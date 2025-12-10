iQOO выпустила в России новый флагманский смартфон с подозрительно низкой ценой

iQOO уже давно претендует на звание производителя смартфонов по привлекательной цене. Это что-то вроде OnePlus на заре ее существования. Смартфоны бренда представлены в разных ценовых категориях, но новый флагман iQOO 15 стоит скорее как субфлагман, хотя для него заявлены такие характеристики, которым может позавидовать самое топовое устройство. Неужели можно сделать такой недорого смартфон действительно хорошим. Давайте разбираться.

Новый смартфон iQOO 15

Новинка была представлена на российском рынке 9 декабря 2025 года по цене от 79 999 рублей. Эта модель попадает в тот редкий сегмент флагманов, где производители стараются впихнуть максимум железа, не превращая устройство в кирпич или космический корабль с вырвиглазной RGB-подсветкой, хотя, она тут тоже есть. Смартфон получил процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5, дисплей от Samsung и батарею, которая на бумаге выглядит как фантастика.

Начнем с процессора. Сердцем устройства стал Snapdragon 8 Elite Gen 5, который создан по 3-нанометровому техпроцессу и работает на ядрах Qualcomm Oryon третьего поколения. По данным независимых тестов, этот чипсет набирает в Geekbench 6 около 12 546 баллов в многоядерном режиме, что делает его самым производительным процессором на рынке с отрывом в 13,5% от Apple A19 Pro. Впрочем, за рекордную мощность приходится платить — чип потребляет на 61% больше энергии, чем конкурент из Купертино.

iQOO 15 показывает в AnTuTu результат почти 4,4 миллиона баллов, превосходя 99% смартфонов на рынке. Производитель обещает прирост производительности в базовых задачах на 23% и улучшение графики на 25% по сравнению с предыдущим поколением. Оперативная память LPDDR5X Ultra Pro со скоростью чтения до 10,7 Гбит/с и накопитель UFS 4.1 дополняют картину.

Для геймеров производитель добавил собственный чип Q3 с поддержкой аппаратной трассировки лучей и интерполяции кадров, что должно обеспечить стабильную картинку в требовательных играх. Есть двухосевой вибромотор, стереодинамики и система охлаждения с испарительной камерой площадью 8000 мм² — всё это должно помочь при многочасовых игровых сессиях.

Яркий экран без поляризационного слоя.

Дисплей 2K M14 LEAD OLED разработан совместно с Samsung и дебютирует именно в iQOO 15. Пиковая яркость достигает 6000 нит локально, а общая яркость экрана — 2600 нит. Производитель добавил тройной датчик внешнего освещения для автоматической регулировки яркости — решение, которое встречается не так часто. Минимальная яркость в 1 нит позволяет комфортно читать ночью, не превращая смартфон в фонарик. При этом, экран имеет режим когда яркость снижается даже меньше, чем до 1 нит, а потом постепенно поднимается до «единички». Чтобы картинка была более яркой производитель отказался от использования поляризационного слоя и заменил его нанопокрытием.

Экран устройства не только предлагает действительно качественную картинку, но и очень тонкие рамки. Подсветка у него очень равномерная, нет инверсий при больших углах, а цветопередача в естественном режиме выглядит вполне реалистичной. Профессиональный режим обеспечивает натуральную картинку с идеальным балансом белого, что актуально для тех, кто обрабатывает фото или видео на смартфоне.

Смартфон с батареей на 7000 мАч

Еще одна важная фишка — аккумулятор ёмкостью 7000 мАч с кремниевым анодом четвёртого поколения. Производитель обещает до 50,4 часов воспроизведения музыки, 32,6 часа просмотра видео и 9,7 часов непрерывной записи видео на основную камеру. Звучит впечатляюще, но реальная автономность будет зависеть от сценариев использования и это надо проверять, чем мы, возможно, займемся в ближайшее время.

Смартфон получил подсветку модуля камеры, которая светится по кругу. Можно настроить ее так, чтобы она светилась постоянно, отображала игровые моменты или дублировала уведомления. При включённой круглосуточной подсветке камеры батарея за ночь теряет всего 1% заряда. Это говорит о том, что оптимизация энергопотребления действительно на высоте. А быстрая зарядка на 100 Вт и беспроводная на 40 Вт дополняют картину.

Какая камера в iQOO 15

iQOO 15 не позиционируется как камерофон, и это честно. Тем не менее производитель много говорит о том, какая она хорошая. Основная камера включает три модуля по 50 МП, среди которых перископ от Sony с трёхкратным оптическим зумом. Производитель обещает качественные портреты с трёхкратным увеличением и улучшенную ночную съёмку с десятикратным зумом. Функция «Живые фото» работает в разрешении 2K с электронной стабилизацией.

На первый взгляд камера справляется с базовыми задачами, но до уровня специализированных камерофонов вроде Xiaomi 15 Ultra или vivo X200 Pro она не дотягивает. Зато смартфон не выпячивает блок камер на полсантиметра и не весит как кирпич.

iQOO 15 стал первым устройством бренда с оболочкой OriginOS 6, которая обещает бесперебойную работу до пяти лет и поддежку безопасности в течение семи лет. Есть функции переноса данных с других смартфонов одним касанием и инструменты многозадачности вроде перетаскивания контента между приложениями. Защита IP68 и IP69 делает смартфон устойчивым к воде и пыли. В России доступна поддержка e-SIM — редкость для китайских флагманов.

Сколько стоит iQOO 15

А теперь самое интересное, что в заголовке я назвал подозрительным. Смартфон продаётся на популярных маркетплейсах, в розничных магазинах, у операторов связи и в официальном магазине vivo. На выбор доступны два цвета: строгий и даже скучный «Альфа-чёрный» и переливающийся разными оттенками «Вулканический серый”.

Конфигурация 12/256 ГБ стоит 79 999 рублей, версия 16/512 ГБ — 89 999 рублей. Именно такая цена за все перечисленные выше особенности кажется довольно странной. Или производитель просто решил неслабо демпингануть, или он не во всем так хорош. Это мы еще выясним.