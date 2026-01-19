HONOR сделала правильный iPhone Air с крутой камерой и большой батареей. Он в 2 раза дешевле оригинала

Герман Вологжанин

Слава iPhone Air не дает покоя китайским производителям, которые раз за разом пытаются поддеть Apple, анонсируя аналоги. Вот и HONOR решила не оставаться в стороне, выпустив смартфон HONOR Magic 8 Pro Air. В отличие от своего аналога, новинка делает ставку не только на минимальную толщину корпуса, но и на компактность. При этом характеристики HONOR Magic 8 Pro Air доказывают, что китайцы умеют делать смартфоны даже лучше.

HONOR сделала правильный iPhone Air с крутой камерой и большой батареей. Он в 2 раза дешевле оригинала. HONOR сделала самый тонкий и легкий флагман. Изображение: HONOR. Фото.

HONOR сделала самый тонкий и легкий флагман. Изображение: HONOR

Аналог iPhone Air от HONOR

Несмотря на то, что HONOR Magic 8 Pro Air (6.1 мм) толще iPhone Air (5.6 мм), китайский смартфон намного легче. Он весит всего 155 граммов супротив 165 граммов творения Apple.

Такая разница достигнута за счет общего уменьшения габаритов. HONOR Magic 8 Pro Air — компактный смартфон, однако его размеры почти не влияют на возможности, которые здесь по-настоящему флагманские.

Характеристики HONOR Magic 8 Pro Air

Разумеется, корпус HONOR Magic 8 Pro Air выполнен из стекла и металла, а также обладает полноценной влагозащитой. Также у новинки есть поддержка беспроводной зарядки. Все остальные параметры — намного лучше.

ХарактеристикиHONOR Magic 8 Pro Air
Экран6.31 дюйма, AMOLED (2640х1216), 1-120 Гц
Основная камера50 (OIS) + 50 + 64 (OIS) МП
Фронтальная камера50 МП
ПроцессорDimensity 9500
Память12/256, 12/512, 16/512 или 16/1024 ГБ
Аккумулятор5500 мАч
Зарядка80 Вт (проводная)
50 Вт (беспроводная)

В дополнение к основной камере с крупным сенсором 1/1.31″ смартфон HONOR предлагает ультраширик с автофокусом и перископный телеобъектив с 3.2-кратным оптическим приближением. Емкости аккумулятора должно хватить на целый день работы, что с учетом минимальных толщины и веса воспринимается как настоящий прорыв.

Сколько стоит HONOR Magic 8 Pro Air

Цена HONOR Magic 8 Pro Air зависит от объема памяти и составляет:

  • 12/256 ГБ — 4 999 юаней (~ 56 000 ₽);
  • 12/512 ГБ — 5 299 юаней (~ 59 000 ₽);
  • 16/512 ГБ — 5 599 юаней (~ 62 500 ₽);
  • 16/1024 ГБ — 5 999 юаней (~ 67 000 ₽).

Старт продаж HONOR Magic 8 Pro Air состоится 23 января в Китае, а пока смартфон доступен для предзаказов. О выходе глобальной версии, увы, ничего не говорится.

Лонгриды для вас
На чем экономят производители доступных флагманских смартфонов

Доступные флагманы стали главным трендом 2025 года, превратившись в новое модное слово технологической индустрии. За относительно невысокую цену можно получить флагманскую производительность, мощные камеры и премиальный дизайн. Звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой? Вероятно, так оно и есть, ведь всегда присутствует подвох — или даже несколько. На бумаге эти устройства выглядят очевидным выбором, но компромиссы неизбежны. Разберемся, где бренды урезают расходы и что это означает для покупателя.

Читать далее
Новые OPPO Find X9 показали Xiaomi, что не так с ее флагманами. Смартфоны OPPO дешевле и круче

На этой неделе в Китае проходит настоящий парад флагманов. 13 октября прошел анонс vivo X300, вчера показали HONOR Magic8, а сегодня состоялась презентация OPPO Find X9. В ходе мероприятия OPPO активно сравнивала свои новинки с некими «конкурентами 17 Pro и 17 Pro Max», демонстрируя, насколько более крутыми оказались ее смартфоны. Мы подробно изучили особенности OPPO Find X9 и OPPO Find X9 Pro и сейчас готовы рассказать, в чем они действительно лучше конкурентов, а в чем — уступают им.

Читать далее
Почему тонкие смартфоны оказались никому не нужны: результаты опроса и реальный опыт пользователей

Много лет производители смартфонов гнались за производительностью, а теперь еще стараются сделать свои устройства как можно тоньше. Компактный корпус выглядит стильно, элегантно и хорошо смотрится в рекламе. Однако на практике все получается немного иначе. Статистика показала: для пользователей этот параметр не играет роли.

Читать далее
