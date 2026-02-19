Характеристики POCO X8 Pro и POCO X8 Pro Max слиты до презентации. Они порадуют всех фанатов Xiaomi

Xiaomi активно готовится к презентации POCO X8 Pro — нового хита, который традиционно для «прошек» X-серии порадует нас самым мощным железом за свои деньги. Но помимо уже привычной модели суббренд китайской компании планирует представить смартфон POCO X8 Pro Max — улучшенную версию и без того грандиозной новинки. Рассказываем далее, какими будут эти модели.
Характеристики POCO X8 Pro и POCO X8 Pro Max
POCO X8 Pro и POCO X8 Pro Max будут являться глобальной адаптацией смартфонов REDMI Turbo 5 и REDMI Turbo 5 Max, представленных ранее на рынке Китая. На фоне своих аналогов модели для международного рынка получат иные расцветки, а также слегка уменьшенные аккумуляторы. Впрочем, шарм мощных смартфонов с крутой автономностью никуда не исчезнет.
|Характеристики
|POCO X8 Pro
|POCO X8 Pro Max
|Экран
|6.59 дюйма, AMOLED (2756х1268), 120 Гц
|6.83 дюйма, AMOLED (2772х1280), 120 Гц
|Основная камера
|50 (OIS) + 8 МП
|50 (OIS) + 8 МП
|Фронтальная камера
|20 МП
|20 МП
|Процессор
|Dimensity 8500-Ultra
|Dimensity 9500s
|Память
|4/128, 6/128 или 8/256 ГБ
|Аккумулятор
|6500 мАч
|8500 мАч
|Зарядка
|100 Вт
|100 Вт
Смартфон POCO X8 Pro будет компактнее своего предшественника POCO X7 Pro, и при этом его аккумулятор увеличится с 6000 мАч до 6500 мАч, не говоря уже об установке более мощного процессора Dimensity 8500-Ultra. Но главным героем станет POCO X8 Pro Max со своей монструозной батареей на 8500 мАч и чрезвычайно производительным чипом Dimensity 9500s.
Дата выхода POCO X8 Pro и Pro Max
POCO X8 Pro выйдет в марте 2026 года. Тогда же будет представлен и его старший брат с приставкой «Pro Max». Одновременно со всем миром состоится дата выхода POCO X8 Pro в России.
⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android
Главная интрига сейчас — цена POCO X8 Pro. По предварительным данным, утекшим в сеть в конце января, стоимость смартфона существенно увеличится по сравнению с предшественников. Впрочем, есть смысл дождаться официальной информации, которая уже не за горами.