iPhone 17 или Samsung Galaxy S25: какой флагман выбрать в 2025 году

Samsung представила Galaxy S25 в январе 2025 года, а Apple последовала в сентябре с iPhone 17. Оба устройства стартуют с одинаковой ценой и предлагают значительные улучшения в производительности, качестве дисплея и камер. Galaxy S25 делает акцент на AI-функциях и интеллектуальном взаимодействии, тогда как iPhone 17 фокусируется на качестве экрана, автономности и упрощенном пользовательском опыте. Оба смартфона уже завоевали популярность в своих сегментах, поэтому давайте разбираться детально, стоит ли выбирать iPhone 17 вместо Galaxy S25.

Дисплей и дизайн смартфонов

iPhone 17 наконец получил технологию ProMotion в базовой версии — 6,3-дюймовый OLED-дисплей с адаптивной частотой обновления до 120 Гц. Пиковая яркость достигает 3000 нит, что заметно превосходит показатель S25 в 2600 нит. Это делает экран iPhone значительно более читабельным при ярком солнечном свете. Новое покрытие Ceramic Shield 2 обеспечивает более высокую устойчивость к царапинам и антибликовый слой, уменьшающий отражения.

Galaxy S25 оснащен чуть меньшим 6,2-дюймовым дисплеем Dynamic AMOLED 2X, но разница в размерах минимальна. Он также поддерживает переменную частоту 1-120 Гц, а защитное стекло Gorilla Glass Victus 2 остается одним из самых прочных на рынке. Оба устройства тонкие и легкие, хотя S25 немного компактнее и легче на 15 граммов.

Выбор зависит от приоритетов: если важна яркость и четкость изображения на улице, iPhone 17 побеждает. Если предпочтительнее более компактное устройство, S25 будет удобнее в руке.

Производительность флагманских смартфонов

Новый 3-нанометровый чип A19 от Apple впечатляет производительными ядрами и графическим процессором, который вдвое быстрее A15 Bionic. Он обеспечивает длительную автономность — до 30 часов воспроизведения видео, а зарядка до 50% занимает всего 20 минут с адаптером на 40 Вт. Энергоэффективность Apple остается на высоте.

Galaxy S25 работает на кастомизированном чипе Snapdragon 8 Elite. Он быстрый, эффективный и разработан для поддержки AI-функций Galaxy: от интеллектуального поиска до инструментов повышения продуктивности. Хотя производительность Apple может превосходить в чистой эффективности, чип Samsung обеспечивает AI-функции в реальном времени, включая мультимодальный поиск и контекстно-зависимые действия, которых iOS не предлагает нативно.

Нужна чистая скорость и автономность? Выбирайте iPhone. Хотите контекстный AI, делающий Android более современным — для вас S25.

Камеры смартфонов 2025 года

iPhone 17 получил серьезное обновление камер: 48-Мп основной сенсор Fusion, 48-Мп сверхширокоугольный модуль и новая 18-Мп фронтальная камера с квадратным сенсором. Основная камера теперь поддерживает полносенсорный 2x зум и макросъемку, а фронтальная камера с функцией Center Stage автоматически переключается между портретной и ландшафтной ориентацией.

Samsung сохранил тройную систему камер: 50-Мп широкоугольный, 12-Мп сверхширокоугольный и 10-Мп телеобъектив с 3x оптическим зумом. Этот 3x зум дает Galaxy S25 преимущество в портретной съемке, которая стала повседневным сценарием использования для многих пользователей. На бумаге iPhone опережает с новым 48-Мп сверхшироким модулем и видеозаписью в Dolby Vision HDR, что продолжает устанавливать стандарты мобильной видеографии.

Набор инструментов Galaxy AI предлагает мощную постобработку. Функции вроде Audio Eraser, Portrait Studio и Virtual Aperture предоставляют гибкость редактирования и контроль глубины прямо на устройстве.

Для повседневной съемки iPhone 17 выдает хорошие результаты в любых условиях освещения. Для видео его сложно превзойти — конвейер Apple остается отраслевым стандартом. Но если нравится тонкая настройка фотографий, детальное редактирование или нужен лучший оптический зум для портретов, Galaxy S25 может стать предпочтительным креативным инструментом.

Программное обеспечение и экосистема устройств

iPhone 17 работает на iOS 26 с новым интерфейсом Liquid Glass, Always-On Display и улучшенными виджетами. Он бесшовно интегрируется с экосистемой Apple, включая iCloud, AirDrop и FaceTime, что делает его хорошим выбором для владельцев других устройств Apple.

Galaxy S25 поставляется с One UI 7 с возможностью обновления до One UI 8. One UI 8 приносит новые AI-инструменты: Gemini Live, улучшенный Circle to Search, Drawing Assist, Portrait Studio и умные функции коммуникации вроде Call Captions и Interpreter. Улучшена многозадачность и визуальная кастомизация с адаптивными часами и динамическими обоями.

Разделение очевидно: для глубокой продуктивности и AI-инструментов Android имеет преимущество. Но если уже используются устройства Apple, iPhone — логичный выбор.

Батарея и быстрая зарядка смартфонов

Apple заявляет, что iPhone 17 обеспечивает до 30 часов воспроизведения видео. Поддерживается 40-ваттная проводная быстрая зарядка и 25-ваттная беспроводная через MagSafe и Qi2. Зарядка до 50% занимает 20 минут.

Galaxy S25 оснащен батареей на 4000 мАч и поддерживает 25-ваттную проводную зарядку. Также присутствует беспроводная зарядка и функция PowerShare для подзарядки других устройств.

iPhone 17 лидирует по времени автономной работы и теперь поддерживает более быструю проводную зарядку, тогда как Galaxy S25 сохраняет сильную беспроводную универсальность с возможностью реверсивной зарядки.