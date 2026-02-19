Характеристики POCO X8 Pro и POCO X8 Pro Max слиты до презентации. Они порадуют всех фанатов Xiaomi

Xiaomi активно готовится к презентации POCO X8 Pro — нового хита, который традиционно для «прошек» X-серии порадует нас самым мощным железом за свои деньги. Но помимо уже привычной модели суббренд китайской компании планирует представить смартфон POCO X8 Pro Max — улучшенную версию и без того грандиозной новинки. Рассказываем далее, какими будут эти модели.

Характеристики POCO X8 Pro и POCO X8 Pro Max

POCO X8 Pro и POCO X8 Pro Max будут являться глобальной адаптацией смартфонов REDMI Turbo 5 и REDMI Turbo 5 Max, представленных ранее на рынке Китая. На фоне своих аналогов модели для международного рынка получат иные расцветки, а также слегка уменьшенные аккумуляторы. Впрочем, шарм мощных смартфонов с крутой автономностью никуда не исчезнет.

Характеристики POCO X8 Pro POCO X8 Pro Max Экран 6.59 дюйма, AMOLED (2756х1268), 120 Гц 6.83 дюйма, AMOLED (2772х1280), 120 Гц Основная камера 50 (OIS) + 8 МП 50 (OIS) + 8 МП Фронтальная камера 20 МП 20 МП Процессор Dimensity 8500-Ultra Dimensity 9500s Память 4/128, 6/128 или 8/256 ГБ Аккумулятор 6500 мАч 8500 мАч Зарядка 100 Вт 100 Вт

Смартфон POCO X8 Pro будет компактнее своего предшественника POCO X7 Pro, и при этом его аккумулятор увеличится с 6000 мАч до 6500 мАч, не говоря уже об установке более мощного процессора Dimensity 8500-Ultra. Но главным героем станет POCO X8 Pro Max со своей монструозной батареей на 8500 мАч и чрезвычайно производительным чипом Dimensity 9500s.

Дата выхода POCO X8 Pro и Pro Max

POCO X8 Pro выйдет в марте 2026 года. Тогда же будет представлен и его старший брат с приставкой «Pro Max». Одновременно со всем миром состоится дата выхода POCO X8 Pro в России.

Главная интрига сейчас — цена POCO X8 Pro. По предварительным данным, утекшим в сеть в конце января, стоимость смартфона существенно увеличится по сравнению с предшественников. Впрочем, есть смысл дождаться официальной информации, которая уже не за горами.