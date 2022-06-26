Huawei Nova 10 выйдет совсем скоро и мы знаем о нем почти все

Huawei Nova 9 Pro был представлен еще в сентябре прошлого года. Прошло несколько месяцев, и теперь Huawei, похоже, готова представить его новый вариант. Устройство будет запущено в июле, что немного раньше запланированного ранее срока на сентябрь. В любом случае, компания готова выпустить новый гаджет, и теперь его производительность была продемонстрирована на Geekbench. Серия Huawei Nova 10 будет представлена в двух вариантов. Кроме обычной, традиционно будет представлена Pro-версия со всеми вытекающими из нахвания преимуществами.

Каким будет Huawei Nova 10 Pro

Живое изображение было опубликовано китайским информатором WHYLAB на Weibo. Он показывает, что Huawei Nova 10 Pro имеет тройную камеру с 50-мегапиксельным основным модулем RYYB, традиционным для продуктов бренда. Такое решение применяется уже не в первый раз. Компания заявляет, что так получается добиться более высокого качества изображения.

Камера нового Huawei

Дизайн камеры сложно назвать уникальным. Что-то подобное мы уже видели. Это вытянутый овальный модуль, но в этот раз он немного изменился. Теперь это не два больших круга в разных частях модуля, а один. Остальные линзы размещены по бокам от этого кольца и сделаны существенно менее приметными. Основной цвет выступающей части черный, а кольцо — золотистое. Традиционно на модуле нанесена служебная информация.

В частности, можно увидеть характеристики камеры, размещенной внутри. Разрешение предсказуемо указано, но сообщается, что оно составит 50 Мп для основного модуля задней камеры и 60 Мп для фронталки. Зато, на овале нанесена информация о том, что сенсор имеет размер 1/1.8 дюйма. И это AI-камера. Впрочем, в такой маркировке мало кто сомневался. Слишком уж красиво это звучит для маркетологов.

Так же сообщается, что телефон будет в лучших традициях поддерживать быструю зарядку. Она не самая быстрая в индустрии, но 100 Вт — это тоже достаточно для того, чтобы за несколько минут набрать заряда на целый день работы.

Как будет выглядеть Nova 10

Люди из OnLeaks также поделились рендерами Huawei Nova 10 Pro в высоком разрешении. На них показано устройство с разных ракурсов в серебристом и черном цветовых решениях. Дизайн соответствует Huawei Nova 10 Pro, показанному на живых фотографиях. Однако на рендерах пропал логотип серии Huawei Nova.

Характеристики Huawei Nova 10 Pro

Согласно утечке, Huawei Nova 10 Pro получит 6,7-дюймовый экран со сканером отпечатков пальцев для биометрической аутентификации. Устройство будет иметь размеры 164,3 х 73,6 х 8,1 мм, а экран скорее всего будет сделан по технологии OLED — сомнений в этом мало.

Стоит отметить, что Huawei Nova 10 Pro уже прошел тест Geekbench. А это значит, что он не просто существует, но и находится на финальной стадии тестирования и довольно скоро будет представлен общественности.

Утечка подтверждает, что он оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 778G с 4 ядрами ARM Cortex-A78 с тактовой частотой до 2,4 ГГц и четырьмя ядрами ARM Cortex-A55. В телефоне также есть графический процессор Adreno 642L. Данные также подтверждают, что у телефона 8 ГБ оперативной памяти.

Точной даты запуска пока нет, но устройство будет запущено в следующем месяце. Компания уже начала тизерить новинку. Это обычная практика в такой ситуации, когда нужно привлечь внимание к ней внимание еще до запуска.

Линейку Nova сложно назвать супер-хитом, но она точно заслуживает внимания, так как предлагает хорошие характеристики при относительно невысокой цене. Правда, надо понимать, что телефон по-прежнему не будет поддерживать сервисы Google. Никто не отменял санкции, наложенные на Huawei почти три года назад, в результате которых компания лишилась возможности производить собственные процессоры и делать телефоны на полноценном Android.