Пару лет назад компания HONOR впервые для себя представила на глобальном рынке свои полноценные флагманы. Если раньше мы имели дело исключительно с номерной серией, чьи новинки HONOR 600 и 600 Pro вышли буквально на днях, то в 2024 году в России и других странах появилась линейка Magic. Причем она стала настолько популярной, что флагманы китайского бренда теперь покупают едва ли не чаще, чем смартфоны других компаний. И сегодня мы сравним HONOR Magic7 Pro и HONOR Magic8 Pro — две последних модели топ-уровня с акцентом на камеры.

Цена HONOR Magic7 Pro и Magic8 Pro

На старте продаж в России оба смартфона стоили более 100 тысяч рублей, что вполне типично для флагманов. Однако сейчас на AliExpress цена HONOR Magic8 Pro, как и Magic7 Pro, значительно ниже. Причем с доставкой из России без длительного ожидания и таможенных платежей!

На момент публикации материала купить смартфоны можно по следующим ценам:

HONOR Magic8 Pro дороже HONOR Magic 7 Pro, потому что он более новый. «Восьерка» вышла в 2026 году, в то время как модель предыдущего поколения — в 2025-м. И наша задача — выяснить, насколько оправданной является переплата в 15 тысяч рублей, за которую можно купить хороший смартфон для работы, не раскошеливаясь на полноценный флагман.

Отличия HONOR Magic7 Pro и Magic8 Pro

Разница между HONOR Magic7 Pro и Magic8 Pro проявляется буквально во всем. Но она настолько незначительная, что без сопоставительной таблицы с характеристиками не справиться.

Характеристики Magic7 Pro Magic8 Pro Экран 6.8 дюйма, AMOLED (2800х1280), 1-120 Гц 6.71 дюйма, AMOLED (2800х1280), 1-120 Гц Основная камера 50 (OIS) + 50 + 200 (OIS) МП 50 (OIS) + 50 + 200 (OIS) МП Фронтальная камера 50 МП + ToF 50 МП + ToF Процессор Snapdragon 8 Elite Snapdragon 8 Elite Gen 5 Память 12/512 ГБ 12/512 или 16/1024 ГБ Аккумулятор 5850 мАч 7200 мАч Зарядка 100 Вт (проводная)

80 Вт (беспроводная) 120 Вт (проводная)

80 Вт (беспроводная) Размеры и вес 162.7х77.1х8.8 мм, 223 г 161.2х75х8.3 мм, 219 г

Объективно говоря, HONOR Magic8 Pro лучше HONOR Magic7 Pro. Он компактнее и легче, работает на более современном процессоре, обладает более емким аккумулятором, а также предлагает более навороченную камеру. Вопрос в том, как эта разница сказывается на опыте использования.

Какой смартфон мощнее: Magic7 Pro или Magic8 Pro

Конечно, каждому из нас важна скорость работы смартфона, которую регулярно обсуждают пользователи в телеграм-чате AndroidInsider.ru. А на нее влияет процессор. Обе модели предлагают флагманские решения, но HONOR Magic8 Pro работает на Snapdragon 8 Elite Gen 5, а Magic7 Pro — на Snapdragon 8 Elite.

Разница между ними — 1 год и примерно 20% производительности. При повседневном использовании отличий нет никаких. Оба смартфона летают. Лишь в играх HONOR Magic8 Pro выдает чуть больше кадров в секунду, а еще за счет более мощного процессора он обладает продвинутыми алгоритмами обработки изображения.

Камера HONOR Magic8 Pro и Magic7 Pro

Для начала разберемся в технических отличиях камер:

основная камера HONOR Magic7 Pro обладает переменной диафрагмой, что помогает ей лучше адаптироваться к разным сценариям съемки;

обладает переменной диафрагмой, что помогает ей лучше адаптироваться к разным сценариям съемки; перископный телеобъектив новой модели обеспечивает 3.7-кратный оптический зум, а прошлогодней — лишь 3-кратный, за счет чего HONOR Magic8 Pro должен лучше приближать объекты съемки;

более свежий процессор также говорит в пользу новой модели.

Других технических отличий нет. Теперь перейдем к практической части и примерам фото на HONOR Magic7 Pro и HONOR Magic8 Pro, начав с основной камеры.

Камера Magic8 Pro, в целом, лучше.

Основная камера HONOR Magic8 Pro делает более светлые снимки в вечернее время. С одной стороны — такие фото выглядят кинематографично и современно, с другой — теряется естественность. Тут уж смотрите сами, что вам кажется лучше, и делитесь впечатлениями через наш чат в мессенджере МАКС, если вдруг пользуетесь им.

Еще сильнее отличаются снимки на зум-камеру. Просто взгляните на фото, сделанное с 6-кратным приближением на Magic7 Pro и 7.4-кратным на Magic8 Pro.

Новый флагман при более сильном зуме демонстрирует более высокое качество съемки. Тут тебе и само фото светлее и деталей больше. Так что в этом смысле HONOR Magic8 Pro не оставляет шансов. В остальном — плюс-минус паритет.

Зарядка и время работы HONOR Magic

Аккумулятор HONOR Magic8 Pro больше, а потому и смартфон работает дольше. Согласно тестам GSMArena, новая модель обеспечивает почти 28 часов просмотра видео, в то время как прошлогодняя — всего 15. Разница колоссальная. И, очевидно, дело также в оптимизации.

Еще один момент — скорость зарядки. Тут все примерно одинаково. Чтобы зарядиться от 0 до 100% Magic7 Pro требуется 36 минут, а его наследнику — 40. То есть разницы, по сути, и нет.

Какой смартфон купить: HONOR Magic7 Pro или Magic8 Pro

Сравнение этих смартфонов показывает, что смысл переплаты в 15 тысяч рублей действительно есть. Если вы цените качество съемки, выбираете устройство на долгие годы вперед и не хотите придираться к автономности, то покупайте HONOR Magic8 Pro.

Остается ли актуальным в 2026 году HONOR Magic7 Pro? Да, конечно. Но важно понимать, что, будучи таким же флагманом, он хуже ведет себя при недостатке света, не так хорош в играх и прекратит получать обновления раньше.