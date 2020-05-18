Google решила до неузнаваемости изменить новый Google Pixel

Несмотря на то что Google Pixel является своего рода аналогом iPhone, но только из мира Android, назвать его массовым смартфоном как-то не поворачивается язык. Если «нексусы» покупали довольно охотно пользователи разной степени продвинутости, то «пиксели» — это, скорее, аппараты для узкого круга ценителей, покупку которых ещё нужно как-то объяснить. Поэтому, можете быть уверенным, что ни одного человека среди владельцев Google Pixel, который бы купил его просто потому, что ему понравилось сочетание характеристик, дизайн, цена-качество (нужное подчеркнуть), вы не найдёте. Хорошо, что Google, наконец, это поняла.

Как снимает камера недорогого Google Pixel 4a

Google решила упростить техническое оснащение следующего флагмана линейки Google Pixel, который выйдет под номером 5 ближе к концу этого года. Это позволит компании снизить себестоимость аппарата, следовательно, его цену и в перспективе обеспечит ей более широкий охват аудитории. Одним из аппаратных компонентов, который делает Pixel 4 таким дорогим и которым Google намеревается пожертвовать, станет система датчиков Motion Sense. Это набор сканеров, которые позволяют управлять смартфоном при помощи жестов в воздухе, не прикасаясь к его экрану.

Стоит ли покупать Pixel 4

Лично мне с самого начала идея управления смартфоном таким образом казалась странной. Несмотря на то что на таком уровне до Google этого не делал никто, практической пользы в новой методике взаимодействия с интерфейсом большинство пользователей Pixel 4 так и обнаружили. В результате нововведение, которое называли киллер-фичей флагмана, окрестили функцией «на 5 минут». Хотя, очевидно, что реализовать эту задумку стоило Google довольно больших денег, учитывая, что заниматься её разработкой в компании начали ещё несколько лет назад.

Почему ключевые члены команды создателей Google Pixel ушли из проекта

Но сенсоры Motion Sense будут не единственным аппаратным компонентом, от которого планирует отказаться Google. По некоторым данным, в компании вообще рассматривают возможность удешевления проекта Google Pixel путём отказа от оснащения смартфонов самым передовым железом. Сообщается, что Google тестирует Pixel 5 не только на базе процессора Snapdragon 865, но и на базе Snapdragon 765G, который к моменту релиза могут заменить на более новый 768G, хотя все остальные особенности аппаратов вроде супер-качественных камер планируется оставить. Поэтому, если для вас важны флагманский процессор и Motion Sense, до осени у вас всё ещё будет возможность купить «тот самый» Pixel со всеми наворотами.

Сколько стоит Pixel 5

Для многих может стать шоком, если Google Pixel больше не будут поставляться с самыми топовми процессорами. Всё-таки для части пользователей Pixel – это в первую очередь флагман. Однако ставка на чип средней руки и отказ от технологических излишеств может самым кардинальным образом повлиять на цену будущего смартфона, который вполне может занять ценовой сегмент 400-500 долларов. То есть таким образом Google сможет напрямую конкурировать с iPhone SE 2020, который сегодня для многих является эталонным смартфоном с точки зрения цены и характеристик.

Почему Google Pixel так и не стал лучшим смартфоном на Android

Окажет ли более слабый процессор какое-то влияние на функциональные возможности Pixel 5? Лично я думаю, что нет. Всё-таки Google уже давно подчинила себе и искусственный интеллект, и машинное обучение, и облачные технологии. Поэтому, скорее всего, все фишки, характерные для предыдущих «пикселей», будут присущи и новому. Ведь, как показывает практика, современные процессоры средней руки оказываются гораздо мощнее флагманских двух-трёх-летней давности. А поскольку основная функциональность смартфонов сегодня реализуется программным путём, очевидно, что произошедший даунгрейд в глаза пользователей бросаться не будет.