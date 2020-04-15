Google занервничала: Pixel 3A тоже продают с хорошей скидкой

Не надо спорить с тем, что Google Pixel 3a является очень крутым смартфоном. Это действительно так. А с учетом того, сколько он стоит, я считаю его появление и вовсе лучшим из того, что случилось с Android в прошлом году. Он стоил недорого, но по характеристикам почти заменял флагманский немного переоцененный Google Pixel 3. Лично мне он еще нравился тем, как он лежал в руке. Компактный, увесистый, но не тяжелый, приятный на ощупь. В итоге, я с удовольствием пользоваться им в течение примерно месяца, пока тестировал его. Потом на смену ему пришел другой аппарат, но Pixel 3a я всегда вспоминаю добрым словом. Сейчас я очередной раз вспомнил про него из-за того, что Google решила сделать на него хорошую скидку. Все это должно нам о чем-то сказать. Вопрос, о чем…

Сколько стоит Google Pixel 3a

До недавнего времени на сайте Google Store можно было купить Google Pixel 3a за 399 долларов (примерно 29 500 рублей), а Google Pixel 3a XL — за 479 долларов (примерно 35 500 рублей). Вот только в России с ними сложнее и все равно все заказывают из США или покупают у ”серовозов”.

Даже в этом случае снижение стоимости на американском рынке все равно приводит к снижению на всех остальных. Перекупщики ”забьют баки” недорогими пикселями и привезут их к нам.

Сейчас Google Pixel в США отдают со скидкой 100 долларов и в итоге его можно купить за 299 долларов (чуть больше 22 000 рублей). Так цена становится еще более привлекательной. Вот только почему компания решила так поступить и о чем это может нам говорить? Может, это намек?

Несколькими днями ранее: Google снизила цену Pixel 4 почти в два раза. Что случилось?

Характеристики Google Pixel 3a

Этот смартфон нельзя назвать образцом производительности, но он очень неплох по общей работоспособности. Все на нем запускается быстро, а интерфейс не перегружен лишними элементами. Смартфон работает на голом Android.

Кроме этого, ПО Google Pixel 3a будет поддерживаться намного лучше, чем у конкурентов из-за того, что Android это и есть Google. Лучше он будет и обновляться, в отличии от некоторых других смартфонов, например, Samsung, у которой с этим большие проблемы. Как и с ее процессорами.

Если вы не гонитесь за парой лишних фреймов в Call Of Duty на маскировках, то Google Pixel 3a вас приятно порадует шустрой и очень оптимизированной производительностью. А его небольшой размер я и вовсе считаю плюсом. Смартфон не должен быть большим.

Когда презентация Google Pixel 4a

Если появившиеся ранее скидки на Google Pixel 4 и 4 XL могли говорить скорее о том, что компания готовится в выпуску OnePlus 8 и заранее скинула цену на свои устройства, чтобы отбить клиентов у китайцев, то теперь все иначе.

Едва ли можно говорить о том, что Google всерьез считает модель Pixel 3a конкурентом новому дорогущему OnePlus. Тут ситуация, скорее всего, немного другая. В ближайшее время новый Google Pixel 4a должен уже выйти на рынок. Пока презентации не было, но ожидалось, что новинку покажут на конференции разработчиков Google I/O. Ее отменили из за пандемии коронавируса, но выход смартфона это отменить не должно.

Если бы все шло своим чередом, новинку мы бы увидели в мае этого года, но так как привязываться к конкретным датам смысла уже нет, ее могут показать в ближайшее время. Для этого компания и начала распродавать старые устройства, чтобы люди потом покупали уже новые.

Google Pixel 4a уже засветился в коробках на фотографиях. Теперь мы получили дополнительное подтверждение того, что ждать осталось недолго. Или…

Когда выйдет iPhone 9 или SE 2020

Есть и еще одна вероятная причина снижения цен. Судя по слухам, уже со дня на день нам должны показать новый iPhone 9 или как его еще называют iPhone SE 2 или SE 2020. Если это действительно произойдет, то цена нового Pixel 3a будет слишком высокой для навязывания конкуренции. Обновленный Pixel 4a когда еще выйдет, а конкурировать надо сейчас. Возможно, это объясняет то, что Google нервничает и судорожно раздает скидки на своим смартфоны.

Присылайте свои версии появления скидок в наш Telegram-чат.

На фоне этого, снижение цены, при этом только на обычную версию, выглядит очень логичным. Так компания ”убьет двух зайцев одним выстрелом”. Они очистят склады и навяжут конкуренцию серьезному сопернику.

Хотя, я больше склоняюсь к первому варианту. Мне кажется, что Google просто чистит склады и хочет побыстрее все распродать. Особенно в условиях пандемии, когда продажи и так упали. Одно могу сказать точно. Я уже и так включал Pixel 3a в список лучших недорогих смартфонов с хорошей камерой. Если у вас есть возможность купить его за 299 долларов, это будет отличной покупкой. Этот смартфон, несмотря на то, что ему уже год, все еще очень неплох. Особенно за такие деньги.

Правда, возможно, стоит поторопиться, так как все могут раскупить. Если не получится купить его в официальном Google Store, можно посмотреть в Best Buy, eBay или Amazon. Такая скидка действует почти везде.