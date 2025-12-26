HONOR выпустила первые смартфоны с аккумулятором на 10000 мАч. Они работают целую вечность

Пока realme показывает концепт смартфона с батареей на 10000 мАч, а Xiaomi лишь готовится его представить, компания HONOR взяла и без лишнего шума выпустила сразу две модели с рекордными аккумуляторами. Их уже можно приобрести в Китае, и это — не какие-то кирпичи, а самые обычные модели. Причем новые HONOR WIN и HONOR WIN RT являются полноценными флагманами с интересными фишками, выходящими далеко за пределы солидной автономности.

Характеристики HONOR WIN и HONOR WIN RT

HONOR WIN и HONOR WIN RT позиционируются производителем как игровые смартфоны. Поэтому они оснащены мощными процессорами последних поколений, а также встроенным кулером для эффективного охлаждения. Целиком характеристики выглядят так:

Характеристики HONOR WIN RT HONOR WIN Экран 6.83 дюйма, AMOLED (2800х1272), 185 Гц 6.83 дюйма, AMOLED (2800х1272), 185 Гц Основная камера 50 (OIS) + 50 МП 50 (OIS) + 50 + 50 (OIS) МП Фронтальная камера 50 МП 50 МП Процессор Snapdragon 8 Elite Snapdragon 8 Elite Gen 5 Память 12/256, 16/256, 12/512, 16/512 или 16/1024 ГБ 12/256, 12/512, 16/512 или 16/1024 ГБ Аккумулятор 10000 мАч 10000 мАч Зарядка 100 Вт (проводная) 100 Вт (проводная)

80 Вт (беспроводная)

Старший смартфон HONOR WIN работает на более производительном процессоре Snapdragon 8 Elite Gen 5, имеет дополнительную камеру для оптического зума и поддержку беспроводной зарядки. В остальном перед нами идентичные модели, заточенные под игры, что, в частности, подтверждает экран с частотой обновления до 185 Гц.

Сколько стоят смартфоны HONOR WIN

Цена HONOR WIN и его старшего брата, несмотря на характеристики полноценных флагманов, да еще и с рекордным аккумулятором, оказалась на вполне вменяемом уровне:

HONOR WIN RT — от 2 699 юаней (~ 30 000 ₽);

— от 2 699 юаней (~ 30 000 ₽); HONOR WIN — от 3 999 юаней (~ 44 500 ₽).

Смартфоны поступили в продажу в Китае, а о выходе глобальной версии HONOR WIN ничего не сообщается. Вероятно, модели будут эксклюзивом для внутреннего рынка Поднебесной, но не исключено, что на их основе HONOR сделает устройства для всего мира, которые также порадуют аккумуляторами на 10000 мАч.