Google выпускает недорогой смартфон Pixel 10a. Характеристики, дата выхода и цена

Несмотря на то, что презентация Pixel 10 состоялась еще в августе 2025 года, одна модель до сих пор лишь дожидается своего часа. Речь идет о смартфоне Pixel 10a, который станет самым доступным в линейке, но при этом сохранить многие флагманские характеристики. Такова стратегия Google: она уже не первый год выпускает упрощенную версию спустя некоторое время, и выход Pixel 10a уже не за горами.

Известные характеристики Google Pixel 10a

Уже сейчас известен дизайн новинки, а также ключевые характеристики Pixel 10a. Ими еще в декабре поделился инсайдер Эван Бласс:

Экран: 6.28 дюйма, AMOLED (FHD+), 120 Гц.

6.28 дюйма, AMOLED (FHD+), 120 Гц. Камера: 48 МП (основа) + 13 МП (ультраширик) + 13 МП (фронталка).

48 МП (основа) + 13 МП (ультраширик) + 13 МП (фронталка). Процессор: Google Tensor G5.

Google Tensor G5. Память: 8/128 или 8/256 ГБ.

8/128 или 8/256 ГБ. Аккумулятор: 5100 мАч.

Таким образом, Google Pixel 10a будет практически полной копией прошлогоднего Pixel 9a. Камеры не изменятся, аккумулятор останется прежним, а поменяется, по сути, только процессор. Новая модель позаимствует его у старших братьев серии Pixel 10.

Дата выхода и цена Google Pixel 10a

По информации инсайдера Роланда Квандта, Pixel 10a выйдет в середине февраля 2026 года. Смартфон будет доступен на выбор в нескольких цветах:

Obsidian;

Berry;

Fod;

Lavender.

Цена Pixel 10a не раскрывается. Но, вероятно, она окажется идентичной стоимости Pixel 9a на старте продаж и составит $499 (~ 40 000 ₽). При этом за пределами США смартфон будет дороже, хотя и подешевеет со временем.