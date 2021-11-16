Huawei придумала, как дерзко обойти санкции США. Для этого она должна «умереть»

Опыт Huawei показал, что жить и развиваться в условиях американских санкций не просто сложно, а практически невозможно. Продажи фирменных смартфонов компании просели, телекоммуникационное оборудование осталось почти без спроса, а про сам бренд уже не говорят с прежним восхищением, ожидая, что и он со дня на день канет в лету. Однако сама Huawei явно не разделяет надежд хейтеров и бывших фанатов, рассчитывая здравствовать и дальше. Для этого в компании даже придумали хитрый способ обойти американские санкции.

Казалось, что дальше некуда, но США еще больше «закрутили гайки» Huawei

Huawei намеревается начать лицензировать смартфоны, которые она создаёт, для производства под одним из брендов предприятия China Postal and Telecommunications Appliances Co (PTAC), чтобы обойти американские санкции. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Huawei и США — последние новости

Huawei будет продолжать разрабатывать мобильную электронику, как и раньше. Просто продаваться продукция будет под другим брендом, не имеющим отношения к Huawei. Обе компании уже сотрудничают в сфере торговли: Huawei поставляет PTAC смартфоны линейки Nova, которые та продаёт через свой сайт.

Суть лицензирования заключается в том, что все этапы разработки и отладки смартфонов будет вести Huawei. Однако имени Huawei на самих устройствах не будет упомянуто вообще, чтобы не привлекать внимание американских надзорных органов. В результате вся схема взаимодействия будет выглядеть примерно так:

PTAC размещает заказ у Huawei;

Huawei проектирует новый смартфон;

Проект передаётся на сборочный завод;

Завод закупает необходимые компоненты;

Производится сборка и упаковка аппаратов;

Аппараты рассылаются в торговые сети для продажи.

Huawei назвала список устройств, которые получат EMUI 12

Может показаться, что подобные хитрости, на которые планирует пойти Huawei, слишком очевидны, а оттого нереализуемы. Но на самом деле это вполне стандартная практика для отрасли. Многие бренды используют наработки OEM-производителей, маркируют их как свои, а потом продают под своим именем.

Наверное, все слышали о такой компании, как Midea. Она разрабатывает и выпускает бытовую электронику. Но немногие знают, что делает она это не только для себя, но и для других. Например, кондиционеры и посудомоечные машины Samsung — это ни что иное, как Midea. Другое дело, что Midea всё-таки упоминает о себе в сопроводительной документации, тогда как Huawei этого делать будет нельзя.

Что такое OEM-производство

OEM (origin equipment manufacturer) - оригинальный производитель электронного устройства, которое может быть продано под другими брендами.

Возможно ли это с технической точки зрения? Думаю, что возможно. Несмотря на то что юридически техника Huawei должна быть помечена соответствующим образом, думаю, китайские власти пойдут компании на уступки и либо проигнорируют упоминания бренда-разработчика в принципе, либо просто позволят PTAC проводить производство по бумагам через другой завод.

Кого-то, вероятно, интересует, почему Huawei не поступила так раньше, если всё настолько просто. В принципе, вопрос логичный. Однако, как видится лично мне, всё дело в банальной гордости. Начав лицензировать свою продукцию для других брендов, пусть и дружественных, Huawei добровольно вымарывает своё имя с рынка мобильных устройств и из истории как таковой.

Решиться на этот шаг для компании с некогда мировым именем было по-настоящему сложно. Ведь теперь, по сути, такой бренд, как Huawei, окончательно уйдёт с рынка, уступив место другому, пусть и подставному игроку. Это тяжело не только с финансовой точки зрения, но и с моральной — для всех тех, кто создавал Huawei и вёл её к успеху.

Huawei показала один из лучших телефонов среднего класса

Очевидно, что разработка смартфонов для других производителей несколько подорвёт финансовое положение компании. Всё-таки быть вендором самому, проектируя, выпуская и реализуя свою продукцию без привлечения посторонних, намного выгоднее. А теперь Huawei придётся идти на определённые уступки, в результате чего прибыль от разработки смартфонов явно упадёт.

Другое дело, что иных вариантов у Huawei нет. Видимо, поэтому в компании приняли такое невыгодное решение — уйти с рынка самой, но оставить после себя хоть что-то и сохранить хотя бы призрачную надежду на возможное возвращение. Ведь, хотелось бы верить, что санкции США — не вечны, и в конечном итоге Huawei позволят вернуться.