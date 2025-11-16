iPhone 17 или Samsung Galaxy S25: какой флагман выбрать в 2025 году

  2. Темы
  3. Смартфоны
Артем Сутягин

Samsung представила Galaxy S25 в январе 2025 года, а Apple последовала в сентябре с iPhone 17. Оба устройства стартуют с одинаковой ценой и предлагают значительные улучшения в производительности, качестве дисплея и камер. Galaxy S25 делает акцент на AI-функциях и интеллектуальном взаимодействии, тогда как iPhone 17 фокусируется на качестве экрана, автономности и упрощенном пользовательском опыте. Оба смартфона уже завоевали популярность в своих сегментах, поэтому давайте разбираться детально, стоит ли выбирать iPhone 17 вместо Galaxy S25.

iPhone 17 или Samsung Galaxy S25: какой флагман выбрать в 2025 году. iPhone 17 или Samsung Galaxy S25: Что бы вы купили? Изображение: Tom’s Guide. Фото.

iPhone 17 или Samsung Galaxy S25: Что бы вы купили? Изображение: Tom’s Guide

Дисплей и дизайн смартфонов

iPhone 17 наконец получил технологию ProMotion в базовой версии — 6,3-дюймовый OLED-дисплей с адаптивной частотой обновления до 120 Гц. Пиковая яркость достигает 3000 нит, что заметно превосходит показатель S25 в 2600 нит. Это делает экран iPhone значительно более читабельным при ярком солнечном свете. Новое покрытие Ceramic Shield 2 обеспечивает более высокую устойчивость к царапинам и антибликовый слой, уменьшающий отражения.

Galaxy S25 оснащен чуть меньшим 6,2-дюймовым дисплеем Dynamic AMOLED 2X, но разница в размерах минимальна. Он также поддерживает переменную частоту 1-120 Гц, а защитное стекло Gorilla Glass Victus 2 остается одним из самых прочных на рынке. Оба устройства тонкие и легкие, хотя S25 немного компактнее и легче на 15 граммов.

Не забывайте о нашем Дзен, где очень много всего интересного и познавательного!

Выбор зависит от приоритетов: если важна яркость и четкость изображения на улице, iPhone 17 побеждает. Если предпочтительнее более компактное устройство, S25 будет удобнее в руке.

Производительность флагманских смартфонов

Новый 3-нанометровый чип A19 от Apple впечатляет производительными ядрами и графическим процессором, который вдвое быстрее A15 Bionic. Он обеспечивает длительную автономность — до 30 часов воспроизведения видео, а зарядка до 50% занимает всего 20 минут с адаптером на 40 Вт. Энергоэффективность Apple остается на высоте.

Galaxy S25 работает на кастомизированном чипе Snapdragon 8 Elite. Он быстрый, эффективный и разработан для поддержки AI-функций Galaxy: от интеллектуального поиска до инструментов повышения продуктивности. Хотя производительность Apple может превосходить в чистой эффективности, чип Samsung обеспечивает AI-функции в реальном времени, включая мультимодальный поиск и контекстно-зависимые действия, которых iOS не предлагает нативно.

Производительность флагманских смартфонов. Этот процессор имеет недостатки, но и плюсов у него достаточно. Фото: AndroidPolice. Фото.

Этот процессор имеет недостатки, но и плюсов у него достаточно. Фото: AndroidPolice

Нужна чистая скорость и автономность? Выбирайте iPhone. Хотите контекстный AI, делающий Android более современным — для вас S25.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Камеры смартфонов 2025 года

iPhone 17 получил серьезное обновление камер: 48-Мп основной сенсор Fusion, 48-Мп сверхширокоугольный модуль и новая 18-Мп фронтальная камера с квадратным сенсором. Основная камера теперь поддерживает полносенсорный 2x зум и макросъемку, а фронтальная камера с функцией Center Stage автоматически переключается между портретной и ландшафтной ориентацией.

Samsung сохранил тройную систему камер: 50-Мп широкоугольный, 12-Мп сверхширокоугольный и 10-Мп телеобъектив с 3x оптическим зумом. Этот 3x зум дает Galaxy S25 преимущество в портретной съемке, которая стала повседневным сценарием использования для многих пользователей. На бумаге iPhone опережает с новым 48-Мп сверхшироким модулем и видеозаписью в Dolby Vision HDR, что продолжает устанавливать стандарты мобильной видеографии.

Набор инструментов Galaxy AI предлагает мощную постобработку. Функции вроде Audio Eraser, Portrait Studio и Virtual Aperture предоставляют гибкость редактирования и контроль глубины прямо на устройстве.

Камеры смартфонов 2025 года. Galaxy AI постоянно получает новые функции. Изображение: AutoGPT. Фото.

Galaxy AI постоянно получает новые функции. Изображение: AutoGPT

Для повседневной съемки iPhone 17 выдает хорошие результаты в любых условиях освещения. Для видео его сложно превзойти — конвейер Apple остается отраслевым стандартом. Но если нравится тонкая настройка фотографий, детальное редактирование или нужен лучший оптический зум для портретов, Galaxy S25 может стать предпочтительным креативным инструментом.

Если ищите что-то интересное на AliExpress, не проходите мимо Telegram-канала "Сундук Али-Бабы"!

Программное обеспечение и экосистема устройств

iPhone 17 работает на iOS 26 с новым интерфейсом Liquid Glass, Always-On Display и улучшенными виджетами. Он бесшовно интегрируется с экосистемой Apple, включая iCloud, AirDrop и FaceTime, что делает его хорошим выбором для владельцев других устройств Apple.

Galaxy S25 поставляется с One UI 7 с возможностью обновления до One UI 8. One UI 8 приносит новые AI-инструменты: Gemini Live, улучшенный Circle to Search, Drawing Assist, Portrait Studio и умные функции коммуникации вроде Call Captions и Interpreter. Улучшена многозадачность и визуальная кастомизация с адаптивными часами и динамическими обоями.

Разделение очевидно: для глубокой продуктивности и AI-инструментов Android имеет преимущество. Но если уже используются устройства Apple, iPhone — логичный выбор.

Программное обеспечение и экосистема устройств. Не всем нравится iOS 26, но что-то в ней есть. Изображение: HUAWEI. Фото.

Не всем нравится iOS 26, но что-то в ней есть. Изображение: HUAWEI

Google передумала запрещать установку APK на Android, но процесс усложнят.

Батарея и быстрая зарядка смартфонов

Apple заявляет, что iPhone 17 обеспечивает до 30 часов воспроизведения видео. Поддерживается 40-ваттная проводная быстрая зарядка и 25-ваттная беспроводная через MagSafe и Qi2. Зарядка до 50% занимает 20 минут.

Galaxy S25 оснащен батареей на 4000 мАч и поддерживает 25-ваттную проводную зарядку. Также присутствует беспроводная зарядка и функция PowerShare для подзарядки других устройств.

iPhone 17 лидирует по времени автономной работы и теперь поддерживает более быструю проводную зарядку, тогда как Galaxy S25 сохраняет сильную беспроводную универсальность с возможностью реверсивной зарядки.

Теги
Новости по теме
Samsung делает Galaxy S26 для России хуже, чем для других
Samsung рассказала, какой будет новая линейка Galaxy S26
Новый компонент сделает смартфоны Samsung намного быстрее и автономнее. Что случилось?
Лонгриды для вас
Первые обзоры на Xiaomi 17: что говорят про главного конкурента iPhone 17

Новые смартфоны Xiaomi 17 всего за несколько дней с момента своего релиза успели растормошить интернет. Одни люди критикуют китайские флагманы за их вторичность, подтверждением чего является пропуск 16-й серии ради синхронизации с нумерацией айфонов, другие — восторгаются задним экраном Xiaomi 17 Pro, на котором можно даже играть в Angry Birds. Но насколько хороший продукт сделали мастера из Поднебесной? Мы ознакомились с первыми обзорами Xiaomi 17 и готовы рассказать, что о них говорят владельцы.

Читать далее
Samsung представила убийцу Apple Vision Pro. Он в 2 раза дешевле, легче и умнее, а выглядит так же

Компания Samsung официально выпустила свой новый шлем смешанной реальности Galaxy XR. Он повторяет возможности аналогичного устройства от Apple, но обещает работать быстрее и стоит почти вдвое дешевле. Что умеет новинка и какие у нее характеристики? Давайте разбираться.

Читать далее
Google снова высмеяла новые функции iOS 26 и намекнула на возможности Pixel 10

Google вновь воспользовалась возможностью напомнить миру о превосходстве своих смартфонов Pixel над iPhone, на этот раз в рамках новой рекламной кампании «Лучшие телефоны навсегда». В свежем ролике из этой серии компания с юмором прошлась по ряду «новых» функций iOS 26, которые, по сути, уже давно реализованы на Android и устройствах Pixel. Конечно, сравнение в некотором роде притянуто за уши, но как не подчеркнуть, что что-то подобное давно используется в твоем телефоне, а конкуренты только додумались до реализации таких функций.

Читать далее
Новости партнеров
Эти 5 простых привычек замедлят ваше старение
Эти 5 простых привычек замедлят ваше старение
Эксперты рассказали, зачем долгосрочные держатели Биткоина на самом деле массово продают свои монеты
Эксперты рассказали, зачем долгосрочные держатели Биткоина на самом деле массово продают свои монеты
10 товаров с распродажи 11.11 на AliExpress, которые я выбрал для себя
10 товаров с распродажи 11.11 на AliExpress, которые я выбрал для себя