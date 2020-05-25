iPhone SE 2020 оказался быстрее Galaxy S20 Ultra за 110 тысяч рублей

Несмотря на то что производители уже пару лет как пытаются убедить нас, что измерять топовоcть флагманских смартфонов следует не производительностью, а их фотографическими возможностями, для многих вычислительная мощность по-прежнему остаётся приоритетной. В принципе, это логично, ведь большинство всё равно ведёт съёмку в автоматическом режиме, не заморачиваясь даже с переключением объективов, не говоря уже о каких-то дополнительных настройках. А производительность – это всё-таки показатель перспективности аппарата, который позволит им ему дольше сохранять актуальность. От него-то и нужно отталкиваться при выборе нового устройства.

Я нашёл классный аналог iPhone SE 2020. Он работает на Android

В начале мая генеральный директор Apple Тим Кук заявил, что новый iPhone SE, несмотря на низкую цену, превосходит по быстродействию даже самые передовые смартфоны на Android. Многие восприняли эти слова фигурально и не придали им особенного значения, ведь не может же настолько недорогой аппарат оказаться лучше флагманов за 1000-1500 долларов. Поверить в этой действительно было сложно, учитывая, что Apple всячески урезала iPhone SE 2020, лишив его части функциональных возможностей, присущих более старшим версиям. Однако проверка показала, что по части производительности новинке и вправду нет равных. По крайней мере, на рынке Android-смартфонов.

Как работает iPhone SE 2020

Гэри Симс, автор YouTube-канала Gary Explains провёл независимый эксперимент, в ходе которого сравнил быстродействие iPhone SE 2020 и Galaxy S20 Ultra. Для этой цели он воспользовался собственным бенчмарком SpeedTest G, который, по его словам, позволяет максимально точно просканировать аппаратный потенциал смартфона, в отличие от всех остальных приложений для замера производительности. SpeedTest G проверяет работу центрального процессора и графического ускорителя, заставляя устройства обрабатывать соответствующий их особенностям массив данных. Однако бенчмарк не даёт оценку, как тот же Geekbench, а показывает время, за которое аппарат справляется с поставленной задачей. Чем оно меньше, тем лучше результат.

Какие смартфоны можно купить за цену iPhone SE 2020

Как видно, на представленной выше таблице, в двух из трёх тестов iPhone SE 2020 показал себя лучше, невзирая на прошлогоднее железо и втрое меньшую цену, чем у Galaxy S20 Ultra. Единственное испытание, в котором смартфон Apple уступил флагману Samsung, было испытание центрального процессора. Правда, показательным этот проигрыш тоже не назвать, потому как iPhone SE 2020 показал себя медленнее всего лишь на одну секунду, тогда как во всех остальных испытаниях Galaxy S20 Ultra проиграл своему оппоненту в среднем по 3-5 секунд. А это уже куда более заметный разрыв.

Можно ли доверять бенчмаркам

Для многих замеры синтетической мощности не являются значимым показателем. В конце концов, среди производителей широко распространена практика оптимизации железа своих смартфонов под конкретный бенчмарк. Однако в данном случае это исключено. Блогер не стал публиковать SpeedTest G в магазинах приложений, чтобы лишить вендоров возможности как-то обмануть алгоритмы, производящие замер реальной производительности. Поэтому, учитывая авторитет Гэри Симса, который является видным деятелем в сфере мобильной журналистики, ему можно верить.

Почему я не пересяду с Android на iPhone SE 2020, хотя и собирался

Действительно, результат, который показал iPhone SE 2020, оказался не кардинально превосходящим Galaxy S20 Ultra. Подумаешь, какие-то 7 секунд. Однако здесь важен сам факт превосходства iPhone SE, ведь он стоит всего 40 тысяч рублей, а Galaxy S20 Ultra – 110: разница почти трёхкратная. И это в эпоху, когда даже производители откровенно доступных Android-флагманов заламывают такие цены, что пользователям становится совершенно не с руки покупать их в личное пользование. Так не проще ли купить новый iPhone SE, который и обновляться будет ещё года 4, а то и 5, чем Galaxy S20 Ultra, про который Samsung рискует забыть уже через год?