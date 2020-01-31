Huawei, Xiaomi, Vivo, ZTE и Lenovo останавливают поставки в Россию из-за коронавируса 1

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Иван Кузнецов

Рынок смартфонов – сфера чрезвычайно подвижная и зависимая от множества внешних факторов. Стоит одному производителю недополучить комплектующих для своих аппаратов и выпустить меньшую партию устройств, чем планировалось первоначально, как расстановка сил на рынке может измениться самым кардинальным образом. Потому то непременно найдётся тот, кто займёт опустевшую нишу и усилит свои позиции благодаря просчётам конкурентов. Но как быть, если перебои в поставках испытывают все и сразу?

Скоро в России могут исчезнуть все китайские смартфоны

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Китайские бренды Huawei, Honor, Xiaomi, Vivo, Realme, ZTE и Lenovo приостановили поставки фирменных смартфонов на российский рынок из-за вспышки коронавируса, узнал «Коммерсант». Однако поводом для принятия такого решения стало вовсе не требование местных властей, препятствующих таким образом проникновению вируса в Россию. Дело в том, что распространение коронавируса привело к ограничению объёмов производства устройств и, соответственно, снижению экспортного потенциала производителей, вынужденных сократить поставки.

Как изменятся цены на китайские смартфоны

К чему приведёт дефицит китайских смартфонов? К росту цен, конечно же

Сокращение объёмов поставок смартфонов на российский рынок будет временным явлением, прогнозируют эксперты, и, скорее всего, продлится около двух недель. Несмотря на это, в результате может возникнуть нехватка товара, который в свою очередь приведёт к закономерному росту цен на дефицитный товар примерно на 10-15%. Полки магазинов определённо не опустеют полностью, однако может случиться так, что за некоторыми смартфонами придётся побегать, исследуя другие торговые точки на предмет наличия нужного аппарата.

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Впрочем, некоторые производители обещают, что сокращение объёмов поставок не повлияет на доступность фирменных аппаратов в российской рознице. По словам представителей Vivo, импорт возобновится уже 10 февраля, однако аппараты будут в наличии у ритейлеров на протяжении всего периода вынужденных каникул, на которые ушли китайские заводы, отвечающие за сборку техники. Причина этого связана с недавними новогодними праздниками, ради которых ритейлеры заказывают у производителей даже больше смартфонов, страхуя себя от возможного дефицита.

Можно ли заразиться коронавирусом через посылку

С другой стороны, нет никаких гарантий того, как будет распространяться коронавирус и смогут ли заводы выйти с каникул по истечении обещанных двух недель. Вполне возможно, что вынужденный тайм-аут продлится и 3, и 4, и даже 5 недель, и тогда запасы, которыми обладают отечественные ритейлеры, постепенно иссякнут, что в свою очередь приведёт к возникновению самого настоящего дефицита. В этом случае серые ритейлеры, которые торгуют техникой, ввезённой в страну незаконно, смогут взвинтить цены, а смартфоны, которых больше нет нигде, всё равно будут покупать.

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Учёные выяснили, что вирус не может долго жить в открытой среде, а потому передать заболевание с посылкой попросту невозможно. Поэтому опасаться посылок от китайских продавцов, ведущих свою деятельность на площадках вроде AliExpress, не следует. В конце концов, не исключено, что именно они в какой-то момент останутся единственным способом купить смартфон без сумасшедших наценок местных серовозов. Вот только где гарантия, что сами китайцы не взвинтят цены, почуяв возросший спрос?

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1 комментарий Оставить свой

  1. Kekich228

    А что насчёт Беларуси?

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