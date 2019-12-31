16 октября компания Google представила смартфоны Pixel 4 и 4 XL. Устройства линейки Pixel не были проблемными никогда, однако в этот раз что-то пошло не так. Владельцы Pixel 4 до сих пор сталкиваются с рядом неприятных моментов, но проблема еще и в том, что Google не особо-то и торопиться что-либо исправлять. В этом материале мы представим ряд проблемы, с которыми всё еще сталкиваются владельцы флагманов Google.

Разблокировка по лицу работает даже с закрытыми глазами

Несмотря на то, что разблокировка по лицу в Pixel 4 работает крайне быстро и точно, у неё есть одна немаленькая проблема. На старте продаж пользователи заметили, что устройство можно разблокировать, даже если глаза человека будут закрыты. Возможно, именно поэтому сканер лица работает быстрее, чем у конкурентов — Pixel 4 попросту не сканирует глаза.

Это может привести к тому, что кто-либо сможет разблокировать чужой Pixel 4 в момент, когда его владелец будет спать. И интересно не только это. Google обещала исправить ситуацию в ближайшем обновлении, однако прошло два с половиной месяца, и проблема всё еще существует.

Конечно, можно предположить, что программисты компании столкнулись с рядом проблем, но ведь это не повод просто молчать и ждать, когда всё уляжется. Компания могла бы заявить, что имеет проблемы и исправляет их, но она просто молчит.

Проблемы с балансом белого

Камера — это главная особенность линейки Pixel. В 2019 году другие производители тоже подтянулись в области обработки изображений, поэтому Pixel-устройства выигрывают по этому критерию уже не настолько очевидно. В Pixel 4 компания внедрила новую функцию корректировки баланса белого на основе нейросетей. На презентации компания показала пример со снегом, избавив его от голубого свечения, падающего с неба.

На практике пользователи столкнулись со слишком агрессивной работой этой функции. Сцена ниже стала популярной в Интернете:

Здесь и комментировать что-либо, наверное, не имеет смысла. Самым лучшим решением «пофиксить» проблему станет отключение функции.

Motion Sense работает плохо

Одной из главных особенностей в Pixel 4 является функция Motion Sense, способная определять жесты пользователя. Функция основана на датчике Soli Radar. И в теории датчик отлично подходит для мобильных устройств, но качество его работы оставляет желать лучшего (около 50% жестов не будут отрабатывать).

Скорее всего проблемы именно в программном обеспечении Android, которое не совсем точно определяет жесты.

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Сама функция очень интересна и была бы крайне полезной, возможно, для более интересных задач, нежели свайп для смены композиции. Например, почему бы не предоставить разработчикам игр API для взаимодействия с датчиком? Это бы позволило реализовать управление жестами в играх — и в этом случае простор мыслей бесконечен.

Плохая поддержка разблокировки по лицу

Разработчики приложений пока не очень торопятся внедрять новое API для работы со сканером лица, и на то есть причины — устройств с таким сканером на рынке пока не очень много. Да и, в целом, аппаратов на Android 10 мало. К тому же производители устройств используют собственные технологии разблокировки по лицу, поэтому ситуация изменится только к выходу Android 11.

Например, даже приложение PayPal пока не поддерживает Face Unlock в Android 10.

Медленные обновления Pixel 4

Самый главный плюс смартфонов Pixel — частые и быстрые обновления. Однако это не касается четвертого поколения компании. Ноябрьское обновление было задержано на несколько дней, а декабрьское и вовсе на неделю в сравнении с другими Pixel-аппаратами.

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Пока непонятно, почему такое происходит, но это не нравится не только нам. А что думаете вы? Делитесь мнением в Телеграм.

Итог

Можно сделать очевидный вывод: Pixel 4 и 4 XL — интересные смартфоны во всех смыслах, однако от Google ждёшь немного иной поддержки и отношения к своим продуктам. К тому же стоят телефоны не так мало, чтобы Google, например, могла не выпускать фикс проблемы и при этом выжидать.