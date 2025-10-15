HONOR сделала самый необычный смартфон со встроенным роботом

На презентации HONOR Magic8 китайский производитель решил показать свой «One More Thing», представив HONOR Robot Phone, который стал самым необычным смартфоном за последние несколько лет. В нем компания как бы переизобрела камеру. Если раньше мы видели только выдвижные и поворотные блоки, то в новинке объектив установлен на роботизированном подвесе. Что это за смартфон HONOR Robot Phone — рассказываем далее.

Смартфон HONOR Robot Phone

К сожалению, компания почти ничего не сообщила о HONOR Robot Phone, показав лишь трейлер, демонстрирующий главную фишку устройства. Его заднюю камеру разместили на гимбал-подвесе, похожем на DJI Pocket.

Подвес прячется в заднем блоке камер и при необходимости выезжает, позволяя снимать происходящее со всех сторон: спереди, сзади, слева и справа. HONOR позиционирует выдвижной модуль как живое существо, которое смотрит вокруг, удивляясь красками мира.

Такая камера внешне очень похожа на робота, но ее главная функция — не развлекать пользователя, а помогать ему во время съемки. Попробуем разобраться, что умеет HONOR Robot Phone.

Зачем смартфону гимбал для камеры

Несмотря на отсутствие каких-либо комментариев со стороны производителя, можно предположить, что столь нетривиальная камера HONOR Robot Phone позволяет:

идеально стабилизировать картинку;

снимать происходящее со всех сторон;

вести съемку, даже если смартфон лежит в кармане.

Очевидно, что такой продукт не может стать массовым. Но в качестве смартфона для экшен-съемки вполне сгодится. Вопрос — когда выйдет HONOR Robot Phone.

Когда выйдет HONOR Robot Phone

Компания пообещала рассказать подробнее о HONOR Robot Phone во время технологической выставки MWC Barcelona 2026, которая пройдет со 2 по 5 марта следующего года. Возможно, именно тогда станет ясно, выйдет ли смартфон на рынок или пока останется концептуальным продуктом.

В этой связи нельзя ничего сказать ни о цене HONOR Robot Phone, ни о его дате выхода. Тем не менее, факт его демонстрации говорит о том, что технологии не стоят на месте, и в ближайшие годы мы можем увидеть принципиальные изменения в подходе к реализации камер смартфонов.