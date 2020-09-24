Горшочек, не вари! Samsung готовит еще один новый телефон

Вы заметили, что одно время производители практически не выпускали новые смартфоны, но активно продвигали обновление старых? Постоянно выходили вторые, третьи, четвертые, пятые и так далее версии. Флагманские линейки в целом сохранили этот подход, но все равно начали обрастать специальными версиями. Лидером в этом направлении является Xiaomi, которая выпустила или вот-вот выпустит Mi10 уже примерно в восьми версиях. Это тоже можно считать за новые смартфоны, но еще один лидером в данном направлении лично для меня является Samsung, которая за полтора месяца провела три крупных презентации и теперь снова готовится выпустить новый смартфон. На этот раз отдельной презентации, вероятно, не будет, но кто знает…

Новый смартфон Samsung

Только вчера нам показали Samsung Galaxy S20 Fe и уже сегодня мы говорим об очередной новинке. Она получит название Samsung Galaxy F41 и выйдет в свет 8 октября. Главной отличительной чертой смартфона должна стать огромная батарея емкостью 6000 мАч. Эту информацию подтверждает Flipkart.

Но это еще не все. Рендер телефона, пусть и частичный, но тоже уже появился в сети. Если вы посмотрите на него, то заметите, что этот телефон напоминает Galaxy M31. Это может быть чем-то вроде сохранения фирменного стиля или просто совпадением, но и преемственность модели исключать не стоит.

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Кроме огромной батареи смартфон получит большой экран с каплевидным вырезом в верхней части и тонкими рамками. Хотя, возможно, тонкими они кажутся на фоне размеров корпуса.

Если Galaxy F41 действительно будет переименованным Galaxy M31, то он будет отличаться, как минимум, камерами, которых в новинке будет на одну меньше. Модуль с тремя камерами расположится в верхнем левом углу задней панели. Эти камеры будут выровнены по вертикали, и все они будут частью одного модуля камеры. Рядом с последней камерой в очереди расположится светодиодная вспышка. Модуль камеры, кстати, будет выступать сзади.

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Характеристики Samsung Galaxy F41

Все физические клавиши нового телефона будут расположены справа, а сканер отпечатков пальцев — на задней стенке. Это значит, что экранного сканера мы не получим. Ну, и ладно, это не самая плохая альтернатива.

Предполагается, что это устройство будет изготовлено из пластика. На рендере материал корпуса, естественно, распознать не получится, но мы уже решили, что новинка будет сделана на базе Galaxy M31, а он имеет именно пластиковую заднюю часть.

Дисплей Galaxy F41 будет иметь диагональ 6,4-дюйма, а разрешение будет только FullHD+, что как-то маловато для такого размера. Зато это будет Super AMOLED. Что не говори, а с дисплеями у Samsung все в порядке, и они могут делать даже недорогие смартфоны с качественными экранами.

Работать смартфон будет под управлением фирменного процессора Exynos 9611. Оперативной памяти будет 6 или 8 ГБ, а встроенной 64 или 128 ГБ. По крайней мере, пока все идет именно к этому. Из коробки на Galaxy F41 будет установлен Android 10 с фирменной оболочкой One UI 2.1 Core, но почти наверняка со временем он обновится до Android 11. Если компания решит включить его в свою программу обновления, то новые версии Android он будет получать еще три года.

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Напомню, что»Core» вариант One UI предназначен для бюджетных смартфонов. Он менее тяжелый, чем полноценная оболочка One UI. Соответственно, он чуть менее функциональный, но при этом более производительный на слабом железе. То, что надо для Galaxy F41.

Если вернуться к камерам, стоит сказать, что в новинке ожидаются три модуля с разрешением 64 Мп, 8 Мп и 5 Мп. Фронталка будет только одна, зато с разрешением 32 Мп. Кстати, дисплей устройства будет плоским, как и в Samsung Galaxy S20 FE.

В телефоне будет два слота для SIM-карт, при этом будет поддерживаться LTE. 5G мы, скорее всего, не дождемся, но для недорогих моделей это пока нормально. Зато в смартфоне будет Bluetooth 5.0 и аудиоразъем 3,5 мм. Это уже само по себе хорошо, как и то, что заряжаться устройство будет через USB Type-C, который будет расположен в нижней части корпуса.

Когда выйдет Samsung Galaxy F41

В сети можно встретить информацию о том, что этот смартфон сначала будет эксклюзивным для Индии. Есть риск, что он так и не покинет пределов этой страны, но в нынешнем году производителям приходится унифицировать поставки, поэтому вполне возможно, что он доберется и до других стран. В любом случае, если он вам очень понравится, вы сможете заказать его через перекупщиков. Главное понимать, нужен ли он вам с той наценкой, которая у них будет.

Камеры смартфонов могут перестать выпирать благодаря Samsung

Как проявит себя новый Samsung, покажет время. Пока рано говорить об этом с уверенностью. Но то, что компания выпускает устройства одно за одним, явно говорит о том, что она стремится повысить свои продажи, которые просели из-за пандемии и обрушенного ей спроса. Посмотрим, как изменятся ее продажи. Мы постоянно следим за статистикой продаж разных брендов и пишем об этом в нашем Telegram-канале и на сайте.