В прошлом месяце наш журналист Иван Герасимов купил себе Pixel 10a — самый доступный смартфон Google 2026 года на чистой операционке Android без оболочки, и не мог нарадоваться. Теперь же американская компания готовит новую модель одиннадцатого поколения. Утечки говорят сразу о трёх вещах: цены на всю линейку Google Pixel 11 вырастут, базовая версия на 128 ГБ исчезнет, а сам релиз ожидается в августе. Пока это неофициальные данные, но они складываются в понятную картину: платить придётся больше, а самого дешёвого варианта хранилища больше не будет.

Цена Google Pixel 11 — сколько стоит новый смартфон

Источником стала французская площадка Dealabs, которую в мире утечек цен считают одной из самых точных. По этим данным, Google поднимает цены на всю серию Pixel 11 — как и почти все производители техники в этом сезоне. А причиной подорожания станет дефицит памяти на рынке.

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Ключевой момент: базовый объём памяти теперь 256 ГБ, а не 128 ГБ. То есть формально устройство подорожало, но и минимальное хранилище стало вдвое больше. Дальше идут версии на 512 ГБ и 1 ТБ. Важно помнить, что это всё ещё слух, а не официальный анонс Google. По утёкшим данным для Европы, цены выглядят так (в скобках даём ориентировочную конвертацию в рубли):

Pixel 11 — от 999 евро за 256 ГБ (примерно от 87 000 ₽ в России), 1 129 евро за 512 ГБ

— от 999 евро за 256 ГБ (примерно от 87 000 ₽ в России), 1 129 евро за 512 ГБ Pixel 11 Pro — от 1 199 евро за 256 ГБ (примерно от 104 000 ₽ в России), до 1 789 евро за 1 ТБ

— от 1 199 евро за 256 ГБ (примерно от 104 000 ₽ в России), до 1 789 евро за 1 ТБ Pixel 11 Pro XL — от 1 399 евро за 256 ГБ (примерно от 122 000 ₽ в России), до 2 389 евро за 1 ТБ

— от 1 399 евро за 256 ГБ (примерно от 122 000 ₽ в России), до 2 389 евро за 1 ТБ Pixel 11 Pro Fold — от 1 999 евро за 256 ГБ (примерно от 174 000 ₽ в России), 2 129 евро за 512 ГБ

Для сравнения: Google Pixel 10 сейчас можно купить на AliExpress за 48 тысяч рублей, то есть по цене почти в два раза ниже, чем должна стоить базовая модель новой серии.

Купить Google Pixel 10

Тут важно не поддаваться панике от больших цифр. Обычный Pixel 11 и Pixel 11 Pro фактически повторяют ход прошлогоднего Pixel 10 Pro XL: новая стартовая цена совпадает с ценой версии прошлого поколения на больший объём памяти. Год назад модели на 128 ГБ стартовали с 899 и 1 099 евро — то есть за те же деньги теперь дают вдвое больше места.

А вот Pixel 11 Pro XL и Pro Fold получают существенное подорожание примерно на 100 евро без такого приятного бонуса по памяти. Причина у всего этого одна — резкий рост цен на оперативную память из-за бума вокруг ИИ, и Google здесь один из тех, кто сам подогревает этот дефицит.

Цвета и дата выхода Pixel 11

В утечке всплыли и предполагаемые финальные названия цветов. Для обычного Pixel 11 это Light Sterling (светлое серебро), Midnight Haze (полуночная дымка), Fuchsia (фуксия) и Moss (мох), у Pro и Pro XL — Light Fog (светлый туман), Midnight Haze (полуночная дымка), Dune (розовая дюна) и Pine (хвойный зелёный), а складной Fold ограничат двумя вариантами: Midnight Haze и Pine. Отдельно отмечается, что версии на 1 ТБ будут только в чёрном Midnight Haze, а Dune — это розовый оттенок.

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Что касается сроков: по данным утечки, релиз намечен на 20 августа, а сама презентация Google пройдёт примерно 11 августа. Всё это пока прогноз, но временное окно вполне логичное — Pixel традиционно показывают в конце лета.

Стоит ли ждать Pixel 11 или купить Pixel 10

Судя по слухам, линейка Pixel 11 будет скорее плавным продолжением прошлого поколения, чем революцией. Если вы уже присматривались к Pixel и вас устраивает текущее поколение, ждать ради вдвое большей памяти есть смысл только тем, кому эти гигабайты реально нужны. Особенно с учётом выгодной цены Pixel 10 на AliExpress.

Купить Google Pixel 10

Ситуация здесь напоминает прошлые поколения, когда обновление выходило больше эволюционным — примерно как мы разбирали в тексте о том, что Pixel 9 почти не отличается от предшественника. Если вам не нужны свежие цвета и увеличенное хранилище, спокойно можно брать текущую модель по скидке.

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