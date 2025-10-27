HUAWEI тоже готовит свой ультратонкий смартфон. Им станет Mate 70 Air

  2. Темы
  3. Смартфоны
Артем Сутягин

Тонкие смартфоны стали новым трендом в мире смартфонов. Многие производители пытаются удивить пользователей. Первый была Samsung, а когда Apple выпустила iPhone Air, можно не сомневаться, что тонкие корпуса станут приоритетом в разработках почти у всех производителей. Huawei Mate 70 Air уже засветился на сайте China Telecom, а новые утечки проливают свет на дату релиза и ключевые характеристики гаджета.

HUAWEI тоже готовит свой ультратонкий смартфон. Им станет Mate 70 Air. Довольно большой телефон от HUAWEI может стать тонким. Интересно. Изображение: DGL.RU. Фото.

Довольно большой телефон от HUAWEI может стать тонким. Интересно. Изображение: DGL.RU

Самый тонкий HUAWEI

По информации популярного блогера Fixed Focus Digital на Weibo, официальный анонс Mate 70 Air состоится в конце октября. Устройство получит корпус толщиной всего 6.x мм, что делает его одним из самых тонких смартфонов на рынке. Другой инсайдер, известный под ником Panda is very bald, называет более точную дату — 29 октября, то есть этот завтра.

Fixed Focus Digital также сообщает, что Huawei Mate 70 Air будет поставляться только с поддержкой физической SIM-карты, без версии с eSIM. Это принципиально отличается от подхода Apple, чей iPhone Air работает исключительно с eSIM, что вызвало неудобства у многих пользователей в Китае.

Не забывайте о нашем Дзен, где очень много всего интересного и познавательного!

Такое решение Huawei выглядит разумным, учитывая низкую популярность eSIM в регионе. К примеру, на Тайване проникновение eSIM составляет менее 1%. Это связано с низкой осведомленностью потребителей и сложностью активации: необходимо лично посещать офис оператора, платить дополнительные сборы и регистрироваться на месте. Компания явно учитывает реальный спрос рынка. А значит именно HUAWEI Mate 70 Air может победить в борьбе с iPhone Air.

Самый тонкий HUAWEI. Обычный «толстый» Mate 70 Pro тоже интересный смартфон, хоть и с сособенностями. Фото.

Обычный «толстый» Mate 70 Pro тоже интересный смартфон, хоть и с сособенностями.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Технические характеристики Mate 70 Air

Согласно утечкам, Mate 70 Air получит большой 6.9-дюймовый дисплей с соотношением сторон 18.8:9. На задней панели разместится основная камера с сенсором размером 1/1.3 дюйма в паре с объективом red maple﻿ — красный клён. Вся камерная система будет встроена в фирменный круглый модуль XMAGE от Huawei.

Устройство выйдет в двух конфигурациях памяти: 12 ГБ оперативной памяти с 256 ГБ или 512 ГБ встроенного хранилища. Из коробки на смартфоне будет установлена операционная система HarmonyOS 5, с возможностью до более новых версий.

Стоит ли покупать HUAWEI Mate 70 Pro, если скоро выйдет Mate 80 Pro. Личный опыт.

История тонких смартфонов Huawei

Интересно, что Huawei имеет богатую историю в создании ультратонких смартфонов. Ещё в 2012 году компания представила Ascend P1 S с толщиной корпуса 6.68 мм. Последующие модели P-серии продолжили эту традицию: P6 с толщиной 6.2 мм и P7 с 6.5 мм. Линейка стала немного толще лишь с серией P20, которая достигла 7 мм.

Возвращение к концепции ультратонких устройств с Mate 70 Air показывает, что Huawei готова конкурировать в этом сегменте и предлагать альтернативу решениям Apple, учитывая при этом особенности местного рынка и потребности пользователей. А что выбрали бы вы — iPhone Air или Mate 70 Air? Пишите свое мнение в нашем Telegram-чате.

Теги
Новости по теме
Как найти песню по словам. Полная инструкция
Xiaomi сделала новые часы REDMI Watch 6. Это аналог Apple Watch, который работает 24 дня
Каким будет Xiaomi 17T: раскрыты главные тайны недорогого флагмана Xiaomi
Лонгриды для вас
Как изменились смартфоны Xiaomi за последние 5 лет: цены, характеристики и фишки

5 лет — довольно большой срок, по прошествии которого вокруг нас многое меняется. Определенные изменения происходят и со смартфонами, ведь технологии не стоят на месте и постоянно развиваются. Так, Xiaomi ежегодно обновляет линейки своих устройств. Но многое ли изменилось за последние 5 лет? Сегодня ответим на этот вопрос, сделав небольшую ретроспективу Xiaomi: с чего начали и к чему пришли.

Читать далее
Почему все так любят Nothing. И чем она похожа на LG

Чуть больше четырех лет назад, 5 апреля 2021 года, известный производитель электроники LG объявил о своем неожиданном решении: компания полностью прекращает свою деятельность на рынке смартфонов. Несмотря на то, что такой шаг вызвал шок, данное решение не было абсолютно непредвиденным. После долгих лет успешной разработки качественных устройств на базе Android объемы продаж LG постепенно снижались по сравнению с конкурентами, особенно с их главным соперником – Samsung. Вероятнее всего, выход из мобильного бизнеса стал для LG единственным разумным решением, позволяющим избежать финансовых потерь и сосредоточиться на других направлениях деятельности, где компания продолжает демонстрировать хорошие результаты.

Читать далее
POCO F6 или POCO F7 — какой смартфон лучше и почему

В этом году смартфон POCO F7 вышел с небольшим запозданием. Сначала компания выпустила версии с приставками «Pro» и «Ultra», а народную модель оставила на десерт. И ведь не прогадала! Смартфон получился настолько крутым и сбалансированным, что кажется, будто в сравнении POCO F6 и POCO F7 победитель известен заранее. Но так ли это на самом деле? Давайте разбираться.

Читать далее
Новости партнеров
«Военная техника засыпания», которая помогает уснуть за пару минут
«Военная техника засыпания», которая помогает уснуть за пару минут
Руководитель Galaxy Digital рассказал, почему сомневается в росте Биткоина до 250 тысяч до конца 2025 года
Руководитель Galaxy Digital рассказал, почему сомневается в росте Биткоина до 250 тысяч до конца 2025 года
Полгода пользуюсь iPhone из Индии: чем он отличается от других смартфонов Apple и какие минусы у него есть
Полгода пользуюсь iPhone из Индии: чем он отличается от других смартфонов Apple и какие минусы у него есть