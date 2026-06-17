Новый смартфон Xiaomi засветился в базе сетевой сертификации, и эта утечка переворачивает привычный порядок релизов. Обычно апдейт HyperOS первым достаются флагманской линейке, но в этот раз всё может пойти иначе. К слову, система строится на свежем Android, а о том, что нового в Android 17 и какие смартфоны обновятся, мы рассказывали отдельно. Сразу уточним: всё, что касается названия, чипа и сроков, пока остаётся слухами, подтверждён только факт сертификации. А вот какая модель первой получит HyperOS 4 — расскажем ниже.

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Какой смартфон первым получит HyperOS 4

В документах устройство проходит под модельным номером 2608BPX34C, тем же, что ранее связывали с грядущим складным смартфоном Xiaomi. Сертификация подтверждает поддержку 5G, а также технологию сверхширокополосной связи UWB. Если простыми словами, UWB помогает устройствам очень точно определять расстояние друг до друга: это используют для умных меток-брелоков, бесконтактных ключей от автомобиля и точного обмена файлами.

А вот точного имени в записи нет: по слухам, складной Xiaomi назовут либо Mix Fold 5, либо Xiaomi 17 Fold, единого ответа нет даже у инсайдеров. Но именно этот аппарат первым получит HyperOS 4. Хотя может показаться, что Xiaomi 18 должен обновиться первым, но, видимо, нет.

Все логично: линейка Xiaomi 18 пока вообще не появилась в сертификации, а складной смартфон уже есть. Раз обычные флагманы ещё не прошли проверку, их выход раньше складного устройства маловероятен. Поэтому обновление Xiaomi до новой системы, скорее всего, стартует именно с книжки. Ещё больше новостей и инструкций об Android вы найдёте в нашем канале в MAX. Подпишитесь прямо сейчас!

HyperOS 4 — какие функции появятся

По данным утечек, складной смартфон станет первым устройством на HyperOS 4. Главная заявленная фишка новой прошивки Xiaomi, это встроенный искусственный интеллект прямо в стандартных приложениях, а не отдельной надстройкой. Также ожидается поддержка фирменного ИИ-помощника. На практике это значит, что часть привычных действий вроде обработки текста, фото и подсказок в системных приложениях может работать без сторонних программ.

Подробнее о том, чего ждать от системы, мы разбирали в материале о том, как HyperOS 4 изменит смартфоны Xiaomi навсегда. А пока новая версия не вышла, актуальной остаётся текущая, и я недавно писал, какие ошибки исправило обновление HyperOS 3 на Xiaomi 17.

Новый складной смартфон Xiaomi — слухи

Характеристики складного Xiaomi уже утекли в сеть. Собрали их в одном месте:

Чип Xiaomi XRING O3 собственного производства, это уже вторая генерация.

Основная камера на 200 мегапикселей.

Аккумулятор на 6000 мАч.

Более широкий внутренний экран, чем у Mix Fold 4.

Xiaomi MIX Fold 5 будет стоить около 10 000 юаней, это ориентировочно от 149 000 ₽ в России по текущему курсу с учётом наценки. Если оценка верна, новый смартфон Xiaomi подорожает примерно на 10% относительно Mix Fold 4, который вышел по цене 8999 юаней (около $1240). До релиза далеко, да и цена кусается. Самое время купить MIX Flip, который сейчас круто подешевел!

Складной Xiaomi

Иными словами, новинку готовят дороже предшественника, и это стоит учитывать, если копите на складной флагман. Остальные характеристики и точную дату обсуждаем в нашем чате в MAX, заходите.

Когда выйдет HyperOS 4

Сертификация обычно означает, что официальный анонс не за горами: поговаривают, что запуск Android 17 для Xiaomi запланирован на июль-август. А вот глобальная раскатка HyperOS 4 для всех начнется только осенью. Следить за анонсом имеет смысл тем, кто целенаправленно выбирает складной смартфон с топовой камерой и готов к цене выше предыдущего поколения. Остальным, особенно тем, кто ждёт обычные флагманы Xiaomi 18, спешить некуда: их черёд, судя по имеющимся данным, наступит позже.

Если присматриваетесь к формату книжки, полезно держать в голове и конкурентов. Например, у нас есть подборка 8 устройств, которые Samsung представит до конца 2026 года, и складные там тоже есть.

Вне сомнений, раз новый Xiaomi 2026 уже есть в базе, в ближайшее время картина должна проясниться, и мы наконец узнаем, когда выйдет HyperOS 4 и на каком смартфоне. До этого момента воспринимайте характеристики как ориентир, а не как окончательные данные. Ну и подписывайтесь на нас в Телеграме — туда попадают самые горячие слухи.