iQOO выпустила самый мощный смартфон за 30 тысяч с гигантской батареей

Компания iQOO, плотно обосновавшаяся на российском рынке в 2025 году, в начале 2026-го представила свою очередную новинку — смартфон iQOO Z11 Turbo. В отличие от флагманского iQOO 15, эта модель намного дешевле, но в то же время способна предложить схожий уровень производительности. Он, к слову, делает новинку едва ли не самым мощным смартфоном до 30000 рублей. При этом здесь есть, на что обратить внимание, и помимо железа.

Характеристики iQOO Z11 Turbo

По своему наполнению телефон iQOO Z11 Turbo является субфлагманом. Модель получила мощный, но не самый топовый процессор, хорошую камеру, но без телевика, а главное — впечатляющий аккумулятор на 7600 мАч.

Характеристики iQOO Z11 Turbo Экран 6.59 дюйма, AMOLED (2750х1260), 144 Гц Основная камера 200 (OIS) + 8 МП Фронтальная камера 32 МП Процессор Snapdragon 8 Gen 5 Память 12/256, 12/512, 16/256, 16/512 16/1024 ГБ Аккумулятор 7600 мАч Зарядка 100 Вт

По своему наполнению iQOO Z11 Turbo очень похож на OnePlus 15R, который мы недавно сравнивали с OnePlus 15: тот же Snapdragon 8 Gen 5, та же экономия на камерах, но все-таки смартфон iQOO по многим параметрам лучше. Кого-то порадует его сравнительная компактность (экран на 6.59 дюйма, а не 6.83), кто-то порадуется 200-мегапиксельной камерой с 40-кратным зумом, и никого не оставит равнодушным ультразвуковой сканер отпечатков в экране.

Сколько стоит iQOO Z11 Turbo

Цена iQOO Z11 Turbo сильно отличается в зависимости от объема памяти. В Китае производитель назвал следующие цифры:

12/256 ГБ — 2 699 юаней (~ 30 500 ₽);

— 2 699 юаней (~ 30 500 ₽); 12/512 ГБ — 3 199 юаней (~ 36 000 ₽);

— 3 199 юаней (~ 36 000 ₽); 16/256 ГБ — 2 999 юаней (~ 34 000 ₽);

— 2 999 юаней (~ 34 000 ₽); 16/512 ГБ — 3 499 юаней (~ 39 500 ₽);

— 3 499 юаней (~ 39 500 ₽); 16/1024 ГБ — 3 999 юаней (~ 45 000 ₽).

Естественно, указанные цены являются актуальными только для китайского рынка. Более того, о выходе глобальной версии iQOO Z11 Turbo пока ничего не сообщается.

Выйдет ли iQOO Z11 Turbo в России

Предшественник iQOO Z10 Turbo уже не первый месяц продается в России. Он появился еще в мае 2025 года и с тех пор сильно подешевел. Поэтому выход iQOO Z11 Turbo в России является вполне вероятным.

Увы, российских офис бренда пока не предоставляет никаких сведений относительно старта продаж смартфона. Возможно, ситуация прояснится в ближайшие недели.