Google Pixel 6a прошел сертификацию. Запуск в мае. Каким он будет

Google приучила нас в последние годы, что она выпускает телефоны осенью, а весной или летом следующего года готовит для них доступную версию. Обычно они называются Lite или Mini, но американская компания пошла своим путем и скромно приписывает к названию модели букву ”а”. Таким образом мы уже видели Google Pixel 3a, Google Pixel 4a, Google Pixel 5a. Теперь нам предстоит познакомиться с Google Pixel 6a. Он уже прошел сертификацию и готов показать себя. Скорее всего, по мнению инсайдеров, это произойдет в мае этого года. Давайте разберемся, о чем идет речь и что вообще ждать от этого устройства.

Когда выйдет Google Pixel 6a

В прошлом году Google выпустила свои флагманские смартфоны серии Pixel 6, в которую входят Pixel 6 и Pixel 6 Pro. Теперь технологический гигант готовится выпустить на рынок смартфоны Pixel 6a. И хотя компания еще не подтвердила дату запуска грядущего смартфона Pixel A-серии, новые отчеты показывают, что Google Pixel 6a может быть официально анонсирован где-то в мае этого года.

Телефон также был замечен на веб-сайте FCC, и данные, которые показывает нам утечка, раскрывают некоторые функции, которые будут доступны в Pixel 6a. Модификаций новинки будет несколько, но как минимум одна из них получит поддержку mmWave 5G. Это так же известно, как высокочастотный 5G. Кажется, что ничего нового в этой новости нет и наличие 5G уже стало стандартом для индустрии. Особенно, когда речь заходит о средних или топовых моделях именитых брендов. Удивляет только то, что есть сомнения в наличии 5G во всех моделях.

Зачем России нужен свой аналог Google Play для Android.

Pixel 6a на Google I/O

Предполагается, что устройство будет представлено на ежегодной конференции разработчиков Google I/O, которая должна начаться 11 мая и продлиться два дня. В прошлом году Pixel 5a прошел через сертификацию FCC в июле — всего за месяц до его запуска. Это нормальный срок для подготовки новой модели.

Таким образом, если верить этой примете, получивший сертификаты смартфон тоже должен появиться в течение месяца, и лучшей даты, чем ежегодная конференция, придумать сложно. Это будет серьезный инфоповод, которого достойна новинка.

А еще запуск облегченной версии модели прошлого года более логичен именно сейчас, а не за месяц до презентации нового номерного телефона. В предыдущие два года примерно так и было, и Google явно не хочет повторения подобной ситуации. Напомню, презентация нового Google Pixel 7 должна состояться примерно в сентябре этого года.

Можно ли не дать Google заблокировать смартфон, стоит ли устанавливать обновления и другие мифы об Android.

Где будет продаваться Google Pixel 6a

В отличие от смартфона Pixel 5a, который был доступен только в США и Японии, грядущий Google Pixel 6a, как ожидается, будет запущен в нескольких странах. Естественно, в их числе не будет России, ведь и до этого она не входила в перечень тех нескольких стран, где официально продавался этот смартфон. Но, учитывая его популярность и технические характеристики, купить его захотят многие. Значит, обязательно появятся перекупщики, которые сделают свое дело и обеспечат российский рынок новинкой. Правда, в этом году такая покупка окажется более дорогой, чем раньше. Особенно, если будут сильные колебания курсов валют.

Если верить предыдущим сообщениям, то Pixel 6a будет иметь 6,2-дюймовый OLED-дисплей. Сканер отпечатков пальцев будет находиться под экраном. Ожидается, что он сохранит ту же конфигурацию камеры, что и его предшественник, но будет оснащен собственным мобильным процессором Google Tensor, напичканным функциями на базе искусственного интеллекта. Именно этим процессором и был в первую очередь примечателен базовый Google Pixel 6 (и Pixel 6 Pro).

Смартфоны с собственным процессором

Появление собственного процессора для производителей смартфонов постепенно становится настоящим трендом. Они есть у Apple, Google, Samsung и до недавнего времени Huawei. Так же ходят слухи, что собственные процессоры появятся у некоторых других производителей. В частности, его можно ожидать от Oppo.

Наличие своего процессора, пусть он и не является полностью уникальным, позволяет оптимизировать совместную работу железа и софта. В итоге смартфон работает более быстро и эффективно. От этого не хочет отказываться ни один производитель. А еще собственный процессор, пусть и созданный на заказ на отдельном заводе, получается дешевле. А это вообще отлично. Согласны? Пишите об этом в нашем Telegram-чате.