HONOR выпустила первые смартфоны с аккумулятором на 10000 мАч. Они работают целую вечность

  2. Темы
  3. Смартфоны
Герман Вологжанин

Пока realme показывает концепт смартфона с батареей на 10000 мАч, а Xiaomi лишь готовится его представить, компания HONOR взяла и без лишнего шума выпустила сразу две модели с рекордными аккумуляторами. Их уже можно приобрести в Китае, и это — не какие-то кирпичи, а самые обычные модели. Причем новые HONOR WIN и HONOR WIN RT являются полноценными флагманами с интересными фишками, выходящими далеко за пределы солидной автономности.

HONOR выпустила первые смартфоны с аккумулятором на 10000 мАч. Они работают целую вечность. Смартфоны-рекордсмены уже поступили в продажу. Изображение: HONOR. Фото.

Смартфоны-рекордсмены уже поступили в продажу. Изображение: HONOR

Характеристики HONOR WIN и HONOR WIN RT

HONOR WIN и HONOR WIN RT позиционируются производителем как игровые смартфоны. Поэтому они оснащены мощными процессорами последних поколений, а также встроенным кулером для эффективного охлаждения. Целиком характеристики выглядят так:

ХарактеристикиHONOR WIN RTHONOR WIN
Экран6.83 дюйма, AMOLED (2800х1272), 185 Гц6.83 дюйма, AMOLED (2800х1272), 185 Гц
Основная камера50 (OIS) + 50 МП50 (OIS) + 50 + 50 (OIS) МП
Фронтальная камера50 МП50 МП
ПроцессорSnapdragon 8 EliteSnapdragon 8 Elite Gen 5
Память12/256, 16/256, 12/512, 16/512 или 16/1024 ГБ12/256, 12/512, 16/512 или 16/1024 ГБ
Аккумулятор10000 мАч10000 мАч
Зарядка100 Вт (проводная)100 Вт (проводная)
80 Вт (беспроводная)

Старший смартфон HONOR WIN работает на более производительном процессоре Snapdragon 8 Elite Gen 5, имеет дополнительную камеру для оптического зума и поддержку беспроводной зарядки. В остальном перед нами идентичные модели, заточенные под игры, что, в частности, подтверждает экран с частотой обновления до 185 Гц.

Сколько стоят смартфоны HONOR WIN

Цена HONOR WIN и его старшего брата, несмотря на характеристики полноценных флагманов, да еще и с рекордным аккумулятором, оказалась на вполне вменяемом уровне:

  • HONOR WIN RT — от 2 699 юаней (~ 30 000 ₽);
  • HONOR WIN — от 3 999 юаней (~ 44 500 ₽).

Смартфоны поступили в продажу в Китае, а о выходе глобальной версии HONOR WIN ничего не сообщается. Вероятно, модели будут эксклюзивом для внутреннего рынка Поднебесной, но не исключено, что на их основе HONOR сделает устройства для всего мира, которые также порадуют аккумуляторами на 10000 мАч.

Теги
Новости по теме
Xiaomi делает смартфон с батареей на 10000 мАч в тонком корпусе. Он выйдет уже в 2026 году
Чем Xiaomi 17 Ultra by Leica отличается от обычного Xiaomi 17 Ultra
Глобальная версия Xiaomi 17 Ultra выйдет с меньшей батареей, чем смартфон для Китая
Лонгриды для вас
Чем отличаются китайские бренды смартфонов и какой из них лучше

В течение 10 последних лет прилавки российских магазинов электроники заполонили китайские смартфоны. За прошедшее с момента своего появления время «китайцы» отбили от себя косые взгляды скептиков и превратились в устройства, которые покупают везде: в России, Европе, Азии, Африке и даже в США. Кроме того, расплодилось огромное количество брендов, названия которых до сих пор воспринимаются с трудом людьми, не бравшими в руки ничего кроме Samsung и Apple. Зато мы знаем почти все о производителях китайских смартфонов и готовы рассказать, чьи устройства стоит покупать, а чьи — нет.

Читать далее
Какой повербанк можно брать в самолет: обзор подходящих моделей

Несмотря на то, что авиакомпании разрешают провоз повербанков, в отношении внешних аккумуляторов существует целый ряд ограничений. Их нельзя сдавать багаж, да и в ручную кладь позволяют взять далеко не каждую модель. Поэтому при посадке на борт всегда велик риск остаться без дополнительного источника энергии. Чтобы не попасть в столь неприятную ситуацию, важно знать, какой повербанк можно в самолет. Далее — 5 моделей, с провозом которых у вас точно не возникнет проблем.

Читать далее
Чем на самом деле хороши Honor Watch 5 Ultra. Станут ли они лучшими смарт-часами

Компания Honor официально представила свои новые смарт-часы Watch 5 Ultra. Этот премиальный гаджет выполнен из авиационного титана и сочетает в себе передовые технологии в области здоровья и искусственного интеллекта. Часы доступны в трех стильных вариантах: Brown Leather (коричневая кожа), Titanium (титан) и Black Fluoroelastomer (черный фторэластомер). Все версии отличаются высокой надежностью и изысканным дизайном, а Honor Watch 5 Ultra стали первыми в индустрии, получившими пятизвёздочную сертификацию SGS за устойчивость к ударам, коррозии и царапинам.

Читать далее
Новости партнеров
Ещё одни аналитики подтвердили наступление медвежьего тренда для Биткоина. Насколько масштабным будет обвал крипты?
Ещё одни аналитики подтвердили наступление медвежьего тренда для Биткоина. Насколько масштабным будет обвал крипты?
Почему я решил купить моющий пылесос для мебели, тканей и ковров Donlim и советую это сделать вам
Почему я решил купить моющий пылесос для мебели, тканей и ковров Donlim и советую это сделать вам
Созданы умные очки для слепых, которые почти позволят им видеть
Созданы умные очки для слепых, которые почти позволят им видеть