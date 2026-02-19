Характеристики POCO X8 Pro и POCO X8 Pro Max слиты до презентации. Они порадуют всех фанатов Xiaomi

  2. Темы
  3. Смартфоны
Герман Вологжанин

Xiaomi активно готовится к презентации POCO X8 Pro — нового хита, который традиционно для «прошек» X-серии порадует нас самым мощным железом за свои деньги. Но помимо уже привычной модели суббренд китайской компании планирует представить смартфон POCO X8 Pro Max — улучшенную версию и без того грандиозной новинки. Рассказываем далее, какими будут эти модели.

Характеристики POCO X8 Pro и POCO X8 Pro Max слиты до презентации. Они порадуют всех фанатов Xiaomi. Новый смартфон уже на базе. Изображение: TechXReviews. Фото.

Новый смартфон уже на базе. Изображение: TechXReviews

Характеристики POCO X8 Pro и POCO X8 Pro Max

POCO X8 Pro и POCO X8 Pro Max будут являться глобальной адаптацией смартфонов REDMI Turbo 5 и REDMI Turbo 5 Max, представленных ранее на рынке Китая. На фоне своих аналогов модели для международного рынка получат иные расцветки, а также слегка уменьшенные аккумуляторы. Впрочем, шарм мощных смартфонов с крутой автономностью никуда не исчезнет.

ХарактеристикиPOCO X8 ProPOCO X8 Pro Max
Экран6.59 дюйма, AMOLED (2756х1268), 120 Гц6.83 дюйма, AMOLED (2772х1280), 120 Гц
Основная камера50 (OIS) + 8 МП50 (OIS) + 8 МП
Фронтальная камера20 МП20 МП
ПроцессорDimensity 8500-UltraDimensity 9500s
Память4/128, 6/128 или 8/256 ГБ
Аккумулятор6500 мАч8500 мАч
Зарядка100 Вт100 Вт

Смартфон POCO X8 Pro будет компактнее своего предшественника POCO X7 Pro, и при этом его аккумулятор увеличится с 6000 мАч до 6500 мАч, не говоря уже об установке более мощного процессора Dimensity 8500-Ultra. Но главным героем станет POCO X8 Pro Max со своей монструозной батареей на 8500 мАч и чрезвычайно производительным чипом Dimensity 9500s.

Дата выхода POCO X8 Pro и Pro Max

POCO X8 Pro выйдет в марте 2026 года. Тогда же будет представлен и его старший брат с приставкой «Pro Max». Одновременно со всем миром состоится дата выхода POCO X8 Pro в России.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Главная интрига сейчас — цена POCO X8 Pro. По предварительным данным, утекшим в сеть в конце января, стоимость смартфона существенно увеличится по сравнению с предшественников. Впрочем, есть смысл дождаться официальной информации, которая уже не за горами.

Теги
Новости по теме
В Россию привезли уникальные смартфоны с динамиками JBL и вторым экраном. Все — дешевле 30K
Что известно про новый Xiaomi 18, и каким будет Xiaomi 18 Pro
Xiaomi обещает 5 лет гарантии на батарею в Redmi Turbo 5 Max: если емкость упадет, ее заменят бесплатно
Лонгриды для вас
Xiaomi выпустила планшет в стиле Гарри Поттера и продает его за 30 тысяч. Где он продается?

Xiaomi (точнее — суббренд REDMI) не первый год выпускает смартфоны в стиле Гарри Поттера. Первой ласточкой в 2023 году стал REDMI Note 12 Turbo Harry Potter Edition, и производитель не стал останавливаться на достигнутом. После этого вышли еще два смартфона в схожем дизайне, а теперь появился первый планшет в стиле Гарри Поттера. Им стал REDMI Pad 2 Pro, который уже поступил в продажу по весьма привлекательной цене.

Читать далее
Смело берите эти пять Android-смартфонов, если увидите их по скидке

В этой подборке хочется рассказать не просто о лучших смартфонах в той или иной ценовой категории или в зависимости от назначения. Лучше рассмотрим смартфон немного с другой стороны. Распродажи крупных ритейлеров — отличная возможность приобрести некоторые модели со значительной скидкой. Однако обилие предложений может затруднить выбор действительно выгодных вариантов. Низкая цена не всегда означает удачную покупку. Но вот вам пять моделей, которые сами по себе очень удачные, но немного переоценены и когда вы встретите их со скидкой, это значит, что они стали чем-то вроде «топа за свои деньги».

Читать далее
Лучшие складные смартфоны на январь 2026 года. От флипов до самых необычных

Если 2024 год принес лишь дежурные обновления, то 2025-й стал временем настоящего созревания складных смартфонов. Они стали дейсвтительно компактными, получили большие аккумуляторы и в целом стали намного более ориентированными на пользователя, а не просто игрушкой для гиков. Эра инженерных экспериментов и хрупкости осталась позади — складные устройства теперь уверенно стоят рядом с традиционными флагманами, а часто и превосходят их. Вот и давайте вспомним лучшие складные смартфоны прошедшего года, которые еще актуальны в этом.

Читать далее
Новости партнеров
В Telegram появится запрет на пересылку сообщений из личных чатов. Как будет работать и когда выйдет новая функция
В Telegram появится запрет на пересылку сообщений из личных чатов. Как будет работать и когда выйдет новая функция
Стейблкоины всё чаще используют для платежей и сбережений. Почему это важно для токенов?
Стейблкоины всё чаще используют для платежей и сбережений. Почему это важно для токенов?
Как долго живут планеты? Они не бессмертные
Как долго живут планеты? Они не бессмертные