HONOR сделала правильный iPhone Air с крутой камерой и большой батареей. Он в 2 раза дешевле оригинала

Слава iPhone Air не дает покоя китайским производителям, которые раз за разом пытаются поддеть Apple, анонсируя аналоги. Вот и HONOR решила не оставаться в стороне, выпустив смартфон HONOR Magic 8 Pro Air. В отличие от своего аналога, новинка делает ставку не только на минимальную толщину корпуса, но и на компактность. При этом характеристики HONOR Magic 8 Pro Air доказывают, что китайцы умеют делать смартфоны даже лучше.
Аналог iPhone Air от HONOR
Несмотря на то, что HONOR Magic 8 Pro Air (6.1 мм) толще iPhone Air (5.6 мм), китайский смартфон намного легче. Он весит всего 155 граммов супротив 165 граммов творения Apple.
Такая разница достигнута за счет общего уменьшения габаритов. HONOR Magic 8 Pro Air — компактный смартфон, однако его размеры почти не влияют на возможности, которые здесь по-настоящему флагманские.
Характеристики HONOR Magic 8 Pro Air
Разумеется, корпус HONOR Magic 8 Pro Air выполнен из стекла и металла, а также обладает полноценной влагозащитой. Также у новинки есть поддержка беспроводной зарядки. Все остальные параметры — намного лучше.
|Характеристики
|HONOR Magic 8 Pro Air
|Экран
|6.31 дюйма, AMOLED (2640х1216), 1-120 Гц
|Основная камера
|50 (OIS) + 50 + 64 (OIS) МП
|Фронтальная камера
|50 МП
|Процессор
|Dimensity 9500
|Память
|12/256, 12/512, 16/512 или 16/1024 ГБ
|Аккумулятор
|5500 мАч
|Зарядка
|80 Вт (проводная)
50 Вт (беспроводная)
В дополнение к основной камере с крупным сенсором 1/1.31″ смартфон HONOR предлагает ультраширик с автофокусом и перископный телеобъектив с 3.2-кратным оптическим приближением. Емкости аккумулятора должно хватить на целый день работы, что с учетом минимальных толщины и веса воспринимается как настоящий прорыв.
Сколько стоит HONOR Magic 8 Pro Air
Цена HONOR Magic 8 Pro Air зависит от объема памяти и составляет:
- 12/256 ГБ — 4 999 юаней (~ 56 000 ₽);
- 12/512 ГБ — 5 299 юаней (~ 59 000 ₽);
- 16/512 ГБ — 5 599 юаней (~ 62 500 ₽);
- 16/1024 ГБ — 5 999 юаней (~ 67 000 ₽).
Старт продаж HONOR Magic 8 Pro Air состоится 23 января в Китае, а пока смартфон доступен для предзаказов. О выходе глобальной версии, увы, ничего не говорится.