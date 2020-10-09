Huawei может избавиться от бренда HONOR

Вчера произошло интересное событие, которое достойно того, чтобы о нем написать, но сегодня стало еще интереснее, когда появилось опровержение. Ситуация, которая закрутилась на этот раз, касается Huawei, по-прежнему находящейся под серьезным давлением. Ей надо как-то постараться развиваться дальше или хотя бы не пойти на дно. Вот только сделать это все сложнее, после того, как ей перекрыли доступ к поставкам оборудования для ее техники. Конечно, у компании есть активы, которые могут ей очень пригодиться. Это касается ее телекоммуникационного бизнеса, подразделения, которое отвечает за облачные технологии, и даже бренда Honor. Что компания может сделать с этими активами и почему дыма без огня не бывает?

Huawei может продать бренд Honor

Мрачное будущее, которое правительство США пытается обеспечить Huawei, действительно заставляет китайскую компанию искать пути выхода из этой ситуации. Одно из них — это продажа суббренда Honor. К такому выводу пришел известный аналитик Мин-Чи Куо. Обычно он не ошибается в своих прогнозах. Иногда это даже наталкивает на подозрительные мысли о том, что это не прогнозы, а знания.

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По его словам, одной из действенных мер по решению возникших для Huawei проблем станет продажа дочерней компании Honor. И этот шаг будет выгоден не только для самой Huawei, но и для других партнеров-поставщиков. На данный момент суббренд имеет высокую ценность и представляет интерес для потенциальных инвесторов.

Если Honor удастся сохранить свое имя и свою ценность, при этом получив независимость от материнской компании, то она сможет приступить к созданию не только бюджетных и средних устройств, но и премиальных моделей. Они есть и сейчас, но назвать их настоящими флагманами рынка нельзя. Это место в паре брендов всегда было зарезервировано за моделями Huawei.

Если компания действительно решит продать Honor сторонним инвесторам, это поможет не только сохранить ценность бренда, но и увеличить долю рынка. Особенно актуально это на фоне того, что своими силами вытянуть его Huawei становится все сложнее. Аналитики даже дают прогнозы, что продажи смартфонов Huawei в следующем году существенно упадут. Компания может скатиться на седьмую строчку в рейтинге крупнейших производителей смартфонов. На фоне того, что по итогам первого и второго кварталов этого года компания возглавляла рейтинг, такое падение будет настоящей катастрофой. В итоге, от проблем Huawei выиграют почти все. Samsung и Apple смогут укрепить свои позиции, а доля Xiaomi, Vivo и Oppo вырастет.

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Будет ли Huawei продавать Honor

Несмотря на всю кажущуюся логичность такого решения, есть и то, что опровергает его. Возможно, китайское издание IT.home, которое привело слова аналитика, просто неверно их истолковало, а потому поспешило замести следы, удалив статью.

Сообщение о возможной продаже Honor вызвало новую волну споров и дискуссий о будущем Huawei. Кто-то считает такой шаг правильным, и компания поступит верно, решив не утягивать за собой все еще молодой и перспективный бренд. Тем более, что за него можно выручить неплохие деньги. Другие считают, что продавать Honor ни в коем случае нельзя, и если компания это сделает, это будет означать, что она сдалась.

То есть тем самым она не просто распишется в собственной беспомощности, но и оттолкнет оставшихся партнеров, которые все еще стараются наладить с ней нормальные рабочие отношение. Примеров компаний, которые отправили правительству США запрос на продолжение работы с Huawei, очень много. Среди них даже есть такие топовые бренды, как Samsung, TSMC и Qualcomm.

Лично я считаю, что, если у Huawei есть хоть один шанс выжить, оба бренда до последнего должны держаться вместе. Если вы с этим не согласны, выскажите свое мнение в нашем Telegram-чате.

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Что будет с Huawei

Утверждать, что Мин-Чи Куо прав, или доказывать обратное не совсем логично. С одной стороны, удаление информации может говорить о многом, а с другой — это может быть вызвано совершенно иными мотивами. Только представьте, какие перспективы такая продажа откроет перед китайской компанией. Да, у нее достаточно своих средств, хоть в последнее время финансовое положение компании не могло не просесть, так как ей пришлось изрядно потратиться на латание дар. Например, на активное развитие своего магазина приложений AppGallery или на разработку операционной системы Harmony OS.

Все это особенно печально на фоне того, что продажи падают. Обычно компании тратят большие деньги на разработки и на следующий год отбивают их. В этом году компания потратилась, в том числе на новый процессор, но продать столько смартфонов, сколько в прошлом году, у нее едва ли получится.

Аналитики сходятся на том, что в следующем году будет продано не более 50 миллионов смартфонов. Может показаться, что это много, но раньше компания продавала больше 200 миллионов трубок. Даже во втором квартале этого года, несмотря на мировые проблемы, вызванные пандемией, было продано больше 50 миллионов аппаратов.

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Как говорится, дыма без огня не бывает. Особенно, когда фигурируют такие серьезные имена, как Мин-Чи Куо. Не исключено, что Huawei действительно готова продать свой суббренд Honor. Но если это действительно так, то дополнительные подтверждения мы получим достаточно скоро. Утаить такое намерение сложно.