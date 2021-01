Honor снова разрешили выпускать смартфоны с обновляемым Android и сервисами Google

Немногие знают, что в конце прошлого года Huawei продала мобильный бизнес Honor. Несмотря на то что цель компании состояла в том, чтобы вывести дочерний бренд из-под санкций, публично об этом было решено не объявлять. Поэтому сделка прошла максимально тихо и незаметно даже для многих людей из «тусовки». По крайней мере, никаких заметных обсуждений продажа Honor китайскому конгломерату Shenzhen Zhixin New Information Technology Co. Ltd. не спровоцировала. Но зато какой эффект дала та сделка.

В течение следующих нескольких месяцев Honor, которая теперь является условно самостоятельной компанией, независимой от Huawei, снова начнёт выпускать смартфоны с поддержкой сервисов Google. Об этом сообщает «Коммерсант». Аппараты, которые выйдут в обозримом будущем, будут относиться к новой линейке 2021 модельного года и получат не только Google Mobile Services, но и регулярные обновления Android. Это стало возможным благодаря снятию с компании американских санкций, которые были наложены на неё из-за Huawei.

Смартфоны Honor с сервисами Google

Первый смартфон Honor с обновляемым Android и сервисами Google, доступными из коробки, выйдет уже этой весной. Помимо поддержки всех основных служб поискового гиганта, аппараты бренда смогут похвастать работой на базе Android 11, который недоступен устройствам Huawei. Если помните, из-за ограничительных мер США Huawei была вынуждена начать разработку EMUI 11 на базе Android 10, чтобы успеть выпустить обновление в срок, либо дождаться Android 11, но пожертвовать временем. В результате EMUI 11 могла выйти на 4-6 месяцев позже.

Некоторое время назад в Сети появились слухи о том, что первым смартфоном независимой Honor будет Honor V40, но эта информация не подтвердилась. Новинка выйдет 22 января и сможет похвастать процессором MediaTek Dimensity 1000 Plus 5G и продвинутым графическим ускорителем GPU Turbo X, который увеличивает скорость обработки график в играх. Правда, ни сервисов Google, ни обновляемого Android ему не светит. А жаль, неплохой был бы смартфончик.

Пока неизвестно, начнёт ли независимая Honor покорять рынок сразу флагманами или предпочтёт осторожную экспансию, запустив сначала бюджетную модель. По большому счёту осторожничать компании ни к чему, учитывая, что и сам бренд, и вся существующая айдентика, которая делала Honor узнаваемой, остаются за ней. Единственное, чего она лишится, это магазина приложений AppGallery. То есть покупатели всех будущих смартфонов бренда, смогут пользоваться только одним каталогом, и им будет Google Play.

Не думаю, что запрет на использование AppGallery в смартфонах Honor установила Huawei. Скорее всего, такое решение приняли новые владельцы бренда, опасаясь сохранения санкций из-за поддерживания связей со старым владельцем. Впрочем, новое правило коснётся только новых устройств, тогда как все те, что вышли в бытность Honor суббрендом Huawei, не только сохранят за собой доступ к AppGallery, но и, скорее всего, не получат сервисов Google. Хотя это вопрос открытый и его решать предстоит новым владельцам Honor.

Для Huawei удаление AppGallery из смартфонов Honor означает ощутимое сокращение аудитории магазина приложений. Даже по самым грубым прикидкам, это около 1/3 пользователей. Такой отток неизбежно приведёт к сокращению числа загрузок, оформленных подписок и совершённых внутриигровых покупок. В результате это спровоцирует снижение доходов как разработчиков, так и самой Huawei, что в свою очередь может привести к потере интереса со стороны создателей софта в размещении своей продукции в AppGallery.