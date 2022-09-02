iPhone 14 еще не вышел, а Samsung его уже троллит

Как же интересно, когда в мире электроники встречается тонкий или не очень троллинг. Например, одни компании подкалывают другие, высмеивая и особенности их устройств. Чаще всего такое встречается между Apple и Samsung. При этом именно корейская компания отмечается этим больше всего. Как только выходит новый iPhone, особенно, если у него есть недостатки, пиарщики компании просто не могут пройти мимо этого и довольно оперативно снимают ролики с высмеиванием новинки. Но иногда они работают на опережение и сразу говорят о том, что не надо даже ждать новый смартфон, а можно просто купить сейчас тот Samsung, который есть на рынке в данный момент. И этот год не оказался исключением.

Когда выйдет iPhone 14

Часто троллинг Samsung оказывается довольно комичным не только с точки зрения острого ума авторов сценария, но и с точки зрения результата. Проще говоря, троллинг оказывается немного глупым. В этот раз компания пошла довольно легким путем, поспешив за несколько дней до презентации iPhone 14, которая состоится 7 сентября, высмеять особенности, которые точно не дотянут до решений Samsung. Как минимум по цифрам.

«Приготовьтесь к предстоящей презентации Apple, когда вы попадете в мир, где все будут поворачиваться, но не в вашу сторону», — отмечает диктор в новом видео Samsung, рекламирующем Galaxy S22 Ultra и Galaxy Z Flip 4.

Чем Samsung лучше Apple

Пока это похоже просто на желание вставить в свою рекламу хоть что-то про iPhone, выхода которого ждет весь мир гаджетов. Но это еще не все, и дальше компания не унимается, начиная перечислять преимущества своих устройств.

А вот и сам ролик:

В видео рассказывается о функциях, которых нет в устройствах Apple. По крайней мере, в этом поколении вероятность их появления крайне мала. Одной из первых называют возможности складного корпуса Galaxy Z Flip 4. Мол, Apple так и не сделала того, что Samsung выпускает уже несколько лет.

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Камера Samsung против камеры iPhone

Так же отмечается, что у Samsung камера имеет разрешение 108 Мп. Учитывая, что iPhone до сих пор предлагает 12 Мп, а, по слухам, сейчас получит один из модулей на 48 Мп, такое значение кажется очень высоким. Вот только это хитрость, которая в реальности не улучшает качества снимков. iPhone даже с 12 Мп является одним из лидеров цифровой фотографии, не говоря уже о видео, где с ним никто не может сравниться.

Упоминается также лунный режим, но это вообще не стоит комментировать. У нас в редакции есть присказка о полезности таких функций, в которой говорится, что ”это пригодится, когда ты будешь стоять на вершине горы и тебе надо будет передать файл пролетающему мимо орлу”.

Единственное преимущество, с которым действительно можно более менее согласиться, это 10-кратная перископическая камера S22 Ultra. Это действительно может пригодиться. Но, положа руку на сердце, часто ли вам не хватало такого увеличения?

Как найти Samsung, если потерял.

Что Samsung скопировала у Apple

Тут интереснее всего то, что Samsung имеет интересную особенность. Компания не просто высмеивает то, чего нет у Apple, но и часто идет ее путем, повторяя за ней даже негативные вещи. Так, например, производитель Galaxy высмеивал Apple за отсутствие разъема для наушников, но очень скоро сам от него отказался. До этого они хвалились наушниками в комплекте, но в следующем поколении сами убрали их из коробки.

Карты памяти тоже были отправлены на свалку истории. А еще корейская компания много смеялась над тем, что у Apple нет зарядки в комплекте, и буквально через пару месяцев выпустила телефон без нее.

Сейчас мы даже не будем вспоминать, как Samsung на презентации Galaxy S22 обещала снижение частоты обновления дисплея до 1 Гц, а потом на сайте в спеках писали, что минимальное значение 48 Гц. Все это показывает Samsung не с самой лучшей стороны, но от этого ее поведение и троллинг Apple не становятся менее интересными. Поэтому давайте еще раз посмотрим ролик выше, обсудим это в нашем Telegram-чате и представим, как поднимется нос Samsung, когда выйдет Galaxy S23 с камерой на 200 Мп.