Google похоронила свой самый дешёвый смартфон. Что будет вместо него?

Линейка смартфонов Google Pixel изначально задумывалась как полная противоположность модельного ряда Nexus. Новые аппараты выпускались исключительно под собственным брендом Google без упоминания партнёров, стоили заметно дороже предшественников, да и продавались в очень ограниченном количестве стран. Однако довольно быстро в компании смекнули, что выезжать на дорогостоящих флагманах долго не смогут, и выпустили доступный Pixel 3a. Смартфон получил не самое мощное железо, которое компенсировалось топовой камерой. А когда он подешевел до 20 тысяч, то стал настоящим подарком. Жаль, что на этой неделе подарки закончились. Совсем.

Что мы ценим в смартфонах и от чего не готовы отказаться владельцы Google Pixel

Google официально прекратила продажи Pixel 3a и его увеличенной копии Pixel 3a XL. Об этом заявил официальный представитель компании, объяснив исчезновение смартфонов из ассортимента фирменного интернет-магазина прекращением их производства. Аппараты, которые вышли в прошлом мае, продержались на рынке чуть больше года. Это довольно мало, учитывая, что классический Pixel 3, чьи продажи тоже прекратились, просуществовал примерно на полгода дольше. Google не отказалась от него, когда вышел Pixel 4, очевидно, оставив в качестве недорогого варианта для тех, кто хочет именно флагман, пусть и прошлогодний.

Стоит ли покупать Pixel 3a

Откровенно говоря, Pixel 3a был куда привлекательнее, чем обычный Pixel 3, во многом из-за своей цены. Ведь, если посудить, то «пиксели» покупали даже не столько из-за чистого Android или железа, сколько из-за гугл камеры. Разработчикам Google удалось так здорово накрутить программные алгоритмы камеры, что даже довольно проходной модуль научился фотографировать в темноте так, как до сих пор не умеет ни один другой смартфон, удерживать картинку при помощи цифровой стабилизации лучше, чем оптической, и, конечно, делать портретные снимки на одну камеру, лучше, чем многим удаётся на две.

Почему лучший телефон на Android (Google Pixel) продается так плохо

Если вы хотите купить Pixel 3a, пока такая возможность есть. Например, сейчас в магазине computeruniverse проходит распродажа. Там базовую версию смартфона с учётом доставки и налога можно купить примерно за 24 тысячи рублей. Да, это недёшево как для смартфона с толстыми рамками, 4 ГБ оперативки и откровенно небольшим экраном. Однако следует учитывать, что «пиксели», во-первых, никогда не стоили особенно дёшево, а, во-вторых, купив такой аппарат, вы получите доступ к ежемесячным обновлениям безопасности, Android 11 и всем нововведениям в рамках инициативы Pixel Feature Drop.

Когда выйдет Pixel 4a

Довольно странно, что Google убирает Pixel 3a из продажи и ничем его не заменяет. По логике вещей компания должна была выпустить ему на замену Pixel 4a, который все так давно ждали. Но, если верить слухам, коронавирусная пандемия заставила Google внести коррективы в свои планы и либо сдвинуть релиз новинки на несколько месяцев, либо отменить его вообще. Причём в отмену верится всё больше и больше, учитывая, что Pixel 4a должен был стать промежуточным этапом между выходами Pixel 4 и Pixel 5, заняв внимание аудитории. Однако выпускать Pixel 4a и Pixel 5 в одно время будет ошибочно, поскольку продажи бюджетника, очевидно, съедят флагманские и проект рискует себя даже не окупить, не говоря уже о доходе.

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Стоит ли ждать Pixel 4a? Мне кажется, что нет. Мало того, что мы не знаем, когда он выйдет и выйдет ли вообще, так даже в случае релиза на старте его цена будет очень и очень высокой. Если помните, Pixel 3a поступил в продажу за 499 долларов. Это было довольно много, поэтому по-настоящему пользоваться спросом он начал только через полгода, когда Google соизволила опустить его цену на 100 долларов. Поэтому, если вы прямо сейчас ищете смартфон и хотите именно аппарат от Google, у вас ещё есть шанс запрыгнуть в последний вагон и урвать один из оставшихся Pixel 3a.