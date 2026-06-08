С 1 по 10 июня на AliExpress проходит распродажа 618, и бренд Oscal выкатил на неё свои защищённые смартфоны с серьёзными скидками — до 48% от обычной цены. Если вам нужен недорогой смартфон, который не страшно уронить, утопить или взять с собой на стройку и в поход, сейчас как раз тот момент, чтобы успеть купить его выгодно. А чтобы такой аппарат служил дольше, загляните в наш материал о том, зачем нужна защита батареи на Android. Ниже расскажем, чем отличаются и сколько стоят.

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Компания Oscal специализируется именно на защищённых смартфонах, а значит, что на распродаже можно урвать подходящее именно вам по характеристикам устройства. Тем более, есть из чего выбрать: ловите сразу три смартфона со скидкой. Каждый хорош по-своему: есть легкий и компактным, смартфон с профессиональным тепловизором, с рекордной автономностью.

Oscal MARINE 3 — тонкий смартфон с ночным видением

Oscal MARINE 3 — тонкий противоударный смартфон с камерой ночного видения, который не выглядит громоздким: при толщине 10,7 мм и весе 245 граммов он легче большинства защищённых аппаратов. Внутри 6,56-дюймовый HD+ экран с частотой 90 Гц, поэтому его можно назвать своего рода компактным телефоном.

Шустрый процессор MediaTek Helio G81 и 8 ГБ оперативной памяти обеспечат вам быстродействие в разных сценариях. За хранилище тоже можно не переживать: в смартфоне предусмотрено до 256 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения до 2 ТБ. Есть NFC, две SIM-карты, навигация по всем спутниковым системам и 13-Мп камера ночного видения — в общем, полный фарш. В России цена на распродаже опустилась до 14 900 рублей — вы знаете, что нужно делать как можно скорее с таким выгодным предложением!

Oscal MARINE 3

Oscal PILOT 6 — флагман с тепловизором

Еще одна модель, на которую стоит обратить внимание — Oscal PILOT 6. Это настоящий флагман линейки и полноценный рабочий инструмент. Это смартфон с тепловизором 160×120, который измеряет температуру в диапазоне от -15 до 550 °C. В арсенале основная камера на 108 Мп, фронталка 50 Мп, 6,78-дюймовый 2.4K-экран на 120 Гц с яркостью 750 нит и аккумулятор на 10 000 мАч, способный выдержать 2-3 дня без подзарядки.

Добавьте сюда громкий динамик на 98 дБ, LED-фонарь, защиту IP68/IP69K и MIL-STD-810H, 12 ГБ RAM и 256 ГБ ROM. Благодаря акции флагман Oscal подешевел почти вдвое — до 25 100 рублей. Можно смело взять, если надоели ломучие телефоны, которые нужно носить с чехлом.

Oscal PILOT 6

Oscal PILOT 1 — рекордсмен по автономности

По идее, все защищенные телефоны имеют большие батареи. Но Oscal PILOT 1 — лучший выбор для тех, кому важна автономность. Главный козырь — это смартфон с мощной батареей на гигантские 15 000 мАч с быстрой зарядкой 33 Вт. Также модель получила 6,67-дюймовый HD+ экран с Corning Gorilla Glass 5 и частотой 90 Гц, процессор MediaTek Helio G81, 6 ГБ ОЗУ и 256 ГБ хранилища.

Здесь 50-мегапиксельная камера Samsung ISOCELL JN1, 32-Мп фронталка, благодаря чему защищенный смартфон можно использовать не только для связи, но и в качестве фотоаппарата. Защита IP68/IP69K и MIL-STD-810H на месте, поэтому гаджет ничего не боится. Цена упала до 15 900 рублей: защищенный смартфон с огромной батареей за такие деньги — почти что подарок.

Oscal PILOT 1

Какой смартфон Oscal выбрать

Все три модели объединяет одно — это смартфон с защитой от воды и пыли, которому не страшны падения, погружение, грязь и перепады температур. Но фишки у каждого свои, поэтому выбирать стоит под свои задачи. Чтобы быстро сравнить модели, основные характеристики собрал в таблицу.

Параметр MARINE 3 PILOT 6 PILOT 1 Экран 6,56 дюйма, 90 Гц 6,78 дюйма, 120 Гц 6,67 дюйма, 90 Гц Батарея 5000 мАч 10 000 мАч, 27 Вт + беспроводная 15 000 мАч, 33 Вт Защита IP68/IP69K и MIL-STD-810H IP68/IP69K, MIL-STD-810H IP68/IP69K, MIL-STD-810H Процессор Helio G81, до 8 ГБ RAM Helio G100, 12 ГБ RAM Helio G81, 6 ГБ RAM Камера 16 Мп + ночная 13 Мп 108 Мп + фронт 50 Мп 50 Мп + фронт 32 Мп Доп. функции Ночное видение Тепловизор, фонарь, динамик 98 дБ NFC, Wi-Fi 5, BT 5.3

Если запутались, вот вам мое личное мнение, какой противоударный телефон выбрать. Тут все достаточно просто — смотрите!

MARINE 3 — берите, если хотите удобный защищённый смартфон. Самый лёгкий и тонкий в линейке, с ночной камерой. Подойдёт для поездок, дачи и работы, где нужна надёжность без лишнего веса.

PILOT 6 — выбор для профессионалов и тех, кому нужен тепловизор. Незаменим электрикам, строителям, инженерам и охотникам: камера 108 Мп, мощная батарея и реальный рабочий инструмент в кармане.

PILOT 1 — для тех, кто часто вне розетки. Батарея 15 000 мАч держит по несколько дней, так что это идеальный спутник в долгих поездках, на рыбалке и в походах.

Предложения действуют только в период распродажи 618 на AliExpress — до 10 июня. Успейте купить, пока смартфоны со скидкой есть в наличии!

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