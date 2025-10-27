HUAWEI тоже готовит свой ультратонкий смартфон. Им станет Mate 70 Air

Тонкие смартфоны стали новым трендом в мире смартфонов. Многие производители пытаются удивить пользователей. Первый была Samsung, а когда Apple выпустила iPhone Air, можно не сомневаться, что тонкие корпуса станут приоритетом в разработках почти у всех производителей. Huawei Mate 70 Air уже засветился на сайте China Telecom, а новые утечки проливают свет на дату релиза и ключевые характеристики гаджета.

Самый тонкий HUAWEI

По информации популярного блогера Fixed Focus Digital на Weibo, официальный анонс Mate 70 Air состоится в конце октября. Устройство получит корпус толщиной всего 6.x мм, что делает его одним из самых тонких смартфонов на рынке. Другой инсайдер, известный под ником Panda is very bald, называет более точную дату — 29 октября, то есть этот завтра.

Fixed Focus Digital также сообщает, что Huawei Mate 70 Air будет поставляться только с поддержкой физической SIM-карты, без версии с eSIM. Это принципиально отличается от подхода Apple, чей iPhone Air работает исключительно с eSIM, что вызвало неудобства у многих пользователей в Китае.

Такое решение Huawei выглядит разумным, учитывая низкую популярность eSIM в регионе. К примеру, на Тайване проникновение eSIM составляет менее 1%. Это связано с низкой осведомленностью потребителей и сложностью активации: необходимо лично посещать офис оператора, платить дополнительные сборы и регистрироваться на месте. Компания явно учитывает реальный спрос рынка. А значит именно HUAWEI Mate 70 Air может победить в борьбе с iPhone Air.

Технические характеристики Mate 70 Air

Согласно утечкам, Mate 70 Air получит большой 6.9-дюймовый дисплей с соотношением сторон 18.8:9. На задней панели разместится основная камера с сенсором размером 1/1.3 дюйма в паре с объективом red maple﻿ — красный клён. Вся камерная система будет встроена в фирменный круглый модуль XMAGE от Huawei.

Устройство выйдет в двух конфигурациях памяти: 12 ГБ оперативной памяти с 256 ГБ или 512 ГБ встроенного хранилища. Из коробки на смартфоне будет установлена операционная система HarmonyOS 5, с возможностью до более новых версий.

Стоит ли покупать HUAWEI Mate 70 Pro, если скоро выйдет Mate 80 Pro. Личный опыт.

История тонких смартфонов Huawei

Интересно, что Huawei имеет богатую историю в создании ультратонких смартфонов. Ещё в 2012 году компания представила Ascend P1 S с толщиной корпуса 6.68 мм. Последующие модели P-серии продолжили эту традицию: P6 с толщиной 6.2 мм и P7 с 6.5 мм. Линейка стала немного толще лишь с серией P20, которая достигла 7 мм.

Возвращение к концепции ультратонких устройств с Mate 70 Air показывает, что Huawei готова конкурировать в этом сегменте и предлагать альтернативу решениям Apple, учитывая при этом особенности местного рынка и потребности пользователей.