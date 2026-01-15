iQOO выпустила самый мощный смартфон за 30 тысяч с гигантской батареей

Компания iQOO, плотно обосновавшаяся на российском рынке в 2025 году, в начале 2026-го представила свою очередную новинку — смартфон iQOO Z11 Turbo. В отличие от флагманского iQOO 15, эта модель намного дешевле, но в то же время способна предложить схожий уровень производительности. Он, к слову, делает новинку едва ли не самым мощным смартфоном до 30000 рублей. При этом здесь есть, на что обратить внимание, и помимо железа.

Вышел мощный и недорогой смартфон с большой батареей. Изображение: iQOO

Характеристики iQOO Z11 Turbo

По своему наполнению телефон iQOO Z11 Turbo является субфлагманом. Модель получила мощный, но не самый топовый процессор, хорошую камеру, но без телевика, а главное — впечатляющий аккумулятор на 7600 мАч.

ХарактеристикиiQOO Z11 Turbo
Экран6.59 дюйма, AMOLED (2750х1260), 144 Гц
Основная камера200 (OIS) + 8 МП
Фронтальная камера32 МП
ПроцессорSnapdragon 8 Gen 5
Память12/256, 12/512, 16/256, 16/512 16/1024 ГБ
Аккумулятор7600 мАч
Зарядка100 Вт

По своему наполнению iQOO Z11 Turbo очень похож на OnePlus 15R, который мы недавно сравнивали с OnePlus 15: тот же Snapdragon 8 Gen 5, та же экономия на камерах, но все-таки смартфон iQOO по многим параметрам лучше. Кого-то порадует его сравнительная компактность (экран на 6.59 дюйма, а не 6.83), кто-то порадуется 200-мегапиксельной камерой с 40-кратным зумом, и никого не оставит равнодушным ультразвуковой сканер отпечатков в экране.

Сколько стоит iQOO Z11 Turbo

Цена iQOO Z11 Turbo сильно отличается в зависимости от объема памяти. В Китае производитель назвал следующие цифры:

  • 12/256 ГБ — 2 699 юаней (~ 30 500 ₽);
  • 12/512 ГБ — 3 199 юаней (~ 36 000 ₽);
  • 16/256 ГБ — 2 999 юаней (~ 34 000 ₽);
  • 16/512 ГБ — 3 499 юаней (~ 39 500 ₽);
  • 16/1024 ГБ — 3 999 юаней (~ 45 000 ₽).

Естественно, указанные цены являются актуальными только для китайского рынка. Более того, о выходе глобальной версии iQOO Z11 Turbo пока ничего не сообщается.

Выйдет ли iQOO Z11 Turbo в России

Предшественник iQOO Z10 Turbo уже не первый месяц продается в России. Он появился еще в мае 2025 года и с тех пор сильно подешевел. Поэтому выход iQOO Z11 Turbo в России является вполне вероятным.

Увы, российских офис бренда пока не предоставляет никаких сведений относительно старта продаж смартфона. Возможно, ситуация прояснится в ближайшие недели.

Лонгриды для вас
На Ozon привезли самый легкий защищенный смартфон на Android 16. Он стоит меньше 12 тысяч

Защищенные смартфоны в противоударном корпусе всегда были нишевыми устройствами. Виной тому — их масса и огромные габариты. Из-за того, что весят они по полкилограмма, ими невозможно пользоваться на повседневной основе. Ну, или по крайней мере такие устройства точно не положишь в карман. Но в начале 2026 года сегмент защищенных моделей решил раскачать смартфон Oscal MARINE 3. В отличие от конкурентов, он не громоздкий, а цена на старте продаж делает его одним из самых выгодных предложений на рынке.

Читать далее
Отличия Nothing Phone (3a) Lite от Nothing Phone (3a). Какой смартфон выгоднее покупать в России и почему

Недавно Nothing выпустила смартфон (3a) Lite - упрощенную версию базового (3а), который должен привлечь пользователей из бюджетного сегмента. При этом телефон явно нельзя назвать плохим, ведь из него не убрали всю нормальную начинку, а заменили на компоненты попроще только часть из них. К дизайну явно нет вопросов - Nothing постаралась на славу и сделала уникальный внешний вид (3a) Lite. Рассмотрим его поближе и сравним, чем Nothing Phone (3a) Lite отличается от Nothing Phone (3a).

Читать далее
Blackview XPLORE 1
Наконец-то, защищенный смартфон с классным железом. У него 3 нейросети и самый большой объем ОЗУ из всех

Защищенные смартфоны всегда были скорее нишевым продуктом для узкого круга потребителей. И дело даже не только и не столько в габаритах таких устройств, сколько в посредственных характеристиках. Производители почему-то решили, что защищенность — это единственное, что требуется пользователям, а потому с железом предпочитали не заморачиваться. Сегодня такой подход уже не работает. Люди хотят получать реально классные гаджета за свои деньги. Так появился Blackview XPLORE 1 — защищенный смартфон с человеческим лицом.

Читать далее
