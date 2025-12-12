HUAWEI выпустила глобальную версию складного Mate X7, и смартфон стал круче, чем в Китае

Герман Вологжанин

Китайские производители смартфонов любят дифференцировать покупателей на «своих» и «чужих». Как правило, устройства в Поднебесной получают топовые характеристики, а при выходе на международный рынок у них неминуемо снижается емкость аккумулятора и ухудшаются другие характеристики. Но на днях мы стали свидетелями обратного: вышла глобальная версия HUAWEI Mate X7 — складного смартфона, который за пределами Китая стал лучше, чем на родине.

HUAWEI выпустила глобальную версию складного Mate X7, и смартфон стал круче, чем в Китае. Новый складной смартфон приехал в Европу. Изображение: HUAWEI. Фото.

Новый складной смартфон приехал в Европу. Изображение: HUAWEI

Характеристики HUAWEI Mate X7

HUAWEI Mate X7 — пример флагманского смартфона с гибким экраном. Его оснастили по последнему слову техники, доступной в Китае.

ХарактеристикиHUAWEI Mate X7
Внутренний экран8 дюймов, AMOLED (2416х2210), 1-120 Гц
Внешний экран6.49 дюймов, AMOLED (2444х1080), 1-120 Гц
Основная камера50 (OIS) + 40 + 50 (OIS) + 1.5 МП
Фронтальная камера8 МП (внутри)
8 МП (снаружи)
ПроцессорKirin 9030 Pro
Память16/512 ГБ
Аккумулятор5600 мАч
Зарядка66 Вт (проводная)
50 Вт (беспроводная)

Оба экрана HUAWEI Mate X7 поддерживают технологию LTPO, снижающую энергопотребление, а основная камера получила в дополнение качественный ультраширик и телеобъектив с 3.5-кратным оптическим приближением. Но в чем все-таки отличие китайской версии от глобальной?

Отличия китайской и глобальной версии Mate X7

В некоторых аспектах глобальная версия HUAWEI Mate X7 действительно лучше своего аналога:

  • размер сенсора основной камеры увеличен c 1/1.56″ до 1/1.28″;
  • емкость аккумулятора увеличена c 5525 мАч до 5600 мАч;
  • увеличилась прочность стекла внешнего экрана;
  • появилась поддержка eSIM;
  • базовая версия памяти сразу на 16/512 ГБ вместо 12/256 ГБ.

Глобальная версия HUAWEI Mate X7, по сути, представляет собой HUAWEI Mate X7 Collector’s Edition — продвинутый вариант складного смартфона, также доступный в Китае. Но, в отличие от него, глобалка лишена спутниковой связи, зато имеет поддержку eSIM.

Сколько стоит HUAWEI Mate X7

Сколько стоит HUAWEI Mate X7. Традиционно для HUAWEI цена оказалась высокой. Изображение: HUAWEI. Фото.

Традиционно для HUAWEI цена оказалась высокой. Изображение: HUAWEI

Цена HUAWEI Mate X7 отличается в зависимости от рынка. Разумеется, за пределами Китая смартфон существенно дороже:

  • китайская версия — от 12 999 юаней (~ 145 500 ₽);
  • глобальная версия — 2 099 евро (~ 195 000 ₽).

При этом важно не забывать, что глобальная версия смартфона объективно лучше, а еще она доступна в варианте с большим запасом памяти. Наконец, текущая цена временна, и через несколько месяцев стоимость снизится.

Выйдет ли HUAWEI Mate X7 в России

Российский офис китайского бренда ничего не сообщал о выходе HUAWEI Mate X7 в России. Однако появление глобальной версии свидетельствует о том, что в ближайшее время это может произойти.

Впрочем, подтвержденной информации сейчас нет, и желающим купить HUAWEI Mate X7 в России стоит подождать официальных заявлений бренда, не торопясь с заказом смартфона из Китая или Европы.

