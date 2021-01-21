Игровой смартфон Redmi выйдет уже совсем скоро. Компания подтвердила

Относительно недавно бренд Redmi перестал являться частью Xiaomi и формально стал отдельным производителем смарфтонов, хоть и продолжает оставаться дочерней структурой китайского гиганта. Все мы прекрасно знаем, что Redmi славится своими суперпопулярными бюджетными устройствами, которые можно купить довольно недорого, но при этом получить максимум за свои деньги. Можно даже сказать, что в отличии от Xiaomi, которая иногда берет иной курс, Redmi остается ”топ за свои деньги”. Сейчас руководство компании официально подтвердило, что компания действительно готовит игровой смартфон. Тем самым она положила конец многочисленным слухам на эту тему. Давайте разберемся, что мы знаем о новом устройстве, когда его ждать и каким оно будет.

Игровой смартфон Redmi

Решение выпустить игровой смартфон можно расценивать как курс компании на расширение деятельности. Теперь она не будет выпускать только недорогие устройства и редкие флагманы (для себя), а сможет выйти за пределы своего стандартного позиционирования.

Генеральный менеджер Redmi Лу Вейбинг сообщил в посте Weibo, что в этом году бренд выпустит свой «первый флагманский игровой телефон» по «цене, от которой нельзя отказаться». Кроме того, исполнительный директор также отметил, что недавно анонсированный процессор MediaTek Dimensity 1200 станет «мировой премьерой» в телефоне Redmi.

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Когда выйдет игровой Redmi

То есть мы можем сделать вывод, что ждать действительно остается очень недолго. В первую очередь свидетельством этого являются слова о том, что это будет первый смартфон на новом процессоре.

Правда, небольшая недосказанность все равно остается. Так, не очень понятно, является ли названный телефон на базе MediaTek и вышеупомянутый первый игровой телефон Redmi одним и тем же устройством. Поэтому точные ответы мы получим только тогда, когда смартфоны будут представлены со сцены.

Характеристики MediaTek Dimensity 1200

Про сам процессор можно сказать, что он выглядит довольно неплохо. Dimensity 1200 оснащен тем же графическим чипом, что и в прошлогоднем флагманском кристалле, но предлагает программную трассировку лучей и поддержку частоты обновления 168 Гц — самое то для игрового смартфона.

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Процессор построен по 6-нм техпроцессу и оснащен производительными ядрами A78 с максимальной тактовой частотой 3,0 ГГц. При этом он поддерживает работу в сетях 5G, AI и некоторые другие передовые функции.

Чем игровые смартфоны отличаются от обычных

Как бы там ни было, достойный игровой телефон должен обеспечивать высокий уровень стабильной производительности. Он должен не просто уметь выдавать пиковую мощность, но и поддерживать ее в течение долгого времени. Для этого его надо оснастить хорошей системой охлаждения.

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Кроме этого, приветствуются дополнительные аксессуары, которые могут подключаться к устройству. Например, внешняя система охлаждения, дополнительные геймпады и даже отдельные экраны. Подобное мы могли видеть в игровых смартфонах от Asus и Lenovo.

Также не лишними будут такие атрибуты, как встроенные триггеры (хотя бы сенсорные), элементы дизайна, подчеркивающие агрессивный стиль, и возможности настроек производительности системы.

Чего ждать от Redmi в 2021 году

Кроме того, что компания готовит игровой смартфон, менеджер рассказал о других устройствах компании и фокусе ее внимания в 2021 году.

После нескольких поколений серия Redmi K стала хорошо известна на флагманском рынке, а модель K40, которая будет выпущена в следующем месяце, уже привлекла немало внимание. В будущем Redmi продолжит фокусироваться на своем флагманском рынке и продолжит расширять линейку флагманских продуктов. В 2021 году Redmi сосредоточится на киберспорте и выпустит первый флагманский игровой телефон Redmi. Подарим фанатам флагманский опыт киберспорта по цене, от которой невозможно отказаться. Пожалуйста, с нетерпением ждите этого.

Ну, что же, подождем. А пока расскажите, как вы относитесь к игровым смартфонам, считаете ли вы, что в них есть смысл и готовы ли вы купить такой себе. Как обычно, комментарии к этой статье и наш Telegram-чат в вашем распоряжении.