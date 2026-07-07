В прошлом месяце наш журналист Иван Герасимов купил себе Pixel 10a — самый доступный смартфон Google 2026 года на чистой операционке Android без оболочки, и не мог нарадоваться. Теперь же американская компания готовит новую модель одиннадцатого поколения. Утечки говорят сразу о трёх вещах: цены на всю линейку Google Pixel 11 вырастут, базовая версия на 128 ГБ исчезнет, а сам релиз ожидается в августе. Пока это неофициальные данные, но они складываются в понятную картину: платить придётся больше, а самого дешёвого варианта хранилища больше не будет.

Pixel 11 может неприятно удивить. Фото.

Pixel 11 может неприятно удивить

Цена Google Pixel 11 — сколько стоит новый смартфон

Источником стала французская площадка Dealabs, которую в мире утечек цен считают одной из самых точных. По этим данным, Google поднимает цены на всю серию Pixel 11 — как и почти все производители техники в этом сезоне. А причиной подорожания станет дефицит памяти на рынке.

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Ключевой момент: базовый объём памяти теперь 256 ГБ, а не 128 ГБ. То есть формально устройство подорожало, но и минимальное хранилище стало вдвое больше. Дальше идут версии на 512 ГБ и 1 ТБ. Важно помнить, что это всё ещё слух, а не официальный анонс Google. По утёкшим данным для Европы, цены выглядят так (в скобках даём ориентировочную конвертацию в рубли):

  • Pixel 11 — от 999 евро за 256 ГБ (примерно от 87 000 ₽ в России), 1 129 евро за 512 ГБ
  • Pixel 11 Pro — от 1 199 евро за 256 ГБ (примерно от 104 000 ₽ в России), до 1 789 евро за 1 ТБ
  • Pixel 11 Pro XL — от 1 399 евро за 256 ГБ (примерно от 122 000 ₽ в России), до 2 389 евро за 1 ТБ
  • Pixel 11 Pro Fold — от 1 999 евро за 256 ГБ (примерно от 174 000 ₽ в России), 2 129 евро за 512 ГБ

Для сравнения: Google Pixel 10 сейчас можно купить на AliExpress за 48 тысяч рублей, то есть по цене почти в два раза ниже, чем должна стоить базовая модель новой серии.

Купить Google Pixel 10

Тут важно не поддаваться панике от больших цифр. Обычный Pixel 11 и Pixel 11 Pro фактически повторяют ход прошлогоднего Pixel 10 Pro XL: новая стартовая цена совпадает с ценой версии прошлого поколения на больший объём памяти. Год назад модели на 128 ГБ стартовали с 899 и 1 099 евро — то есть за те же деньги теперь дают вдвое больше места.

Цена смартфона заметно подскочет. Фото.

Цена смартфона заметно подскочет

А вот Pixel 11 Pro XL и Pro Fold получают существенное подорожание примерно на 100 евро без такого приятного бонуса по памяти. Причина у всего этого одна — резкий рост цен на оперативную память из-за бума вокруг ИИ, и Google здесь один из тех, кто сам подогревает этот дефицит.

Цвета и дата выхода Pixel 11

В утечке всплыли и предполагаемые финальные названия цветов. Для обычного Pixel 11 это Light Sterling (светлое серебро), Midnight Haze (полуночная дымка), Fuchsia (фуксия) и Moss (мох), у Pro и Pro XL — Light Fog (светлый туман), Midnight Haze (полуночная дымка), Dune (розовая дюна) и Pine (хвойный зелёный), а складной Fold ограничат двумя вариантами: Midnight Haze и Pine. Отдельно отмечается, что версии на 1 ТБ будут только в чёрном Midnight Haze, а Dune — это розовый оттенок.

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Что касается сроков: по данным утечки, релиз намечен на 20 августа, а сама презентация Google пройдёт примерно 11 августа. Всё это пока прогноз, но временное окно вполне логичное — Pixel традиционно показывают в конце лета.

Стоит ли ждать Pixel 11 или купить Pixel 10

Лучше купить Pixel 10 сейчас, чем ждать выхода Pixel 11. Фото.

Лучше купить Pixel 10 сейчас, чем ждать выхода Pixel 11

Судя по слухам, линейка Pixel 11 будет скорее плавным продолжением прошлого поколения, чем революцией. Если вы уже присматривались к Pixel и вас устраивает текущее поколение, ждать ради вдвое большей памяти есть смысл только тем, кому эти гигабайты реально нужны. Особенно с учётом выгодной цены Pixel 10 на AliExpress.

Купить Google Pixel 10

Ситуация здесь напоминает прошлые поколения, когда обновление выходило больше эволюционным — примерно как мы разбирали в тексте о том, что Pixel 9 почти не отличается от предшественника. Если вам не нужны свежие цвета и увеличенное хранилище, спокойно можно брать текущую модель по скидке.

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