Смартфон какой компании вы готовы купить? А какого производителя вы уважаете? Я, например, не готов сегодня приобрести аппарат от Huawei, но уважаю ребят за то, что они смогли за короткий период вырваться в лидеры по поставкам смартфонов в мире. Huawei занимает второе место после Samsung с результатом в 17,6%. И этот показатель был бы еще выше, если бы не 4 квартал 2019 года. У компании были большие планы, она планировала стать лидером рынка смартфонов, но, вероятно, этому не суждено сбыться, по крайней мере, в ближайшее время.

Huawei в 2020 году — всё плохо?

Если верить нашим коллегам из androidauthority, Huawei ожидает в 2020 году падение поставок на 20%. Как правило, ожидания бывают оптимистичнее реальности, поэтому, скорее всего, в 2020 году поставки телефонов Huawei сократятся на 30%. И причина тому, конечно же, торговый запрет правительства США. Ранее в мае 2019 года Huawei внесли в черный список, и запретили американским компаниям сотрудничать с ней. С большинством из них, вроде, проблему решили, однако с Google Play никак разобраться не могут. Ранее американский гигант из-за санкций США запретил Huawei использовать сервисы компании, это привело к тому, что китайцы начали готовить к выходу собственную операционную систему и уже выпустили сервисы Huawei Mobile Servies в качестве альтернативы Google Play Services.

Google не хочет, чтобы Huawei была сильной

Конечно, ожидать чего-то другого не стоит, у компании попросту нет выбора. Вопросы возникают, скорее, к Google, которая лишь совсем недавно запросила у правительства США снять запрет на предоставление сервисов. При этом Microsoft сделала подобный шаг почти сразу после ввода санкций. Почему же тогда ребята из Google так медлили? Возможно, они и сами не желают, чтобы Huawei наращивала обороты, ведь в этом случае китайцы смогут в будущем навязать своим пользователям собственные сервисы, что, конечно, Google совершенно не устраивает, поэтому она решила не ждать и ввела запрет уже сейчас.

Безусловно, это лишь мои предположения, но мне действительно кажется, что Google особо не радуется крупным компаниям. Зачем ей еще один конкурент? И ладно Microsoft, которая находится в США, а тут какая-то китайская Huawei сильно растет — Google такой конкурент явно не нужен. Конечно, стратегически им было бы выгодно сотрудничество с Huawei, так как это деньги, но если мыслить более масштабно, Google хочет быть монополистом по всему миру, и если раньше Huawei была популярна лишь внутри Китая, то, становясь популярной за её пределами, она создает дополнительные проблемы для американцев.

Я думаю Google на примере Samsung поняла, что ей не нужна сильная Huawei. Помните Tizen OS? Samsung когда-то готовила своего конкурента Android, и это очень не понравилось Google, из-за чего проект пришлось заморозить. С тех пор, скорее всего, Google поняла, что иметь сильного конкурента — не очень круто, поэтому, когда Huawei решила ворваться на мировой рынок, она попросту не дала ей собственные сервисы. Конечно, можно предположить, что это вина правительства США, но почему бы не думать, что это выгодно и самой Google?

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Альянс китайцев — ответ на действия Google

Ранее Huawei, Oppo, Vivo и Xiaomi создали альянс, в рамках которого будет выпущен софт для удобной публикации приложений в магазины китайских производителей. Такой шаг позволит разработчикам упростить процесс публикации приложения. К тому же Huawei предлагает меньший процент (15%), между тем Google с каждой покупки забирает себе 30%, что, конечно, многовато. Ранее даже Epic Games решили не публиковать свою игру в Google Play, чтобы не делиться таким большим куском пирога.

Интересно узнать мнением наших читателей относительно того, каким будет будущее компании в 2020 году. Давайте обсудим эту тему в телеграм-чате или в комментариях к данной публикации.