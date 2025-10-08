Huawei Pura 80 против vivo X200 Pro: чего стоит ждать от флагманов за 800 долларов

Юрий Кудлович

У вас в кармане 800 долларов и только один шанс не промахнуться: Huawei Pura 80 или vivo X200 Pro? Первый манит изящным дизайном и отличными фотографиями в ночных условиях, а второй яркостью экрана и мощным зумом. Так кто же честно отработает каждую потраченную сотню? Выбираем смартфон, который будет радовать не только в день покупки.

Huawei Pura 80 против vivo X200 Pro: чего стоит ждать от флагманов за 800 долларов. Битва базовых флагманов: кто же выйдет победителем? Фото.

Битва базовых флагманов: кто же выйдет победителем?

Герои нашего сравнения одинаково заслуживают звания крепких флагманов. Просто у каждого свои особенности: Huawei делает ставку на защищенность корпуса и внимание к деталям, а vivo продвигает мощную начинку, яркие экраны и камеры с топовыми характеристиками. Давайте рассмотрим их поближе и наконец-то решим, какой смартфон лучше купить за 800 долларов.

Технические характеристики Huawei Pura 80 и vivo X200 Pro

ПараметрHuawei Pura 80vivo X200 Pro
Дисплей6.6″ LTPO OLED6.78″ LTPO AMOLED
Разрешение2760×1256 (460 ppi)2800×1260 (452 ppi)
Частота обновления1–120 Гц0.1–120 Гц
PWM1440 Гц2160 Гц
Пиковая яркостьдо 2800 нитдо 4500 нит
ПроцессорKirin 9010s, 7 нмDimensity 9400, 3 нм
Память12 ГБ + 256 ГБ16 ГБ + 512 ГБ
Основные камеры50 МП + 13 МП + 12 МП50 МП + 50 МП + 200 МП
Батарея5170 мА*ч6000 мА*ч
Зарядкапроводная 66 Вт; беспроводная 50 Втпроводная 90 Вт; беспроводная до 30 Вт
ЗащитаIP68/IP69IP68/IP69
Защитное стеклоKunlun Glass 2Armor Glass
ОСEMUI или HarmonyOSFuntouch OS или OriginOS

Сравниваем дизайн и дисплеи Huawei и vivo

Оба аппарата защищены от пыли и влаги по стандарту IP68/IP69. Однако в Huawei акцент сделан на живучести материалов, так что производитель везде использует защитное покрытие Kunlun Glass 2. При этом vivo полагается на технологию Armor Glass спереди и пластиковое покрытие на задней панели.

Сравниваем дизайн и дисплеи Huawei и vivo. Спереди как близнецы, сзади совсем разные. Фото.

Спереди как близнецы, сзади совсем разные

Дисплеи в устройствах совершенно разные. В Huawei Pura 80 это панель диагональю 6,6 дюйма. Она выполнена по технологии LTPO OLED и поддерживает динамическую частоту обновления в диапазоне 1–120 Гц. Пиковая яркость составляет порядка 2800 нит.

В vivo X200 Pro экран немного больше: 6,78 дюйма. Он тоже органический, то есть, AMOLED, но его яркость куда выше — аж 4500 нит в пике. Это один из самых ярких дисплеев в мире.

Сравниваем дизайн и дисплеи Huawei и vivo. Кажется, рекордная яркость vivo X200 Pro передается даже через камеру. Изображение: hitechcentury.com. Фото.

Кажется, рекордная яркость vivo X200 Pro передается даже через камеру. Изображение: hitechcentury.com

Какие процессоры установлены в Pura 80 и X200 Pro

Huawei Pura 80 построен на базе чипсета Kirin 9010s. Это процессор собственной разработки, который создан на базе не самых современных технологий. И, надо признать, что это один из основных недостатков данного устройства. Зато козырь Huawei: поддержка спутниковых сообщений. Правда, пока это актуально только для Китая.

В то же время vivo X200 Pro работает на Dimensity 9400. Это один из самых современных мобильных процессоров в мире. Его графическое ядро Immortalis-G925 выдает такую же производительность, как некоторые компьютерные видеокарты.

Характеристики камер Huawei Pura 80 и vivo X200 Pro

Традиционно Huawei Pura 80 имеет три камеры: основную на 50 Мп с переменной диафрагмой, а также перископ на 12 Мп и ультраширик на 13 Мп. Сильная сторона этого набора: цветопередача, детализация и стабильное качество.

Характеристики камер Huawei Pura 80 и vivo X200 Pro. Детализация и цветопередача у Huawei зашкаливают даже на ночных снимках. Изображение: ixbt.com. Фото.

Детализация и цветопередача у Huawei зашкаливают даже на ночных снимках. Изображение: ixbt.com

У vivo X200 Pro камер тоже три. Основная снимает в 50 Мп, так что тут паритет. А вот перископ используется уникальный, поскольку его разрешение составляет 200 Мп. Он работает и как телевик, и как макрообъектив. Добивают конкурентов фирменная оптика ZEISS и автофокусная ультраширокая камера на 50 Мп.

Характеристики камер Huawei Pura 80 и vivo X200 Pro. Зато vivo способен заменить бинокль. Изображение: YouTube. Фото.

Зато vivo способен заменить бинокль. Изображение: YouTube

Фронтальные камеры тоже легко сравнить, У Huawei это простой модуль на 13 Мп, а вот vivo продолжает удивлять: для селфи в смартфоне используется сенсор на 32 Мп.

У кого лучше батарейка: Pura 80 или vivo X200 Pro

Huawei Pura 80 оснащается аккумулятором на 5170 мА*ч для глобального рынка и батареей на 5600 мА*ч для Китая. Устройство поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 66 Вт и беспроводную на 50 Вт. У зарубежных журналистов смартфон продержался 11 часов и 51 минуту в условном бенчмарке, где телефон нагружали звонками, играми и воспроизведением видео.

Несложно догадаться, что vivo и здесь постарались лучше конкурента. Батарея в X200 Pro установлена на 6000 мА*ч и для всех сразу, а мощность проводной зарядки составляет 90 Вт. Зато беспроводную хвалить не за что, потому что ее мощность составляет всего 30 Вт. В аналогичных тестах на автономность этот смартфон показывает куда более интересные результаты: в тех же условиях он держится чуть больше 15 часов.

Что выбрать: HarmonyOS или OriginOS

Huawei во всех моделях для международного рынка использует прошивку с оболочкой EMUI. Это Android, но без сервисов Google, поэтому приложения устанавливаются через собственный магазин программ AppGallery. В китайских вариантах будет установлена HarmonyOS. Она вообще никак не связана с андроидом, но приложения для него поддерживает.

Что выбрать: HarmonyOS или OriginOS. OriginOS напоминает смесь iOS и MIUI. Изображение: xda-developers.com. Фото.

OriginOS напоминает смесь iOS и MIUI. Изображение: xda-developers.com

Смартфоны vivo поставляются с OriginOS или FuntouchOS в зависимости от региона. Но обе системы построены на базе Android, так что проблем с настройкой сервисов Google у вас не будет.

Huawei Pura 80 против Vivo X200 Pro: итоги

Оба смартфона оцениваются производителями в 800 долларов, но при равной цене vivo X200 Pro предлагает больше плюшек. Например, в нем больше и ярче экран, лучше батарея и быстрее зарядка, а телеобъектив, вовсе, поражает характеристиками. При этом Huawei Pura 80 берет живучестью материалов, классными фотографиями с основной камеры и проверенным качеством бренда. Кому что подойдет:

  • Покупайте Huawei Pura 80, если вам важны качество защиты корпуса, топовая основная камера и надежность бренда.

  • Берите vivo X200 Pro, если нужен самый яркий экран, максимальная автономность, телевик с большим количеством пикселей и запас производительности на несколько лет.

Смартфоны Pura 80 и X200 Pro можно купить в России примерно за 60 тысяч рублей и 70 тысяч рублей соответственно.

