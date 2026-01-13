Готовится к выходу Xiaomi 17 Max. Каким будет новый флагман с батареей на 8000 мАч

Xiaomi запустила бешенный конвейер не в этом году, но именно сейчас она приняла решение раздуть свою флагманскую линейку до невероятных масштабов. Ранее, осенью 2025-го, в дополнение к базовой модели и «прошке» она выпустила Xiaomi 17 Pro Max, позже представила версию с приставкой «Ultra», а теперь готовится представить смартфон Xiaomi 17 Max. Разбираемся, что это за фрукт, и кому его предлагают скушать.

Ожидаемые характеристики Xiaomi 17 Max

Этот смартфон появлялся в новостных сводках под именем Xiaomi 17 Plus, но теперь, как сообщает инсайдер Digital Chat Station, его решили назвать Xiaomi 17 Max. Вероятно, так он и будет именоваться на прилавках магазинов электроники. Кроме того, сейчас стали известны его дополнительные характеристики.

С точки зрения позиционирования Xiaomi 17 Max — это увеличенная версия Xiaomi 17 с экраном на 6.8-6.9 дюйма. В отличие от «прошек», у него не будет второго экрана, однако появится монструозный аккумулятор на 8000 мАч с поддержкой 100-ваттной зарядки. Кстати, емкости: это рекорд для флагмана 2026 года.

Как и полагается устройству премиум-уровня, смартфон будет работать на базе процессора Snapdragon 8 Elite Gen 5, а его камера получит дополнительный модуль-перископ. То есть по фотовозможностям эта модель станет скорее близка к Pro-версиям, нежели к базе.

Когда выйдет Xiaomi 17 Max

По слухам, Xiaomi 17 Max выйдет в апреле 2026 года. Причем продаваться он будет только в Китае. Появление Xiaomi 17 Max в России и на любых других рынках за пределами Поднебесной остается под вопросом. Скорее всего, международной аудитории придется ограничиться моделями Xiaomi 17 и Xiaomi 17 Ultra.

Цена Xiaomi 17 Max также пока держится в секрете. Но с учетом позиционирования модели можно предположить, что смартфон будет стоить порядка 5 000 юаней (~ 56 500 ₽). Как все окажется в итоге — узнаем только весной 2026 года.