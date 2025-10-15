HONOR сделала самый необычный смартфон со встроенным роботом

  2. Темы
  3. Смартфоны
Герман Вологжанин

На презентации HONOR Magic8 китайский производитель решил показать свой «One More Thing», представив HONOR Robot Phone, который стал самым необычным смартфоном за последние несколько лет. В нем компания как бы переизобрела камеру. Если раньше мы видели только выдвижные и поворотные блоки, то в новинке объектив установлен на роботизированном подвесе. Что это за смартфон HONOR Robot Phone — рассказываем далее.

HONOR сделала самый необычный смартфон со встроенным роботом. Еще никто не выпускал ничего подобного. Изображение: HONOR. Фото.

Еще никто не выпускал ничего подобного. Изображение: HONOR

Смартфон HONOR Robot Phone

К сожалению, компания почти ничего не сообщила о HONOR Robot Phone, показав лишь трейлер, демонстрирующий главную фишку устройства. Его заднюю камеру разместили на гимбал-подвесе, похожем на DJI Pocket.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Подвес прячется в заднем блоке камер и при необходимости выезжает, позволяя снимать происходящее со всех сторон: спереди, сзади, слева и справа. HONOR позиционирует выдвижной модуль как живое существо, которое смотрит вокруг, удивляясь красками мира.

Такая камера внешне очень похожа на робота, но ее главная функция — не развлекать пользователя, а помогать ему во время съемки. Попробуем разобраться, что умеет HONOR Robot Phone.

Зачем смартфону гимбал для камеры

Несмотря на отсутствие каких-либо комментариев со стороны производителя, можно предположить, что столь нетривиальная камера HONOR Robot Phone позволяет:

  • идеально стабилизировать картинку;
  • снимать происходящее со всех сторон;
  • вести съемку, даже если смартфон лежит в кармане.

Очевидно, что такой продукт не может стать массовым. Но в качестве смартфона для экшен-съемки вполне сгодится. Вопрос — когда выйдет HONOR Robot Phone.

Когда выйдет HONOR Robot Phone

Компания пообещала рассказать подробнее о HONOR Robot Phone во время технологической выставки MWC Barcelona 2026, которая пройдет со 2 по 5 марта следующего года. Возможно, именно тогда станет ясно, выйдет ли смартфон на рынок или пока останется концептуальным продуктом.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

В этой связи нельзя ничего сказать ни о цене HONOR Robot Phone, ни о его дате выхода. Тем не менее, факт его демонстрации говорит о том, что технологии не стоят на месте, и в ближайшие годы мы можем увидеть принципиальные изменения в подходе к реализации камер смартфонов.

Теги
Новости по теме
В легендарную стратегию Dune II теперь можно поиграть в Telegram. Игра запускается через бота
Каким будет Xiaomi 17T: раскрыты главные тайны недорогого флагмана Xiaomi
На Android вышел православный мессенджер «Зосима»: аналог WhatsApp для священников и прихожан
Лонгриды для вас
Главные смартфоны POCO в 2025 году: выбираем лучший на распродаже AliExpress

Говоря о самых крутых смартфонах, при всем желании не получится обойти стороной POCO. Эта компания не словом, а делом доказала, что по-настоящему мощные устройства могут быть недорогими. Секрет их низкой цены прост: оптимизация производства и отказ от ненужных функций. Но во время июньской распродажи AliExpress они подешевели настолько, что не понимаешь: а почему так выгодно? В этом сегодня и попытаемся разобраться, взглянув на лучшие смартфоны POCO в преддверии выхода нового и, пожалуй, самого долгожданного смартфона POCO 24 июня.

Читать далее
Sony подтвердила важность мобильного направления. Xperia будет выпускаться дальше

Финансовый директор Sony Group Тао Линь на брифинге по финансовым результатам 7 августа развеяла опасения поклонников относительно будущего смартфонов Xperia. Руководитель четко обозначила позицию компании, назвав мобильное направление «чрезвычайно важным бизнесом» для Sony. А если учесть, что фанаты Sony как фанаты Apple, не принимают ничего друго, кроме любимого бренда, это является хорошей новостью для всех тех, кто хочет и дальше покупать одни из самых необычных смартфонов нашего времени.

Читать далее
Чем на самом деле хороши Honor Watch 5 Ultra. Станут ли они лучшими смарт-часами

Компания Honor официально представила свои новые смарт-часы Watch 5 Ultra. Этот премиальный гаджет выполнен из авиационного титана и сочетает в себе передовые технологии в области здоровья и искусственного интеллекта. Часы доступны в трех стильных вариантах: Brown Leather (коричневая кожа), Titanium (титан) и Black Fluoroelastomer (черный фторэластомер). Все версии отличаются высокой надежностью и изысканным дизайном, а Honor Watch 5 Ultra стали первыми в индустрии, получившими пятизвёздочную сертификацию SGS за устойчивость к ударам, коррозии и царапинам.

Читать далее
Новости партнеров
Представлен Apple Vision Pro 2025 &#8212; супербыстрый VR-шлем на новом процессоре M5 для качков
Представлен Apple Vision Pro 2025 — супербыстрый VR-шлем на новом процессоре M5 для качков
Опасные Е-добавки, которые кладут в нашу еду: список самых вредных веществ
Опасные Е-добавки, которые кладут в нашу еду: список самых вредных веществ
Можно ли считать последний обвал рынка криптовалют манипуляцией: версия аналитика
Можно ли считать последний обвал рынка криптовалют манипуляцией: версия аналитика