Huawei подтвердила, что выпустит еще один крутой флагман

Помните времена, когда каждый новый телефон Huawei вызывал огромное количество интереса? Иногда его даже было больше, чем к очередному iPhone. Но времена поменялись, против компании ввели санкции, а мы остались без топового производителя. Но китайская компания не сдавалась и старалась в течение уже почти трех лет придумать, как сохранить свое присутствие на между народном рынке. Судя по последним моделям, у нее это начало получаться. И уже совсем скоро мы увидим новый флагман. Представители компании подтвердили это. Думаю, вы догадываетесь, о чем я говорю.

Новый телефон Huawei

Мы уже рассказывали о вышедшем недавно Huawei P50 Pro и сейчас у нас на тесте находится Huawei P50 Pocket, о котором мы основательно расскажем в самое ближайшее время. Но за ожиданием P50 Pro мы стали забывать о том, что у нас еще была линейка Huawei Mate.

Информация о том, что новый смартфон все же будет, поступила не от рядового сотрудника или источника утечек, а от вице-президента отдела маркетинга потребительской бизнес-группы Huawei Ли Чанчжоу. Он заявил, что Huawei Mate 50 действительно станет реальностью. Это заявление, по-видимому, положило конец разговорам о том, что семейство Mate 50 никогда не станет реальностью.

В прошлом году Huawei прошла долгий путь, и было видно, с каким трудом ей даются новые модели. Впервые Huawei P50 Pro мы увидели в рамках утечек еще весной прошлого года. Потом в начале лета нам показали его дизайн, а полноценный телефон для глобального рынка представили буквально пару недель назад. В Китае он вышел раньше, но устройство прошло долгий путь.

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Какие флагманы выпускает Huawei

В условиях введенных санкций компании было сложно разрабатывать флагманы и не удивительно, что их выход задержался. В 2021 году Huawei смогла представить только одну флагманскую линейку — P50, и отраслевые обозреватели ожидали, что линейка Mate должна выйти чуть ли не одновременно с ней. Хотя это и было бы нелогично, ведь линейки пусть и разные, но слишком схожие по своей сути. Одновременный выпуск вызвал бы внутреннюю конкуренцию.

Huawei продолжает делать все, чтобы укрепить свои растерянные позиции. Она продолжает выпускать отличные устройства, но главным их минусом все еще является отсутствие сервисов Google, хотя надо признать, что магазин AppGallery стал существенно более продвинутым, чем пару лет назад.

Когда выйдет новый Huawei

Ли Чанчжоу выступал накануне MWC 2022 и предстоящего мероприятия Smart Office Live весной 2022 года. Заявление относительно Mate 50 указывает на то, что компания работает над созданием этого устройства. Тем не менее, говорить о точной дате выпуска нового флагмана пока рано. Но учитывая сказанное выше про два флагмана, можно предположить, что Mate 50 выйдет через несколько месяцев.

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Каким будет Huawei Mate 50

Это мнение подкрепляется многими источниками, которые изначально обещали, что новинка появится только в середине 2022 года. Проверить информацию невозможно, так как Huawei их не комментирует с такой высокой точностью. Однако отложенный запуск может в некоторой степени гарантировать нам, что новинка получит даже не Snapdragon 888, который установлен в Huawei P50 Pro, и не Snapdragon 8 Gen 1, а второе поколение этого процессора. По слухам, оно должно начать массово применяться в ближайшее время.

Мы продолжаем следить за ситуацией и анализировать появляющиеся слухи и официальную информацию. Как только новый телефон выйдет, мы постараемся получить его как можно скорее и составить свое мнение, чтобы поделиться им с вами.

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