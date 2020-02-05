Окей, если вам всё еще кажется, что HD-разрешения в смартфонах в 2020 году недостаточно, могу вас убедить в обратном. Точнее, я постараюсь это сделать, потому что имел опыт как с современными устройствами с HD-экраном, так и с FullHD. Говорить о 2K, вероятно, смысла нет, потому что очевидно, что такого разрешения будет хватать даже для складных телефонов. Почему же не стоит беспокоиться по поводу разрешения в смартфоне? Многие наверняка пугаются, когда видят 6-дюймовый телефон с HD-экраном. Как же так? В 2012 году Galaxy S3 и HTC One X — флагманы того времени — оснащались HD-экраном и ничего, жили ведь. Картинка на тот момент на аппаратах казалась крайне четкой.

Да, можно возразить и сказать, что в One X 4,7-дюймовый экран, а в каком-нибудь Redmi 6 — обзор на который я также делал — экран с диагональю 5,45-дюймов. Однако вы должны учитывать, что в современных телефонах используется везде разрешение HD+. Это означает, что в ширину число пикселей будет стандартным, а вот в высоту их будет больше обычного. Таким образом вытянутый Redmi 6 имеет разрешение 1440 на 720 точек вместо стандартных 1280 на 720.

Поэтому по факту мы имеем что-то среднее между HD и FHD. И по качеству картинка на Redmi 6 при 5,45-дюймах и разрешении HD+ не кажется зернистой. Нужно всегда при выборе устройства смотреть не на разрешение, а на плотность точек. В Redmi 6 295 точек на дюйм. Например, в iPhone 11 всего 326 точек — однако это флагман стоимостью в 60 тысяч рублей. Забавно, не правда?

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У меня на руках как Mi 9 Lite с FullHD+ AMOLED-экраном, так и Redmi 6 с HD+ IPS-дисплеем. И существенной разницы в четкости картинки между двумя экранами я не вижу — в обоих случаях всё четко. И это при том, что в Mi 9 Lite 403 точки на дюйм.

Дело еще и в том, что если раньше экраны телефонов были маленькими, и нам приходилось всматриваться в текста, сегодня этого делать необязательно. Попользовавшись Mi 9 Lite около двух недель и взяв затем в руки iPhone 6 я удивился тому, насколько интерфейс на нём маленький. Шрифты мне показались абсолютно нечитаемыми просто потому, что я уже привык к крупному контенту на большом экране.

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Конечно, есть один важный момент. Пикселизация будет заметна, если речь идет об AMOLED-экране. Например, на Galaxy A30s c 6,4-дюймовым superAMOLED-дисплеем с разрешением 1560×720 (HD+) пиксели заметны, если попытаться их рассмотреть при приближенном использовании. Плотность точек в устройстве всего 268 ppi. Но и здесь есть момент. Выше я уже писал, что контент на смартфонах стал заметно крупнее, поэтому даже при 268 точках на дюйм и наличию PenTile контент на экране будет легко читаться.

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Каков итог? В 2020 году я бы вообще не беспокоился по поводу разрешения экрана, даже если речь идет о 6,4-дюймовом аппарате с HD-разрешением. Выше я привёл аргументы, с которыми сложно не согласиться. Сегодня главное не плотность точек, а качество экрана, и с этим пока у многих производителей не всё хорошо. Например, при живом использовании Galaxy A30s со своим HD-экраном кажется настоящим флагманом за счет AMOLED-технологии. Удивительно, что делают высокие показатели контрастности и отсутствие засветов. Если вам интересна тематика AMOLED-экранов, вас наверняка заинтересует мой недавний материал про выгорание подобных матриц. Также ранее я писал, что боюсь AMOLED-экранов, но позже поменял своё мнение.

Интересно узнать, что думают по этому поводу наши читатели. Смартфоном с каким разрешением экрана вы владеете и мешает ли вам оно? Делитесь мнением в комментариях и не забывайте про наш Телеграм.