Google жирно намекнула сколько будут стоить Pixel 4a и Pixel 5

Бесконечно можно смотреть на огонь, на воду и спорить о еще не вышедшей новинке. Новый смартфоны, особенно такие знаковые, как Google Pixel, привлекают очень много интереса и всегда дают повод о себе поговорить. Особенно часто этот повод подкидывает сама Google, когда становится известно о кадровых перестановках в команде создателей или появляется какая-то другая информация. Сейчас у нас появился очень жирный намек на то, сколько будут стоит новые смартфоны, выпущенные под брендом Интернет-гиганта. С одной стороны, цена приятно удивляет, а с другой — косвенно подтверждает некоторые другие слухи, которые касаются дальнейшего изменения философии компании.

До запуска в продажу первого в этом году смартфона Google Pixel осталось совсем мало времени. Счет уже идет максимум на недели. Хотя раньше и была информация о том, что устройства уже поступили в магазины, она оказалась не совсем точной. С другой стороны, кто знает, как могли измениться планы продаж. Их могли придержать или просто отозвать смартфоны для того, чтобы исправить найденную в них критическую ошибку. Никому не хочется пойти путем Samsung Galaxy Note 7. Просто он является хрестоматийным случаем того, как можно провалиться, выпустив устройство на грани своих возможностей, да еще и в спешке.

Google решила до неузнаваемости изменить новый Google Pixel

Сейчас у нас появилась информация о цене новинки, которая как никогда раньше похожа на правду. При этом информация относится не только к Pixel 4a, который мы ждем совсем скоро, но и к Google Pixel 5, до выхода которого еще несколько месяцев.

Пользователь на Reddit получил опрос Google о ценах на телефон. Вы можете увидеть изображение ниже, которое предлагает пользователю выбрать между двумя телефонами Pixel и дать им основные описания каждого из них.

Первый телефон (слева) почти наверняка относится к цене и базовому описанию Google Pixel 4a. Ожидается, что телефон будет иметь пластиковый корпус, 3,5-мм разъем для наушников и цену менее 400 долларов. Однако 349 долларов — это даже более низкая цена, чем мы изначально ожидали для этого устройства. Возможно, у многих это укоренилось из-за того, что Google Pixel 3a в момент выхода стоил 399 долларов. То есть, получается, что в этом году ”а-версия” будет стоить на 50 долларов дешевле. Возможно, компания пересмотрела свою ценовую политику после выхода iPhone SE второго поколения, который стоит как раз те самые 399 долларов. Так будет намного проще конкурировать. Особенно, если предложить еще какие-то конкурентные преимущества.

Почему Google Pixel так и не стал лучшим смартфоном на Android

Если телефон слева предлагает цену Google Pixel 4a и другие функции, телефон справа почти наверняка относится к грядущему Google Pixel 5. Интересно, что опрос касающийся этого устройства, предлагает цену, стартующую от 699 долларов. Это на сто долларов меньше, чем просили в прошлом году за Google Pixel 4 и годом ранее за Google Pixel 3.

Интересным моментом является то, что эти слухи косвенно подтверждают информацию, которая проскакивала раньше. Согласно ей, новый Google Pixel больше не будет работать на топовом процессоре. Теперь, если верить слухам, которые только что мы отчасти подтвердили, новинка получит процессор Snapdragon 765G вместо Snapdragon 865 или даже 865+.

Такое решение логично с точки зрения удешевление смартфона. Если его будет дешевле произвести, то его можно и дешевле продать. В условиях спада мировой экономики и падения продаж смартфонов на 17 процентов, о котором я уже рассказывал, данный шаг выглядит очень логичным. Тем более, что производительности Snapdragon 765G все равно должно хватить почти всем пользователям.

Почему ключевые члены команды создателей Google Pixel ушли из проекта

Дополнительной выгодой такого решения будет то, что этот процессор, в отличии от 865-го, имеет встроенный 5G модем. То есть вся конструкция займет в корпусе куда меньше места. Так проще будет разместить все компоненты и можно чуть увеличить объем батареи. Возможно, так получится решить хронические проблемы с автономностью.

Кто-то скажет, что так смартфон перестанет быть флагманом. Ну, и пусть. Кому они сейчас нужны, когда за них просят 1000+ долларов, а работают они только чуть лучше того, что стоит 700-800 долларов. Зато так Google может прекратить попытки прыгнуть выше головы и стать законодателем мод в сегменте, который можно назвать субпремиальным.

Напрашивается вопрос: откуда вообще взялась эта информация и этот опрос? Google пытается измерить интерес пользователей к этим телефонам в целом? Пытается ли определить, какое устройство более популярно среди опрошенных? Это выглядит немного странным способом получить информацию.

Есть несколько способов не пропустить выход Google Pixel 4a и Google Pixel 5. Один из них - это подписка на наш новостной канал в Telegram.

Возможно, так компания старается напомнить о себе и лишний раз подстегнуть интерес к новинкам. Даже если это так, новые смартфоны от этого не становится менее интересным. Особенно при цене, которую нам обещают. Тут и вопрос — покупать ли сейчас OnePlus 8 или подождать Google Pixel 5 — отпадает, да и желания купить iPhone SE у некоторых пользователей может поубавиться.