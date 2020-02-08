15 мая прошлого года Министерство торговли США внесло Huawei в “черный список”. В это же время президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий американским компаниям использовать оборудование, представляющее угрозу национальной безопасности США. С этого момента Huawei потеряла возможность использовать сервисы Google в собственных смартфонах по всему миру. Окончательно запрет вступил в силу лишь в августе прошлого года. Все новые смартфоны Huawei продаются в настоящее время без сервисов Google. В их числе Huawei Mate 30 Pro и Mate X. И их отсутствие уже сказалось на продажах в 4 квартале 2019 года.

Флагманские Huawei P40 и P40 Pro официально представят в марте этого года в Париже. Вместе с тем компания планирует представить еще и премиальную версию P40 Premium. Все 3 аппарата будут поставляться без сервисов Google. Но кому они нужны в таком случае? Дело в том, что компания имеет собственный магазин приложений AppGallery. Он имеет на данный момент около 15 тысяч приложений, однако пока вы не найдете в нём популярных решений, таких как Instagram или WhatsApp. Это всё еще останавливает многих пользователей от покупки новых телефонов компании. Но всё может измениться уже с выходом линейки P40.

Дело в том, что, если верить коллегам из mobiletelefon, Huawei планирует предустанавливать на собственные смартфоны 70 приложений, которые будут составлять топ самых популярных в Google Play. Очевидно, что для каждого региона список самых популярных приложений в Google Play будет различаться, поэтому P40 в России может иметь предустановленные приложения, отличающиеся от тех, что будут в P40, который продается во Франции, например.

Здесь есть один интересный момент — некоторые приложения не могут работать без сервисов Google. А другие и вовсе являются частью сервисов, например, YouTube, без которого сегодня сложно представить использование телефона. Такое приложение компания заменит собственным аналогом. Например, в марте китайский гигант представит сервис Huawei Video.

Конечно, мне сложно представить, что какой-то аналог YouTube сможет когда-либо стать достойным конкурентом, но все же это лучше, чем ничего.

Кроме того, с ростом популярности PWA-версий приложений использовать различные сервисы с помощью веб-технологий кажется решением проблемы. Например, почему бы не использовать YouTube через браузер, добавив приложение на рабочий стол? Конечно, будет разница в количестве функций, однако и в этом случае лучше уж так, чем никак.

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Источник также сообщает, что в ближайшие 4 месяца Huawei планирует “завалить” нас новинками с предустановленными популярными приложениями. Речь идет о не менее 9 смартфонах, среди которых будут и решения на процессоре Kirin 810, а первыми телефонами в рамках новой стратегии должны стать Huawei Y7p и P40 Lite E на базе Kirin 710 и Android Pie.

Ранее Huawei заявила, что больше никогда не будет использовать сервисы Google даже в том случае, если американский гигант согласится на использование собственных сервисов в продуктах Huawei. А не так давно Vivo, Oppo, Xiaomi и Huawei создали международный альянс, в рамках которого планируется запуск платформы для удобной публикации разработчиками собственных приложений в магазинах различных компаний. Китайцы планируют привлечь разработчиков низким комиссионным процентом. Например, Google сегодня забирает у разработчиков 30% прибыли, тогда как AppGallery всего 15%.

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