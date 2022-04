Хороший, хоть и дорогой: обзор Samsung Galaxy S22

В прошлом году я искренне очень хорошо отзывался о Samsung Galaxy S21. Тогда мне понравилось, что телефон был производительным, недорогим и, что очень важно, компактным. Пусть тогда это была немного иная по философии модель, чем сейчас. Мы даже думали, что компания взяла путь на упрощение своих устройств – флагман впервые в истории стоил дешевле предшественника. Но в этом году все встало на свои места и Galaxy S22 снова стал премиальным продуктом. Вот только он все равно сохранил свой шарм удобного смартфона, в котором есть чем восхититься. Я провел с ним уже около месяца и могу рассказать все, что я о нем думаю.

Обзор Samsung Galaxy S22

Это правда, что телефону начального уровня в новой флагманской линейке Samsung не хватает премиальных функций Galaxy S22 Ultra и большого экрана Galaxy S22 Plus, но это не значит, что он хуже своих старших братьев.

Разные модели Samsung

Выбрав эту модель, вы получите тот же чипсет, что и более дорогие варианты Samsung S22. У вас так же будет отличная камера и яркий качественный экран. И все это за относительно невысокую цену, которая не превышает то, что просят за не самый топовый китайский аппарат.

Galaxy S22 подойдет не всем, но он говорит о том, что не стоит тратить слишком большие деньги, чтобы получить топовое железо в компактном корпусе. Не так давно я хвалил iPhone SE 3 за альтернативный подход к рынку, и многие их вас не согласились со мной в комментариях, но я уверен, что прав. Тут же я, пожалуй, добавлю, что Samsung именно в S22 демонстрирует что-то похоже. Это хороший телефон с передовыми функциями, но всеми силами сохраняющий относительно невысокую цену, пусть она и в два раза выше, чем у SE 3. Но давайте уже поговорим непосредственно о корейском телефоне.

Чем отличается Samsung Galaxy S22 от других

После экспериментов с поликарбонатной задней панелью в Galaxy S21, в Galaxy S22 снова вернулись премиальные материалы — алюминиевая рамка и стекло Gorilla Glass Victus Plus с двух сторон. Это должно повысить долговечность, хотя, при падении стекло все равно может разбиться. Но именно оно отличает новинку от Galaxy S21 FE при достаточно небольшой разнице в цене.

Дизайн не претерпел существенных изменений относительно прошлого года, и это хорошо, ведь он уже тогда получился удачным. На выбор предлагается четыре цвета: черный, белый, зеленый и розовое золото. Есть еще пара других цветов, но купить их можно только у Samsung.

Диагональ экрана на 0,1 дюйма меньше, чем в прошлом году — 6,1 дюйма. А минимальная рамка вокруг него делает телефон очень компактным. Это даже не описать, насколько он крошечный на фоне современных огромных смартфонов, но это для него только плюс.

Лучший экран Samsung

Экран выглядит отлично, и при пиковой яркости 1300 нит он не вызывает никаких нареканий. Он отлично смотрится при ярком свете на улице, но в этом случае все равно придется выставлять максимальную яркость. На этот случай Samsung предусмотрела технологию Vision Booster для регулировки не только яркости, но и цветового контраста. Это особенно актуально, когда вы пытаетесь проверить, получилась ли фотография, сделанная ясным днем. На некоторых других телефонах это часто бывает проблемой.

Говоря о цветах, они довольно яркие на AMOLED-панели Galaxy S22. В естественном режиме дисплей S22 отображает 110% цветового спектра sRGB. Вы можете получить еще больше цветов, выбрав яркий режим, хотя это будет происходить за счет точности цветопередачи.

Galaxy S22 имеет еще одно преимущество перед телефонами в своем ценовом диапазоне. Samsung выбрала частоту обновления 120 Гц, что означает более плавную прокрутку по сравнению с конкурентами. При этом она может снижаться до 48 Гц, когда действие на экране статично. Это позволит продлить срок службы батареи.

Камера Galaxy S22

Galaxy S22 имеет ту же базовую компоновку камеры, которую Samsung использовала для Galaxy S21, но с некоторыми заметными улучшениями в аппаратном обеспечении. Основная камера имеет максимальное разрешение 50 Мп, а датчик стал на 23% больше, чтобы получать больше света. Samsung так и говорит, что делает все возможное, чтобы улучшить производительность камеры при слабом освещении.

Galaxy S22, безусловно, удается запечатлеть много деталей. Не зря компания делает акцент на ночной фотографии. Многие бренды пытаются сделать то же самое, но S22, как один из самых новых телефонов, предлагает одни из самых качественных снимков из того, с чем я сталкивался. Иногда разница небольшая, но она точно есть.

Основная линза — не единственная, которая претерпела изменения в Galaxy S22. Samsung также изменила ситуацию с телеобъективом, уменьшив сенсор с 64 Мп до 10 Мп, но выбрав 3-кратный оптический зум вместо гибридного, который использовался в Galaxy S21. В результате получаются более четкие и детализированные снимки при увеличении.

Максимальный размер увеличения составляет 30х. Это уже не будут художественные снимки, но они позволят вам разглядеть то, что происходит вдалеке, и запечатлеть это. Например, так можно читать некоторые надписи или просто иметь запас производительности камеры, которого так часто не хватает.

Примеры съемки на основную камеру:

12 Мп сверхширокоугольная камера на Galaxy S22, похоже, не изменилась, но это хорошо, ведь и в прошлом году она предлагала хорошее качество. Снимки получаются контрастными, а искажения отлично передают глубину сцены, выделяя объекты в кадре на фоне того, что находится за ними. Угол обзора объектива составляет 120 градусов.

Примеры съемки с увеличением:

Samsung рекламирует функцию AI Stereo Depth Map для снимков в портретном режиме, в котором искусственный интеллект лучше отделяет объект от фона. В целом это работает, и отделение происходит более естественно. Ошибки иногда бывают, но тут нет небольшого ореола вокруг человека, который иногда присутствует в других моделях, особенно китайских.

Камеры Galaxy S22 явно стали лучше, особенно, когда речь идет о снимках при слабом освещении и в портретном режиме. Проблема Samsung в том, что ее конкуренты тоже не стоят на месте. Но для нас это только плюс, и мы получаем постоянное увеличение качества. Правда, с цветопередачей Samsung еще надо поработать. Это было в прошлом году, это есть и сейчас. Я не говорю, что картинка смотрится как в негативе пленки, но улучшить цветопередачу лишним не будет.

Было бы упущением, если бы я не упомянул о возможностях захвата видео в 8K со скоростью 24 кадра в секунду и видео 4K со скоростью 60 кадров в секунду. Нужно это не всем, но возможность такая есть. А еще функция автоматического кадрирования может обнаруживать и отслеживать до 10 человек, переключая фокус между ними. Я не набрал столько добровольцев, чтобы проверить работу функции, да и пригодится она не всем, но на презентации говорили об этом очень красочно.

Насколько быстро работает Samsung Galaxy S22

Galaxy S22 везде, кроме США, комплектуется процессором Exynos 2200. В этом году многие тесты показали, что он почти не отличается от аналога на Snapdragon. Отклонения в обе стороны при тестировании находятся в пределах погрешности.

Приводить бесконечные цифры из Geekbench, 3DMark Wild Life Unlimited, Adobe Premiere Rush и других проверок я не буду, они уже много где мелькали, и если вы следите за этим телефоном, то точно знаете их. Я рассказываю именно об опыте использования телефона и могу сказать, что все работает отлично, как и следовало ожидать. При долгой игре наблюдается небольшая потеря частоты кадров в требовательных играх, но вы едва ли это заметите, если не являетесь поклонником игр. В остальном производительности достаточно для того, чтобы казалось, что телефон работает просто моментально.Правда, такое ощущение складывается еще и благодаря высокой частоте обновления экрана и коротким анимациям.

Размер экрана — не единственное, что уменьшилось от Galaxy S21 до Galaxy S22. В модели этого года также установлена ​​батарея меньшего размера — 3700 мАч против 4000 мАч. Возможно, Samsung надеялась, что более производительный чипсет и адаптивный дисплей увеличат время автономной работы Galaxy S22. Я не заметил большой разницы во времени использования, хотя многие мои коллеги жаловались на это. Тут все зависит от сценариев использования, но в любом случае, чем запас аккумулятора больше, тем лучше.

Телефон с быстрой зарядкой

В отличии от Galaxy S22 Plus, базовая версия не получила столь быструю зарядку. Plus можно заряжать по проводу мощностью 45 Вт, а Galaxy S22 — только 25 Вт. Следовательно, разряженный Galaxy S22 может зарядиться до 60% за полчаса, в то время, как S22 Plus уже на 70% даже при том, что у него больше емкость батареи. Но для более быстрой зарядки придется купить более дорогой адаптер питания, ведь в комплекте нет никакого.

Android 12 и OneUI 4.1

Galaxy S22 вышел сразу с One UI 4.1 поверх Android 12. Если вам нравятся предыдущие версии Samsung One UI, эта версия вам подойдет, особенно потому, что Samsung добавила дополнительные функции настройки и конфиденциальности. Вы можете видеть, какие приложения запрашивают разрешения, а управлять этими разрешениями стало немного проще.

Но самое интересное тут заключается в расширенной поддержке программного обеспечения Samsung, начиная с Galaxy S22. Теперь производитель телефонов обещает четыре года обновлений Android в дополнение к пяти годам поддержки безопасности. Это приближает Galaxy S22 к уровню длительной поддержки Apple и выводит ее в лидеры среди Android-устройств. Кроме этого, Samsung проявила щедрость и распространила такую долгую поддержку и на другие модели. В том числе те, который выходили раньше. Но это снижает стимул обновить предыдущее поколение на текущее.

Быстрый сканер отпечатков пальцев

Еще одна вещь, на которую следует обратить внимание, это датчик отпечатков пальцев на Galaxy S22, который находится под дисплеем, как и на предыдущих моделях Samsung. В этот раз он стал более отзывчивым. Разблокировка происходит быстрее, а количество ошибок и отказов срабатывания стремится к нулю. Samsung раньше проигрывала в этом показателе почти всем телефонам с подэкранным сканером, а теперь многим надо у нее поучиться.

Стоит ли покупать Samsung Galaxy S22

Я не буду говорить, что Galaxy S22 — это огромный шаг вперед относительно предыдущего поколения. На мой взгляд это скорее уверенные эволюционные изменения. Улучшения есть почти во всем, но ничего принципиально нового тут нет. Это просто телефон, который должен был хорошо обновиться и сделал это.

Он улучшил свою камеру, увеличил на год время поддержки и стал более компактным. Samsung экспериментирует с концепцией линейки. и то, что мы видели в прошлом году, явно это демонстрирует.

Можно сделать вывод, что Galaxy S22 нацелен на людей, у которых есть телефоны старше двух-трех лет. Они увидят в новинке то, на что им захочется обновиться, чтобы пользоваться им еще 4 года и не переживать за то, что гаджет постепенно устаревает. Обновление устройства будет для них серьезным шагом вперед, особенно сильно они заметят улучшения дисплея и камеры.

Как по мне, Samsung второй год подряд выпустила лучший телефон в этом классе. Мне нравится ее смелость в том, чтобы использовать небольшую диагональ экрана и обновленные функции, которые получил S22. Это делает его очень достойным смартфоном.