Google показала, что не знает, что делать со смартфонами Pixel

Google запуталась. Именно такое впечатление у меня оставляют смартфоны линейки Google Pixel. Если вы возьмёте три последних поколения этих аппаратов, то увидите, что каждая следующая модель является полной противоположностью предыдущей и тому, что говорила Google о своих планах по развитию фирменных смартфонов. Это касается даже камеры, в развитии которой поисковому гиганту удалось более или менее преуспеть и, кажется, уйти даже дальше своих основных конкурентов. Особенно камеры.

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Всё началось два года назад, когда Google только представила Pixel 3. Тогда многие производители освоили уже не только двойные, но даже тройные и четверные камеры. Поэтому логично, что ей стали задавать неудобные вопросы о том, что Google якобы оказывается не в состоянии подчинить себе модули разного типа. Тем не менее, в компании с вызовом ответили, что не видят в этом никакого смысла, ведь её смартфоны делают более качественные снимки в самых разных сценариях съёмки, чем аппараты конкурентов с несколькими модулями.

Что лучше: ширик или телефото

В принципе это было вполне резонно, потому что даже базовый ширик благодаря использованию специальных алгоритмов позволял делать потрясающего качества и естественности портретные фото. В Google даже выпустили наглядное исследование, в котором продемонстрировали, что их технология, состоящая в делении одного пикселя надвое и создании параллакс-эффекта, может работать не хуже, чем дополнительный телефото-объектив. Впрочем, спустя год, уже в Pixel 4 инженеры Google изменили своё мнение и таки оснастили новый смартфон телевиком.

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Чтобы оправдать этот шаг, Google выпустила второе исследование. Его целью было наглядно сравнить эффективность размытия заднего фона в портретном режиме при съёмке на одну и на две камеры. Логично, что с двумя камерами результат якобы оказывался неизменно лучше, потому что теле-объектив, по сути, обеспечивает аналоговый эффект съёмки с двух ракурсов, из-за чего создаётся объём, а не вынуждает это делать цифровую автоматику. Довольно сомнительный довод, но многих он устроил, ведь главное, что качество съёмки не стало хуже.

Зачем нужна ультраширокоугольная камера

Тогда многие поинтересовались, а не логичнее ли было бы оснастить смартфон ультраширокоугольным объективом вместо телевика? Ведь, как ни крути, но качество съёмки на камеру Pixel 3 и без телефото-объектива было довольно высоким. Но в Google объяснили, что всё это баловство и практического смысла в использование модуля с углом обзора 120 и больше градусов попросту нет, потому что сценариев съёмки, когда он может пригодиться, не так много. Что и говорить про макро-модули, которые сегодня пользуются популярностью у многих производителей.

Но, что бы вы думали, в этом году Google быстренько переобулась. После ухода идеолога Google Camera Марка Левоя из компании члены его команды приняли решение отказаться от идей, которые продвигал их бывший руководитель, и сделать наоборот. Поэтому они выбросили из Pixel 5 телефото-объектив и заменили его на ультраширик. Сказать, что это было неожиданно, значит не сказать ничего. Тем более что Google даже не подкрепила своё действие никакими исследованиями, как это было в прошлом, указав лишь на более удобную съёмку пейзажей и архитектуры.

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Что всё это значит? Скорее всего, Google никак не может найти правильный путь развития. Несмотря на то что у компании есть очень крутая технология съёмки, которая практически независима от аппаратного обеспечения, она не знает, как сделать её ещё круче. Поэтому инженеры поискового гиганта то и дело ставят разные эксперименты, которые, в общем говоря, больше похожи на попытки слепых щенков найти свою мать. Из-за этого они часто путаются и утыкаются носом совершенно не туда, куда следовало бы.