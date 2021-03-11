Google Pixel 5a представят в июне вместе с Android 12. Каким он будет

Google Pixel 4a дебютировал в прошлом году, как более доступный вариант по сравнению с оригинальным телефоном. Сначала мы ждали этот аппарат во время Google I/O, но мероприятие было отложено из-за начавшейся пандемии. А позже стало понятно, что презентация и не планировалась, так как аппарат вышел только через несколько месяцев после предполагаемой даты презентации. В этом году мы уже начали получать новые слухи о выходе Pixel 5a на конференции разработчиков 2021. Поисковый гигант, скорее всего, проведет свою ежегодную конференцию в период с мая по июнь, но будут ли на ней представлены смартфоны, пока остается загадкой. Я бы предположил, что да, но давайте разберемся в этом более подробно. А заодно поймем, чего нам еще ждать от линейки Pixel в этом году.

Когда выйдет Google Pixel 5a

Если можно так сказать, то актуальная на данный момент информация подразумевает презентацию нового смартфона 11 июня 2021 года. Поделился ей известный аналитик Джон Проссер. Именно в этот день, если верить ему, должны представить доступную версию Google Pixel 5, которая получит индекс 5a.

Когда выйдет Android 12

В это же время Google должна официально представить Android 12. При этом речь идет не просто о презентации операционной системы, а о ее полноценном запуске. Это немного странно, так как бренд обычно представляет новую версию Android каждый год в сентябре. Это одна из причин, по которой надо воспринимать информацию скептически. С другой стороны, часто такая информация оказывается правдой, так как придумать такое сложно, да и не зачем. Значит, вероятность того, что прогноз сбудется полностью, исключать нельзя.

Когда выйдут наушники Pixel Buds True Wireless

Так же на данный момент известно, что первым запуском в линейке Pixel этого года станут наушники Pixel Buds True Wireless. Произойдет это в апреле.

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Характеристики Google Pixel 5a

Если говорить именно о смартфоне, то Проссер мало что рассказал о его характеристиках. Это не удивительно, учитывая, сколько еще времени осталось до его премьеры. Как обычно больше подробностей будет раскрыто в ближайшие месяцы по мере приближения к запуску.

Если вы ждете чего-то запредельного от нового устройства, то я бы не советовал вам делать это. Скорее всего, речь идет об обычном смартфоне среднего класса, который будет отличаться только тем, что за ним стоит Google. В конце концов даже Pixel 5 не является чем-то выдающимся с технической точки зрения. Интересно в том смартфоне было только то, что он первым пошел против системы и отошел от традиции делать каждый новый смартфон все лучше и дороже, ограничившись очень хорошим, но не лучшим процессором Snapdragon 765G.

Пока остаются сомнения по поводу того, будет ли новый Pixel 5a поддерживать 5G или это оставят для версии Pixel 5a 5G, как было в прошлом году с ”четверкой”. Я считаю (наши Иван Кузнецов и Александр Богданов ко мне присоединяются), что выпускать отдельные две модели в этом году было бы глупо. Но если такой подход будет, то, скорее всего, можно ожидать для 4G-версии процессора Snapdragon 732G, в то время, как версия с 5G может получить Snapdragon 690.

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Пару недель назад утекший рендер Pixel 5a появился в сети, раскрывая дизайн телефона. Те, кто знаком с дизайном Pixel 5 и Pixel 4a, вряд ли увидят тут что-то новое. Зато можно сказать, что если запуск Android 12 все же состоится, то в этот раз Pixel может надолго остаться единственным телефоном с этой ОС. На его базе и не очень большой аудиторией будут отточены некоторые фишки и новинки, которые потом станут доступными для других производителей. Подробнее о том, что нового будет в Android 12, можно прочитать в этой статье нашего Ивана Кузнецова.

Пока только о двух вещах можно говорить с уверенностью: Android 12 будет анонсирован на Google I/O, пусть даже и в онлайн-формате, а Google Pixel 5а вызовет немало интереса, даже несмотря на то, что будет продаваться буквально в нескольких странах.

Почему Google Pixel не продается в России

Наверное у Google есть как минимум несколько причин не делать линейку Google Pixel по-настоящему массовой. Но это очень расстраивает многих фанатов марки, которые хотели бы покупать ее смартфоны гораздо проще. Уверен, что официально привезенный, например, в Россию Pixel будет дороже заказанного из США, зато он не будет дороже (или не на много дороже) привезенного перекупщиками. При этом вы получите полноценную гарантию и поддержку производителя.

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Также подобным образом можно было бы привлечь больше покупателей, которые готовы были бы купить этот смартфон и гаджеты из его инфраструктуры. Что бы не говорили представители Google, толком понять, почему так происходит, сложно. Но если бы речь шла только о России, можно было бы выдвигать разные теории. Вот только смартфоны Google Pixel недоступны почти нигде в мире, кроме нескольких стран. А это уже говорит о политике компании, которую неплохо бы пересмотреть.