но поскольку поменять месяц или даже сезон, как правило, поисковый гигант не решается, то проводит свои ивенты в один и тот же месяц, меняя разве что даты. Так что смещение по дням получается не очень существенным. Это почти всегда октябрь, причём вторая его половина. Но в этом году Google решила не дожидаться официального мероприятия и выкатила почти всё, что нужно знать о Google Pixel 6, сама, да ещё и в августе.

Pixel 6

Google представила Pixel 6. Ну, частично

Спорим, не знали? У Google есть и другие смартфоны на Android, кроме Pixel

Вечером 2 августа Google неожиданно для всех анонсировала Pixel 6 и Pixel 6 Pro. Несмотря на то что это не было официальной презентацией, компания раскрыла, кажется, практически все ключевые подробности о новинках, которые только можно было раскрыть. Нам рассказали не только о возможностях будущих смартфонов, но и показали их внешний вид и даже раскрыли его аппаратное оснащение.

Дизайн Google Pixel 6

Внешне новинки получились очень стильными и элегантными. Они вообще не похожи на то, что было до них. Хоть мы это уже и видели в материалах утечек, дизайнеры Google явно постарались. При всей своей минималистичности аппараты выглядят более чем свежо. Вероятно, такой эффект создают именно перепады на плоскости, которые в качестве дизайнерского элемента не использовал ещё никто.

Google Tensor

Google Tensor — новый собственный процессор Google

Google не пошла на поводу у китайской школы дизайна, которая обрела невероятную популярность среди многих производителей, и не стала вписывать камеры Pixel 6 в круг. Вместо этого дизайнеры компании взяли прямоугольник и вписали объективы основного модуля в него, превратив его в доминанту всего дизайна. Ведь зацепиться взгляду больше реально не за что.

Характеристики Pixel 6:

  • Аппаратную основу Pixel 6 составит процессор собственной разработки Google. Он называется Tensor и, по уверению Google, способен выполнять самые ресурсоёмкие задачи с использованием искусственного интеллекта и машинного обучения.
  • Камера Pixel 6 будет состоять из двух модулей: широкоугольного и телефото. А Pixel 6 Pro дополнительно оснастят ещё и сверхшириком. Их разрешение не раскрывается, но это и неважно – Google Camera справится со съёмкой даже в самых сложных условиях.
  • Дисплеи Pixel 6 и Pixel 6 Pro будут выполнены по AMOLED-технологии, их диагональ составит 6,4 и 6,7 дюйма, а частота обновления будет равна 90 и 120 Гц для младшей и старшей модели соответственно.

Google Pixel 6 станет лучшим телефоном от Samsung

Сложно сказать, насколько чип Tensor является исключительной разработкой Google. Высока вероятность, что в его основе лежат лицензированные наработки других компания, что хоть и не сделает его хуже, всё-таки не позволит ему называться собственным продуктом поискового гиганта. Но тот факт, что это уже не детище Qualcomm, а что-то более или менее своё, вызывает уважение.

Каким будет Google Pixel 6

Google Pixel 6

Google Pixel 6 получился очень красивым. Посмотрим, каким он будет с функциональной точки зрения

Сама Google обещает, что оснащение новых «пикселей» фирменным процессором Tensor позволит им стать лучше, чем флагманские смартфоны конкурентов сразу по нескольким показателям:

  • Во-первых, это безопасность. Google интегрировала в Tensor сопроцессор Titan M2, который является своего рода аналогом Secure Enclave от Apple. Он отвечает за шифрование данных, безопасную авторизацию и проведение транзакций.
  • Во-вторых, расширенные способности Tensor в области искусственного интеллекта позволят новым Pixel снимать ещё качественнее, чем их предшественникам. Скорее всего, компания ещё глубже интегрирует железо и софт.
  • В-третьих, Tensor позволит Pixel 6 лучше распознавать и реагировать на голосовые команды пользователя. Несмотря на то что у «пикселей» и раньше не было с этим особых проблем, теперь все вычисления будут производиться на самих устройствах.

Пока это вся информация, которой поделилась Google, но есть ещё кое-что, о чём она не сказала, но это явно следует из объявленного. Очевидно, что Google Camera, фирменное приложение камеры поискового гиганта, теперь будет изначально связано с процессором Tensor. А, если так, то разработчикам-энтузиастам, скорее всего, больше не удастся портировать Gcam на другие смартфоны из-за несовместимости их железа. Обидно.

Кто-нибудь объяснит, кому и зачем нужны Google Pixel?

Впрочем, это пока только предположение. В конце концов, умудряются же разработчики адаптировать Google Camera для смартфонов Samsung, которые оснащаются процессорами Exynos, а не Qualcomm. Кроме того, вполне возможно, что разработчики-энтузиасты просто продолжат развивать старые версии Google Camera, расширяя их возможности самостоятельно и не завися от Google. Да, это будет сложнее, чем просто портирование, но хоронить Gcam ещё рано.

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