Honor тизерит крутую новинку, которая выйдет совсем скоро

Первая половина февраля традиционно бывает относительно спокойной на громкие анонсы новых телефонов. Иногда тишину нарушат Samsung. Так, например, будет в этом году, когда 9 февраля пройдет первое в 2022 мероприятие Unpacked. Затишье связано с двумя основными причинами. Во-первых, в Китае будут традиционно отмечаться праздники, посвященные китайскому Новому году и продлятся они две недели. Второй причиной является MWC, которая проходит во второй половине февраля и к которой готовятся все производители электроники, чтобы представить там свои новинки. Так получится и в этом году, ведь на выставке нам могут показать очень крутые телефоны Honor, которые компания затизерила почти за месяц до мероприятия.

Когда начнется MWC 2022

28 февраля стартует ежегодная выставка MWC, которая продлится до 3 марта. Именно на ней нас и ждет россыпь новинок от самых разных производителей. Компаний, которым есть что показать, будет много, и о некоторых из них мы расскажем отдельно, но будет среди них и Honor. В первый же день выставки она проведет свое мероприятие под названием ”Сила волшебства”. Это уже приоткрывает завесу тайны и говорит о том, что нам покажут новый смартфон линейки Magic.

Новый смартфон Honor

Это может быть складной Honor Magic V, ноутбук MagicBook или другие новинки из одноименной серии. Так же не исключено, что компания устроит анонс глобальной версии Honor Magic 3. До презентации остался месяц, и за это время Honor, скорее всего, покажет еще не один тизер, который даст нам больше информации о том, чего нам следует ждать.

Независимо от Huawei, Honor быстро увеличивает продажи своих смартфонов в Китае. По данным Counterpoint Research, объемы поставок в третьем квартале 2021 года позволили бренду подняться на третье место среди самых успешных поставщиков смартфонов в стране.

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Хорошо ли покупают Honor

В третьем квартале Honor продала на 96% больше смартфонов, чем в предыдущем квартале. В результате компания завоевала 15% доли китайского рынка гаджетов, сразу после Vivo и Oppo (23% и 20% соответственно). Эти данные Counterpoint Research не столько удивляют, сколько вызывают уважение, ведь бренд, хоть и имеет историю, но по сути начал все с начала, хоть и имея за душой некоторые наработки Huawei.

Удивительно еще и то, что крайне популярная за пределами Китая Xiaomi на домашнем рынке довольствуется лишь четвертым местом, а Apple, к которой китайцы тоже довольно лояльны, замыкает первую пятерку.

Изначально компания Honor была суббрендом Huawei, под которым выпускались устройства бюджетного и среднего ценового диапазона, а также модели для молодежной аудитории. Чтобы вывести бренд из-под санкций и заработать на продаже столь ценного актива, Huawei продала его консорциуму компаний, в который входят власти быстроразвивающегося экономического центра — города Шэньчжэнь.

Кому нужен Huawei

Сама Huawei сейчас занимает всего 8% китайского рынка. Этот результат кажется еще более слабым на фоне того, что год назад, даже находясь под санкциями, она лидировала, занимая почти треть всего китайского рынка — 30%.

Если рассматривать Honor отдельно от ее бывшей материнской компании, то теперь она стала не просто самодостаточным брендом, но и перешла премиальный сегмент. Сейчас производитель может похвастаться по-настоящему дорогими устройствами в своем модельном ряду. В частности, у нее есть представленный в августе смартфон Magic3 Pro+ стоимостью около 1250 долларов (примерно 97 000 рублей по курсу).

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Добавлю так же, что прост продаж Honor становится еще более ценным на фоне того, что квартальные продажи смартфонов в Поднебесной упали на 9% по сравнению с предыдущим годом.

Интересно посмотреть, что нам продемонстрируют на MWC, но компания уже ”показала зубы” и собирается продолжать делать это, обходя в рейтинге продаж своих конкурентов. Пусть мой коллега Иван Герасимов и не готов покупать ее продукцию, моя позиция больше близка к тем нашим читателям, которые не согласились с ним в комментариях. С ним мы это уже обсудили.