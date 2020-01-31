Рынок смартфонов – сфера чрезвычайно подвижная и зависимая от множества внешних факторов. Стоит одному производителю недополучить комплектующих для своих аппаратов и выпустить меньшую партию устройств, чем планировалось первоначально, как расстановка сил на рынке может измениться самым кардинальным образом. Потому то непременно найдётся тот, кто займёт опустевшую нишу и усилит свои позиции благодаря просчётам конкурентов. Но как быть, если перебои в поставках испытывают все и сразу?

Читайте также: В чём смартфоны Xiaomi уступают более дорогим телефонам?

Китайские бренды Huawei, Honor, Xiaomi, Vivo, Realme, ZTE и Lenovo приостановили поставки фирменных смартфонов на российский рынок из-за вспышки коронавируса, узнал «Коммерсант». Однако поводом для принятия такого решения стало вовсе не требование местных властей, препятствующих таким образом проникновению вируса в Россию. Дело в том, что распространение коронавируса привело к ограничению объёмов производства устройств и, соответственно, снижению экспортного потенциала производителей, вынужденных сократить поставки.

Как изменятся цены на китайские смартфоны

Сокращение объёмов поставок смартфонов на российский рынок будет временным явлением, прогнозируют эксперты, и, скорее всего, продлится около двух недель. Несмотря на это, в результате может возникнуть нехватка товара, который в свою очередь приведёт к закономерному росту цен на дефицитный товар примерно на 10-15%. Полки магазинов определённо не опустеют полностью, однако может случиться так, что за некоторыми смартфонами придётся побегать, исследуя другие торговые точки на предмет наличия нужного аппарата.

Читайте также: Чем опасны смартфоны, которые не получают обновлений

Впрочем, некоторые производители обещают, что сокращение объёмов поставок не повлияет на доступность фирменных аппаратов в российской рознице. По словам представителей Vivo, импорт возобновится уже 10 февраля, однако аппараты будут в наличии у ритейлеров на протяжении всего периода вынужденных каникул, на которые ушли китайские заводы, отвечающие за сборку техники. Причина этого связана с недавними новогодними праздниками, ради которых ритейлеры заказывают у производителей даже больше смартфонов, страхуя себя от возможного дефицита.

Можно ли заразиться коронавирусом через посылку

С другой стороны, нет никаких гарантий того, как будет распространяться коронавирус и смогут ли заводы выйти с каникул по истечении обещанных двух недель. Вполне возможно, что вынужденный тайм-аут продлится и 3, и 4, и даже 5 недель, и тогда запасы, которыми обладают отечественные ритейлеры, постепенно иссякнут, что в свою очередь приведёт к возникновению самого настоящего дефицита. В этом случае серые ритейлеры, которые торгуют техникой, ввезённой в страну незаконно, смогут взвинтить цены, а смартфоны, которых больше нет нигде, всё равно будут покупать.

Читайте также: Смартфоны двигают технологии вперед

Учёные выяснили, что вирус не может долго жить в открытой среде, а потому передать заболевание с посылкой попросту невозможно. Поэтому опасаться посылок от китайских продавцов, ведущих свою деятельность на площадках вроде AliExpress, не следует. В конце концов, не исключено, что именно они в какой-то момент останутся единственным способом купить смартфон без сумасшедших наценок местных серовозов. Вот только где гарантия, что сами китайцы не взвинтят цены, почуяв возросший спрос?