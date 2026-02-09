Google показала новый Pixel 10a — бюджетный смартфон с плоской камерой и прошлогодним железом

Google официально показала Pixel 10a — и сделала это максимально интересно. Без характеристик, без цен, без таблиц сравнения. Всего 15 секунд видео, но одного этого оказалось достаточно, чтобы стало понятно: ставка в этом поколении сделана не на железо, а на аккуратную эволюцию и устранение всего одной раздражающей мелочи, которая есть во всех современных смартфонах.

Главное визуальное изменение Pixel 10a — полностью плоская камера. Без губы, без выступа, без привычного островка. Двойной модуль теперь заподлицо с задней крышкой. Для бюджетного смартфона это редкость, а для Pixel — почти идеологический разворот. Прошлые поколения Google долго держались за фирменный выступ, даже когда он был чисто декоративным. Теперь от него отказались полностью.

Это не просто косметика. Плоская камера означает, что смартфон не будет качаться на столе, легче подбираются чехлы, а сам корпус выглядит аккуратнее и дороже, чем стоит на самом деле. Визуально Pixel 10a теперь реально может удивить. Смартфон не похож ни на флагманы, ни на другие смартфоны.

В ролике смартфон показали в сине-фиолетовом цвете, очень похожем на нынешний Iris. Но фон с ягодными оттенками явно намекает, что цветов будет больше. Это тоже стандартная стратегия Google: сдержанный основной цвет плюс пара более ярких вариантов для тех, кто хочет не как у всех.

При этом важно другое: Google сознательно не раскрыла никаких характеристик. Ни процессор, ни камеры, ни батарею, ни цену, но это и не удивительно, потому что, судя по утечкам, отличий Pixel 10a от Pixel 9a с точки зрения железа не будет совсем. Смотрите сами:

Стоит ли покупать по факту прошлогодний смартфон просто с плоской камерой? Дело ваше, но я бы этого делать точно не стал. Хотя сама идея того, что из аппарата ничего не выпирает, это здорово. У меня со времен еще iPhone 6 Plus из телефона всегда торчит камера, и я уже привык к этому, но хотел бы увидеть вживую полностью плоское устройство.

Предзаказы Pixel 10a стартуют 18 февраля. И это ключевая дата для всех, кто сейчас присматривается к Pixel 9a. С этого момента старая модель либо резко подешевеет, либо окончательно уступит место новой — более актуальной и с чуть более долгой поддержкой. Pixel 10a уже сейчас выглядит как апдейт без вау-эффекта. Хоть бы чипсет поставили побыстрее.