iPhone 14 Pro Max с 6 ГБ ОЗУ обходит топовые Android-флагманы по скорости работы

Сколько себя помню, пользователи iOS и Android постоянно спорили, чья платформа лучше. Но, сколько бы они ни спорили, родить истину ни у тех, ни у других так и не получалось. Одни напирали на оптимизацию и плавность своей операционной системы, а другие уверяли, что определяющее значение имеет не красота анимации, за которой скрываются подлагивания интерфейса, а большой объём оперативной памяти и вычислительная мощность процессора, который и рулит операционкой. Несмотря на то что сегодня никаких столкновений между фанатами ОС от Apple и Google уже не происходит, вопрос, что быстрее — iPhone или Android — по-прежнему представляет для многих серьёзный интерес.

Что лучше: iPhone или Android

Современные флагманские смартфоны, вне зависимости от платформы, на базе которой они работают, имеют плюс-минус сопоставимую производительность. Не потому, что их производители не хотят конкурировать друг с другом. Напротив, хотят, очень хотят. Но их желание упирается в одинаковые технологии производства процессоров, доступ к которым они имеют.

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Даже Apple, которая делает свои собственные процессоры, использует идентичные процессорные ядра и строит их по тому же техпроцессу, что и Qualcomm. Поэтому, забегая вперёд, скажу, что разница в быстродействии, которая является маркером превосходства, между флагманами разных брендов стремится к статистической погрешности. Но без нюансов не обошлось.

Самый быстрый смартфон 2022

Самый универсальный способ замерить быстродействие смартфона — это банальный запуск приложений. Причём делать это нужно дважды. Первый раз — на холодную, когда в фоне ничего нет. Так смартфон покажет, сколько времени у него занимает обработка программы. А второй раз — на горячую. Это позволит понять, сколько позиций аппарат может удержать в оперативной памяти, что очень актуально при переключении между приложениями.

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Коллеги из GizmoChina взяли на тест 4 аппарата: iPhone 14 Pro Max, Vivo X80 Pro, Xiaomi 12S Ultra и Oppo Find X5 Pro, на которых последовательно запускали 16 разных приложений. Это и социальные сети, и видеохостинге, и игры, и фоторедакторы, дабы не зацикливаться на софте со специфической функциональностью, в которой один аппарат проявил бы себя лучше, чем другой.

Какой смартфон мощнее

На первом этапе приложения запускали на холодную, и 11 из 16 позиций iPhone запустил первым. Разница во времени запуска была минимальной, но она была. Непонятно, что стало причиной победы смартфона Apple: не то процессор с большей производительностью, не то лучшая оптимизация. Однако результат оказался налицо. Вторую строчку рейтинга занял Vivo X80 Pro, хотя автор видео почему-то назвал самым быстрым смартфоном именно его. Третье и четвёртое места заняли Xiaomi 12S Ultra и Oppo Find X5 Pro.

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Что удивительно, iPhone оказался лучшим и во второй части эксперимента, целью которой было выявить, как много приложений из 16 запущенных каждый смартфон сможет удержать в фоне. При 6 ГБ оперативной памяти он выгрузил из режима многозадачности только одну программу, тогда как оставшиеся 15 исправно работали и запускались без повторной загрузки. С аппаратами на Android, которые имеют по 8-12 ГБ ОЗУ, оказалось не всё так однозначно.

Сравнение флагманов на Android

Xiaomi 12S Ultra, который на сегодня является самым продвинутым аппаратом Xiaomi, удержал в памяти 14 из 16 запущенных приложений, заняв второе место. С одной стороны, достойно. А, с другой, это всё-таки флагман с 12 ГБ оперативки, что вдвое больше, чем у победителя. То есть выходит, что либо Xiaomi не умеет грамотно расходовать доступные ему ресурсы, либо софт на Android потребляет больше ОЗУ, чем на iOS, что для пользователя в принципе одно и то же.

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Оставшиеся Vivo X80 Pro и Oppo Find X5 Pro пришли к финишу нос к носу, удержав в памяти по 2 приложения из 16. Результат, откровенно говоря, слабенький, даже несмотря на то что в рамках эксперимента на устройствах запустили несколько игр. Ведь если Genshin Impact действительно занимает немало места в памяти, то вот рядовые приложения социальных сетей и фоторедакторов, очевидно, не расходуют в общем масштабе почти ничего.

Какой Android-смартфон лучше

Впрочем, об этой проблеме Android-смартфонов известно уже давно. И дело тут вовсе не в нерациональном расходовании доступных ресурсов, а в конфликте механизмов контроля энергии. Потому что и Google, и сами производители используют собственные инструменты повышения энергоэффективности, которые зачастую не могут работать в паре, из-за чего, даже если оперативной памяти в достатке, они выгружают запущенные приложения, не давая им работать в фоне.

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Почему производители не пытаются решать эту проблему, непонятно. Тем более, что решить её, как показывает опыт Xiaomi, возможно. Достаточно либо заглушить штатный механизм Android программными способами, либо сделать свой фирменный инструмент контроля за оперативкой более эффективным. Но, что бы производители ни делали, уменьшить расход памяти самими приложениями им будет не под силу, а значит, iPhone ещё долго будет выходить победителем из вот таких сравнений.