Google выпускает недорогой смартфон Pixel 10a. Характеристики, дата выхода и цена

Несмотря на то, что презентация Pixel 10 состоялась еще в августе 2025 года, одна модель до сих пор лишь дожидается своего часа. Речь идет о смартфоне Pixel 10a, который станет самым доступным в линейке, но при этом сохранить многие флагманские характеристики. Такова стратегия Google: она уже не первый год выпускает упрощенную версию спустя некоторое время, и выход Pixel 10a уже не за горами.
Известные характеристики Google Pixel 10a
Уже сейчас известен дизайн новинки, а также ключевые характеристики Pixel 10a. Ими еще в декабре поделился инсайдер Эван Бласс:
- Экран: 6.28 дюйма, AMOLED (FHD+), 120 Гц.
- Камера: 48 МП (основа) + 13 МП (ультраширик) + 13 МП (фронталка).
- Процессор: Google Tensor G5.
- Память: 8/128 или 8/256 ГБ.
- Аккумулятор: 5100 мАч.
Таким образом, Google Pixel 10a будет практически полной копией прошлогоднего Pixel 9a. Камеры не изменятся, аккумулятор останется прежним, а поменяется, по сути, только процессор. Новая модель позаимствует его у старших братьев серии Pixel 10.
Дата выхода и цена Google Pixel 10a
По информации инсайдера Роланда Квандта, Pixel 10a выйдет в середине февраля 2026 года. Смартфон будет доступен на выбор в нескольких цветах:
- Obsidian;
- Berry;
- Fod;
- Lavender.
Цена Pixel 10a не раскрывается. Но, вероятно, она окажется идентичной стоимости Pixel 9a на старте продаж и составит $499 (~ 40 000 ₽). При этом за пределами США смартфон будет дороже, хотя и подешевеет со временем.