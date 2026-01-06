HONOR создала смартфон, который не должен существовать. Он бьет все рекорды iPhone Air

Компании частенько намекают на будущие новинки так, что сразу становится ясно: речь идет о чем-то необычном. Вот только на релизе становится понятно, что реклама и реальность — это две разные вещи. Но, не всегда: только что в HONOR дали понять, что следующий смартфон бренда сможет удивить не только обычных пользователей, но и тех, кто давно и внимательно следит за рынком мобильных устройств. Отказаться от своих слов уже не получится. И вот почему.

Сегодня утром главным поводом для обсуждений в китайских соцсетях стал пост Ли Куня, менеджера по продуктам HONOR. Он показал новый смартфон Honor Air необычным образом, сделав акцент не на камерах или экране, а на ощущениях от устройства. По его словам, смартфон получился одновременно очень легким и при этом мощным. А это, если вспомнить опыт с iPhone Air, сегодня редкое сочетание. Обычно легкие модели вынужденно идут на компромиссы, а флагманы, наоборот, становятся тяжелыми, хотя и производительными.

На опубликованной фотографии видно, что новинка весит даже меньше, чем iPhone Air, который уже несколько месяцев считается эталоном легкого смартфона. Таким образом, в HONOR дают понять: компания тоже способна создать устройство, которое почти не ощущается в руке, но при этом не выглядит урезанным по возможностям.

Совместить мощность флагмана и удобство тонкого, легкого корпуса явно задача не из простых. Но, судя по утечкам, HONOR удалось решить эту проблему. По слухам, новинка войдет в линейку Magic, получит шустрый процессор Dimensity 9500, экран диагональю около 6,3 дюйма, крупный аккумулятор на 5500 мА*ч и поддержку быстрой зарядки мощностью 80 Вт. Иными словами, все то, что сегодня ждут от дорогих и по-настоящему производительных смартфонов.

Официальных подробностей пока немного, но сам намек уже ясно дает понять: компания готовит что-то, выходящее за рамки привычных решений. По крайней мере на фоне большинства китайских и корейских устройств это точно будет инновация.