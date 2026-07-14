Huawei официально вывела на мировой рынок флагманы Pura 90s Pro и Pura 90s Pro Max. Технически это те же аппараты, что представили в Китае весной, но с одним заметным программным отличием и новым именем. Разбираемся, кому эти смартфоны реально подойдут и есть ли смысл смотреть на них вместо Samsung или Xiaomi или вообще лучше выбрать что-нибудь другое. В конце расскажу, какую версию в итоге взял бы себе и почему середина линейки — не лучший вариант.

Чем Huawei Pura 90s отличается от китайских версий

Начнём с главного разочарования для тех, кто ждал апгрейда: его нет. Никаких технических отличий от Pura 90 Pro и 90 Pro Max, показанных в Китае весной, у глобальных новинок нет. Тот же чипсет, те же камеры, те же экраны и батареи.

Единственное реальное отличие — программное. Вместо HarmonyOS 6.1, которая устанавливается на китайские версии, за пределами Китая смартфоны получат оболочку EMUI 16.0. По сути, Huawei просто добавила букву «s» к названию и сменила систему, чтобы не путать модели для разных рынков.

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Если вы уже читали про характеристики, плюсы и минусы, сравнение оригинальных Pura 90, то по железу новых сюрпризов не будет.

Характеристики Huawei Pura 90s Pro и Pro Max

Оба аппарата работают на чипсете Huawei Kirin 9030S с 12 ГБ оперативной памяти. Разница между моделями в первую очередь в размерах, камерах и скорости зарядки.

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Основные различия по версиям:

Pura 90s Pro: экран 6,6 дюйма с разрешением 2760 x 1256, батарея 6000 мАч, проводная зарядка 66 Вт, беспроводная 50 Вт

Pura 90s Pro Max: экран 6,9 дюйма с разрешением 2880 x 1308, та же батарея 6000 мАч, но зарядка мощнее — 100 Вт по проводу и 80 Вт без него

Оба экрана — OLED с частотой 1-120 Гц и адаптивной подстройкой (LTPO), то есть частота обновления меняется в зависимости от того, что на экране, ради экономии заряда. У обоих смартфонов защита IP68/69 от воды и пыли, стереодинамики, ИК-пульт и селфи-камера на 13 Мп в отверстии по центру.

Есть и приятные детали для тех, кто много ездит: отправка SMS через спутники Beidou и Tiantong, а также поддержка eSIM на старшей версии Pro Max.

Камера Huawei Pura 90s Pro Max на 200 Мп

Именно камера — главный аргумент этих смартфонов, и особенно старшей версии. У Pura 90s Pro Max перископ на 200 Мп с крупным сенсором 1/1.28 дюйма, оптическим зумом 4х и стабилизацией. Для телефото это очень серьёзная заявка.

Основной модуль у обеих моделей одинаковый — 50 Мп с переменной диафрагмой f/1.4-4.0 и сенсором 1/1.28 дюйма. Переменная диафрагма означает, что телефон сам подстраивает поток света: шире для съёмки в темноте, уже для резкости на ярком свету.

Разница между версиями в остальных модулях:

Pura 90s Pro: перископ на 50 Мп с зумом 4х, ширик на 12,5 Мп

Pura 90s Pro Max: перископ на 200 Мп, ширик на 40 Мп, а основной модуль дополнен технологией LOFIC для лучшей проработки светлых и тёмных участков в одном кадре

Обе модели снимают видео в 4К и получили фирменную обработку XMAGE и спектральную камеру Red Maple 2 для более точной цветопередачи. На бумаге старший Pura 90s Pro Max выглядит как один из сильнейших камерофонов сезона, но окончательные выводы можно делать только после реальных тестов съёмки.

Сравнение Huawei Pura 90s Pro и Pro Max: таблица характеристик

Чтобы разница между версиями была нагляднее, собрали все ключевые параметры в одну таблицу.

Характеристика Pura 90s Pro Pura 90s Pro Max Экран 6,6″, LTPO OLED, 2760×1256, 1–120 Гц, 1,07 млрд цветов, P3 6,9″, LTPO OLED, 2880×1308, 1–120 Гц, 458 ppi, 1,07 млрд цветов, антиблик Процессор Kirin 9030S Kirin 9030S Память 12 ГБ + 256/512 ГБ 12 ГБ + 512 ГБ Основная камера 50 Мп, f/1.4–4.0, сенсор 1/1.28″, OIS 50 Мп, f/1.4–4.0, сенсор 1/1.28″, OIS, LOFIC Телефото (перископ) 50 Мп, 4х оптический зум, OIS 200 Мп, f/2.6, 4х оптический зум, OIS Ультраширокоугольная 12,5 Мп, f/2.2 40 Мп, f/2.2 Фронтальная 13 Мп 13 Мп Видео 4K, XMAGE, спектральная камера Red Maple 2 4K, XMAGE, спектральная камера Red Maple 2 Батарея 6000 мАч 6000 мАч Зарядка 66 Вт проводная, 50 Вт беспроводная, 5 Вт реверс 100 Вт проводная, 80 Вт беспроводная, 18 Вт реверс Защита IP68/IP69, стекло Kunlun 2 IP68/IP69, стекло Kunlun 2 Сканер отпечатков боковой боковой Габариты, вес ~213 г 164×77,1×8,1 мм, 231 г Связь 5G, NFC, ИК-порт, стереодинамики, SMS через спутники Beidou и Tiantong 5G, eSIM, NFC, ИК-порт, стереодинамики, SMS через спутники Beidou и Tiantong ОС EMUI 16.0 (без сервисов Google) EMUI 16.0 (без сервисов Google) Цена (Малайзия) 3699 ринггитов за 12/256 ГБ (~69 900 ₽)

3999 ринггитов за 12/512 ГБ (~75 500 ₽) 4899 ринггитов за 12/512 ГБ (~92 500 ₽)

Если смотреть на таблицу целиком, то Pro и Pro Max — это по сути один и тот же смартфон, у которого разбегается только камера, зарядка и наличие eSIM. И именно эта деталь дальше приводит меня к неочевидному выводу, какую версию брать.

Huawei Pura 90s без Google-сервисов — что с приложениями

Это ключевой момент, который перевешивает всё остальное. Huawei давно работает без сервисов Google: здесь нет Google Play, встроенных Gmail, Google Maps и авторизации через Google-аккаунт в привычном виде. Вместо магазина приложений Google используется AppGallery и сторонние способы установки.

Мы уже подробно разбирали эту ситуацию, когда вышел HUAWEI Pura 80. Кратко: часть привычных приложений придётся ставить обходными путями, а некоторые сервисы, завязанные на Google, могут работать нестабильно или не работать вовсе.

Для кого это некритично: если вы пользуетесь мессенджерами, банками и российскими сервисами, многое реально настроить. Для кого это стоп-фактор: если ваша повседневная жизнь плотно завязана на Google-экосистему — почту, карты, фото и синхронизацию — этот смартфон принесёт больше хлопот, чем радости.

Цены на Huawei Pura 90s Pro и Pro Max в России

Официальные цены известны пока по Малайзии, где смартфоны уже поступили в продажу. Рублёвые суммы в источнике даны как ориентировочный пересчёт, а не как российская розничная цена.

Pura 90s Pro, 12/256 ГБ — 3699 ринггитов (около 69 900 рублей по пересчёту)

Pura 90s Pro, 12/512 ГБ — 3999 ринггитов (около 75 500 рублей по пересчёту)

Pura 90s Pro Max, 12/512 ГБ — 4899 ринггитов (около 92 500 рублей по пересчёту)

Официальной цены для России пока нет, и рассчитывать на неё как на итоговую в наших магазинах не стоит: у нас Huawei обычно продаётся дешевле, хотя конкретные суммы зависят от продавца. Так что ориентируйтесь на малайзийские цены только как на приблизительную точку отсчёта.

Стоит ли покупать Huawei Pura 90s вместо Samsung или Xiaomi

Здесь всё упирается в один вопрос: насколько вам важны сервисы Google. Если полноценный Google Play и привычная экосистема для вас обязательны, Samsung и Xiaomi остаются более спокойным выбором — там всё работает из коробки.

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Huawei Pura 90s имеет смысл рассматривать, если:

вам нужен один из сильнейших зум-модулей на рынке — тогда смотрите на Pura 90s Pro Max с перископом на 200 Мп

вы готовы жить без сервисов Google и настраивать приложения вручную

вам важны фирменная обработка снимков XMAGE и переменная диафрагма основной камеры

А теперь про то, что я в итоге взял бы себе. Логика у меня простая: раз я вообще соглашаюсь на Huawei и заранее готов терпеть возню с установкой приложений в обход Google, то плачу я за это, по сути, ради одного — камеры. Всё остальное железо у Samsung и Xiaomi ничуть не хуже, а часто и удобнее. Значит, брать смартфон, у которого камера так себе, — это платить «налог без Google» и не получать взамен главного. Поэтому середина линейки для меня отпадает сразу.

Смотрите сами: Pura 90s Pro на 512 ГБ стоит около 75 500 рублей по пересчёту, а Pura 90s Pro Max с той же памятью — примерно 92 500. Разница почти 17 тысяч, и это не копейки. Но за эту доплату Pro Max отдаёт перископ на 200 Мп вместо 50, нормальный ширик на 40 Мп вместо слабенького 12,5, технологию LOFIC на основной камере, зарядку 100 Вт и eSIM. То есть ровно то, ради чего этот смартфон вообще имеет смысл покупать. Как по мне, именно здесь доплата оправдана.

А вот младший Pura 90s Pro в этой логике — самый спорный вариант: камера у него заметно проще, а неудобства с приложениями ровно те же, что и у старшего. Если бюджет упирается, честнее не докидывать до 512-й версии Pro, а либо взять базовый Pro на 256 ГБ и не переплачивать, либо вообще присмотреться к Samsung и Xiaomi, где всё работает из коробки. Так что мой выбор — Pura 90s Pro Max на 12/512 ГБ, но только если вы заранее готовы к жизни без Google. Иначе даже отличная камера не спасёт от ежедневных неудобств.

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