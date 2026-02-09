Google показала новый Pixel 10a — бюджетный смартфон с плоской камерой и прошлогодним железом

Кирилл Пироженко

Google официально показала Pixel 10a — и сделала это максимально интересно. Без характеристик, без цен, без таблиц сравнения. Всего 15 секунд видео, но одного этого оказалось достаточно, чтобы стало понятно: ставка в этом поколении сделана не на железо, а на аккуратную эволюцию и устранение всего одной раздражающей мелочи, которая есть во всех современных смартфонах.

Google показала новый Pixel 10a — бюджетный смартфон с плоской камерой и прошлогодним железом. Посмотрите внимательно на Pixel 10a, что бросается или, наоборот, не бросается в глаза? Изображение: engadget.com. Фото.

Посмотрите внимательно на Pixel 10a, что бросается или, наоборот, не бросается в глаза? Изображение: engadget.com

Главное визуальное изменение Pixel 10a — полностью плоская камера. Без губы, без выступа, без привычного островка. Двойной модуль теперь заподлицо с задней крышкой. Для бюджетного смартфона это редкость, а для Pixel — почти идеологический разворот. Прошлые поколения Google долго держались за фирменный выступ, даже когда он был чисто декоративным. Теперь от него отказались полностью.

Google показала новый Pixel 10a — бюджетный смартфон с плоской камерой и прошлогодним железом. Камера стала полностью плоской и больше не торчит из корпуса. Изображение: androidauthority.com. Фото.

Камера стала полностью плоской и больше не торчит из корпуса. Изображение: androidauthority.com

Это не просто косметика. Плоская камера означает, что смартфон не будет качаться на столе, легче подбираются чехлы, а сам корпус выглядит аккуратнее и дороже, чем стоит на самом деле. Визуально Pixel 10a теперь реально может удивить. Смартфон не похож ни на флагманы, ни на другие смартфоны.

В ролике смартфон показали в сине-фиолетовом цвете, очень похожем на нынешний Iris. Но фон с ягодными оттенками явно намекает, что цветов будет больше. Это тоже стандартная стратегия Google: сдержанный основной цвет плюс пара более ярких вариантов для тех, кто хочет не как у всех.

При этом важно другое: Google сознательно не раскрыла никаких характеристик. Ни процессор, ни камеры, ни батарею, ни цену, но это и не удивительно, потому что, судя по утечкам, отличий Pixel 10a от Pixel 9a с точки зрения железа не будет совсем. Смотрите сами:

Google показала новый Pixel 10a — бюджетный смартфон с плоской камерой и прошлогодним железом. Сравнение Pixel 9a и Pixel 10a. Изображение: Телеграм-канал Лысый из МТ. Фото.

Сравнение Pixel 9a и Pixel 10a. Изображение: Телеграм-канал Лысый из МТ

Стоит ли покупать по факту прошлогодний смартфон просто с плоской камерой? Дело ваше, но я бы этого делать точно не стал. Хотя сама идея того, что из аппарата ничего не выпирает, это здорово. У меня со времен еще iPhone 6 Plus из телефона всегда торчит камера, и я уже привык к этому, но хотел бы увидеть вживую полностью плоское устройство.

Предзаказы Pixel 10a стартуют 18 февраля. И это ключевая дата для всех, кто сейчас присматривается к Pixel 9a. С этого момента старая модель либо резко подешевеет, либо окончательно уступит место новой — более актуальной и с чуть более долгой поддержкой. Pixel 10a уже сейчас выглядит как апдейт без вау-эффекта. Хоть бы чипсет поставили побыстрее.

